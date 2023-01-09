Анчелотти – лучший клубный тренер 2022 года по версии IFFHS. Гвардиола – 2-й

Карло Анчелотти стал лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS.

Тренер, который в 2022 году привел « » в победам в и Лиге чемпионов, признан лучшим клубным тренером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Анчелотти получил эту награду в третий раз.

Второе место в голосовании занял Пеп Гвардиола, работающий с « ». Третьим стал тренер сборной Марокко Валид Реграги, выигравший с «Видадом» чемпионат Марокко и Лигу чемпионов Африки.

Реграги, занявший третье место в голосовании за лучшего тренера сборных, стал первым в истории, кто вошел в тройку голосования IFFHS сразу в двух номинациях.

, работающий с « », занял 4-е место в списке.