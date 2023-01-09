Анчелотти – лучший клубный тренер 2022 года по версии IFFHS. Гвардиола – 2-й
Карло Анчелотти стал лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS.
Тренер, который в 2022 году привел «Реал» в победам в Ла Лиге и Лиге чемпионов, признан лучшим клубным тренером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Анчелотти получил эту награду в третий раз.
Второе место в голосовании занял Пеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити». Третьим стал тренер сборной Марокко Валид Реграги, выигравший с «Видадом» чемпионат Марокко и Лигу чемпионов Африки.
Реграги, занявший третье место в голосовании за лучшего тренера сборных, стал первым в истории, кто вошел в тройку голосования IFFHS сразу в двух номинациях.
Юрген Клопп, работающий с «Ливерпулем», занял 4-е место в списке.
ЛИВЪРПУЛ
ги смаза на
финала...
8 спасени
чисти гола...
срещу 1 удар
във вратата
за 100 минути!
Смях!
С унылой игрой и лютыми отскоками?))
И кто был лучше Анчелотти по твоему? Если его первое место для тебя странное.
Целых 21 день Манся приходил в себя, валяясь в коме.
Ранее кто-то написал о экранизации, так вот, дотяни этот любитель ливерной колбасы до 28 дней, можно было бы снять 3й фильм цикла с цифрой 28 в названии. Даже сценарий набросал: этот гурман валяется 28 дней, а на заправке происходят разные необъяснимые происшествия указывающие, что без него нефтяной бизнес встаёт колом) Так как то, что он видит 28 дней в коме, материализуется на заправке, в самой извращённой форме.
Название "21 день безобразий" тоже сойдёт, но вне франшизы"28" будет крутиться только на малом экране в "Голубой устрице", и мы увы, его не увидим...