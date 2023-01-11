Судья финала ЧМ-2022 Марчиняк признан лучшим рефери года по версии IFFHS. Орсато – 2-й

Польский судья Шимон Марчиняк выбран лучшим рефери 2022 года.

Арбитр, работавший на матче Аргентины и Франции в финале , занял в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики первое место, набрав 150 очков.

На второй строчке расположился итальянец (65), на третьей – француз Клеман Тюрпен (40).

Единственной страной, у которой в топ-10 оказалось два представителя, стала Англия. (35) занял четвертое место, (15) – семьдое-восьмое.