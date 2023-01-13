Юрий Семин: «Талант и мастерство Антона Миранчука все еще позволяют думать о Европе. Воссоединение братьев в европейском клубе было бы невероятным»

Бывший главный тренер « » высказался о братьях Миранчуках.

«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры.

Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжелой ситуации, не до больших задач.

А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе.

Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейском клубе, это было бы невероятно», – сказал Семин.