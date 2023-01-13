Юрий Семин: «Талант и мастерство Антона Миранчука все еще позволяют думать о Европе. Воссоединение братьев в европейском клубе было бы невероятным»

Теги Локомотив Юрий Семин Торино премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Антон Миранчук Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о братьях Миранчуках.

«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры.

Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжелой ситуации, не до больших задач.

А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе.

Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейском клубе, это было бы невероятно», – сказал Семин.

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6 комментариев

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Mikko
Как бы Алексея то за излишнюю мягкотелость из Европы не выперли...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dmitry Orlov
И что? В Серии А полно куда более возрастных игроков, в том числе и в топ-клубах. А были и те, кто после 30 только раскрывался, и не один, не два.
Ты действительно веришь, что Антон уедет играть в Европу?
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Dmitry Orlov
Ответ Гамарджоба Генацвале
А тем временем, в этом году Миранчукам уже по 28 лет будет.
И что? В Серии А полно куда более возрастных игроков, в том числе и в топ-клубах. А были и те, кто после 30 только раскрывался, и не один, не два.
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0
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градус ненависти
это средние игроки, которые привыкли получать как европейские топы. Никто в Европе не будет подписывать второго Миранчука на два миллиона евро, а на триста-четыреста, сколько платят его уровня игрокам в чемпионатах топ-5, он никогда не поедет
0
-1
-1
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Гамарджоба Генацвале
А тем временем, в этом году Миранчукам уже по 28 лет будет.
+3
0
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Forte Live
Именно... Невероятным!
+1
0
+1
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