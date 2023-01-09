Анчелотти – лучший клубный тренер 2022 года по версии IFFHS. Гвардиола – 2-й

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Валид Реграги Ла Лига рейтинги Пеп Гвардиола IFFHS высшая лига Марокко Видад Футбол

Карло Анчелотти стал лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS.

Тренер, который в 2022 году привел «Реал» в победам в Ла Лиге и Лиге чемпионов, признан лучшим клубным тренером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Анчелотти получил эту награду в третий раз. 

Второе место в голосовании занял Пеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити». Третьим стал тренер сборной Марокко Валид Реграги, выигравший с «Видадом» чемпионат Марокко и Лигу чемпионов Африки.

Реграги, занявший третье место в голосовании за лучшего тренера сборных, стал первым в истории, кто вошел в тройку голосования IFFHS сразу в двух номинациях.

Юрген Клопп, работающий с «Ливерпулем», занял 4-е место в списке.

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51 комментарий

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Висита Эльмурзаев
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Ответ А.В. Бубнов
Ты пишешь как глор Нефтепректа, униженного в их единственном финале Лиги Чемпионов)
я не болею за Сити, бро
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Raindrop Drop Top
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Знатно Хави этого «лучшего» 4:0 попустил
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Lindeman
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Анчелотти крут💪 хотелось бы его увидеть в Роме
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Ruscello
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Согласен с тем, что Анчелотти был лучшим в 2022, лучшим тренером вообще, а не только клубным. Осталось дождаться, когда об этом скажет World Soccer или France Football, но не эта, полностью дискредитировавшая себя организация.
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Пилипенко Дмитрий
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Абаскаль и Семак лучшие ! 🤣
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corazón blanco
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Ответ sheri_24
Экранизация?)) С унылой игрой и лютыми отскоками?))
Можете считать, как угодно и называть это тоже, как Вам по душе. Но что не противостояние, то одно ярче другого, проявление характера и силы воли к победе, боролись до самого конца не отпускали руки и награда нашла тех, кто этого больше хотел и желал, как итог ещё один кубок Лиги Чемпионов пополнил клубный музей Мадрида. Перфоманс Бензема, зубодробительные сэйвы Куртуа, контратаки и много другое. Отличная футбольная драма.
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Tibaut Curtois
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Ответ Огнян Георгиев
Ха ха... ЛИВЪРПУЛ ги смаза на финала... 8 спасени чисти гола... срещу 1 удар във вратата за 100 минути! Смях!
Это ты песни Моргенштерна поешь?
+6
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Tibaut Curtois
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Ответ sheri_24
Экранизация?)) С унылой игрой и лютыми отскоками?))
Тоесть вчерашняя игра Барсы против матрасов и игра против Интерсити это умение играть в защите и терпение. А более результативная игра Реала это отскок?) Двойные Каталонские стандарты))
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Tibaut Curtois
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Ответ Krauvec Cool
Как будет называться фильм? "Отскок" круто бы подошло.
Без разницы как будет фильм называться, у тебя и так п#кан горит и будет гореть потому что команда Гвардиолы все не может так "отскочить"))
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Огнян Георгиев
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Ответ Тиджани Бабангида
Логичное решение. Анчелотти - лучший
Ха ха...
ЛИВЪРПУЛ
ги смаза на
финала...
8 спасени
чисти гола...
срещу 1 удар
във вратата
за 100 минути!
Смях!
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-4
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sheri_24
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Ответ corazón blanco
Заслуженно. Выиграл Лигу Чемпионов, причём его команда за такую победу достойна экранизации. Одержал победу в Примере и тем самым поставил рекорд, одержав победы во всех топ-5 чемпионатах Европы. Ну и в довесок Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
Экранизация?))
С унылой игрой и лютыми отскоками?))
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Kasilas__1
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Ответ Xabi Alonso78
Заслуженно, в прошлом сезоне проделал хорошую работу, в отличие от нынешнего
И в этом великолепную работу проделывает.
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Syndycate
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А где же наш доминатор и укротитель Эльче - Хави?
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M93
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Ответ Berekella 999
Странный выбор
Странный выбор по каким критериям? Если с чем-то не согласен - аргументировать нужно.
И кто был лучше Анчелотти по твоему? Если его первое место для тебя странное.
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Zombieset
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Босс в принципе вообще лучший на данный момент из тренирующих
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dimitrii36
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наши не пляшут, Семака нет...
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Men77
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Ответ error505
Жду экспертов, которые скажут, что Скалони круче из-за ЧМ. Анчелотти заслужил!
Ну ты и лажанулся, паренек😁
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Belfast Boy
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"Рейтинги" IFFHS приличные издания даже цитировать стесняются
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Дмитрий Сотников
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Ответ Третий тайм
Скалони какое место?
Когда он успел клуб тренировать?
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corazón blanco
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Ответ Третий тайм
Скалони какое место?
В данной номинации - никакое. Ведь здесь речь идёт о лучшем клубном тренере. А в рейтинге тренеров сборных - естественно первое.
+11
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Денис Александрович
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Ответ Zorro
Не согласен
Аргументируй.
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А.В. Бубнов
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Ответ Висита Эльмурзаев
Любой рейтинг это мусор, если на первом месте нет непревзойденного Грэма Поттера..
Ты пишешь как глор Нефтепректа, униженного в их единственном финале Лиги Чемпионов)
+1
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Третий тайм
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Скалони какое место?
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А.В. Бубнов
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Без ненависти к Ненавистному Ливерпулю с финалом, но то, что Анчелотти сделал 4 мая бесценно!
Целых 21 день Манся приходил в себя, валяясь в коме.
Ранее кто-то написал о экранизации, так вот, дотяни этот любитель ливерной колбасы до 28 дней, можно было бы снять 3й фильм цикла с цифрой 28 в названии. Даже сценарий набросал: этот гурман валяется 28 дней, а на заправке происходят разные необъяснимые происшествия указывающие, что без него нефтяной бизнес встаёт колом) Так как то, что он видит 28 дней в коме, материализуется на заправке, в самой извращённой форме.
Название "21 день безобразий" тоже сойдёт, но вне франшизы"28" будет крутиться только на малом экране в "Голубой устрице", и мы увы, его не увидим...
0
-2
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Seit
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Ответ Berekella 999
Странный выбор
Надеюсь это сарказм
+5
-2
+3
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