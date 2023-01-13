Юрий Семин: «Талант и мастерство Антона Миранчука все еще позволяют думать о Европе. Воссоединение братьев в европейском клубе было бы невероятным»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о братьях Миранчуках.
«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры.
Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжелой ситуации, не до больших задач.
А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе.
Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейском клубе, это было бы невероятно», – сказал Семин.
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