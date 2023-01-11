Судья финала ЧМ-2022 Марчиняк признан лучшим рефери года по версии IFFHS. Орсато – 2-й

Теги рейтинги судьи IFFHS ЧМ-2022 Даниэле Орсато Клеман Тюрпен Энтони Тэйлор Майкл Оливер Шимон Марчиняк Футбол

Польский судья Шимон Марчиняк выбран IFFHS лучшим рефери 2022 года.

Арбитр, работавший на матче Аргентины и Франции в финале ЧМ-2022, занял в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики первое место, набрав 150 очков.

На второй строчке расположился итальянец Даниэле Орсато (65), на третьей – француз Клеман Тюрпен (40).

Единственной страной, у которой в топ-10 оказалось два представителя, стала Англия. Майкл Оливер (35) занял четвертое место, Энтони Тэйлор (15) – семьдое-восьмое.

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10 комментариев

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TiNO
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А Лаос где? На -999999?)))
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dmitromixailuk
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Ответ Барсик Юрана
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Не понимаю
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Никита Смолов
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Лаос вне конкуренции ) он как 0 пациент 😂
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Evgeny20
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Ответ Sevuska
Тока ДиМария упал как подкошенный от лёгкого дуновения , и во время одного из голов аргов двое из игроков со скамейки запасных были уже на поле . А так вроде неплохо отсудил .
А то, что французы были на поле, тебя не смущает?
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Харен Брогг
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Ну финал он отлично отсудил, все 3 пенки по делу, не было стычек на поле, не было беспредела с желтыми как у того же Лаоса. Поляк держал все под контролем и матч вышел огненный, с накалом, но в пределах правил.
+1
-2
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Барсик Юрана
Ответ dmitromixailuk
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dmitromixailuk
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WESTERN-
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Ответ Sevuska
Тока ДиМария упал как подкошенный от лёгкого дуновения , и во время одного из голов аргов двое из игроков со скамейки запасных были уже на поле . А так вроде неплохо отсудил .
Ну то что пенальти был уже больше судей высказалось, чем экспертов которые утверждали что не было. А на счёт гола сам арбитр ответил, что и момент года Франции на поле были их запасные. И после этого Франция заткнулась
+8
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Sevuska
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Тока ДиМария упал как подкошенный от лёгкого дуновения , и во время одного из голов аргов двое из игроков со скамейки запасных были уже на поле .
А так вроде неплохо отсудил .
+1
-4
-3
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Пирс Морган
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Тяжелейший матч отсудил, хорош
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-2
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
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Матч он судил хорошо
+13
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Aidos9419
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Заслуженно!
+16
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