«У «Торино» есть желание выкупить Миранчука, у «Аталанты» – продать. Остаться в Турине – самый подходящий вариант для Алексея». Экс-скаут «Кальяри» о хавбеке

Скаут Серии А Алекс Великих поделился информацией о будущем хавбека .

– Я обладаю информацией, что у «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» есть желание с ним расстаться. Вопрос будет заключаться в стоимости. Наверное, «Торино» будет просить скидки, размазать платежи на больший период.

– « » заплатила 14,5 миллиона евро за Миранчука. Вряд ли « » потянет эту сумму.

– Если брать логический амортизационный расход, наверное, сейчас Миранчук будет стоить не больше восьми миллионов. Но, конечно, «Аталанта» будет пытаться отбить деньги, приблизиться к максимуму: 14-15 миллионам. Думаю, что 8 миллионов – цена, которую «Торино» может потянуть.

– Как вы считаете, Миранчуку будет интересно играть в «Торино»? Все-таки команда не попадает в еврокубки, твердый середняк Серии А.

– Миранчуку сейчас важно закрепиться в стартовом составе, получать игровую практику, быть игроком, на которого делают ставку, находить взаимопонимание с тренером. Все-таки он обжегся в «Аталанте».

Думаю, что «Торино» для Миранчука как минимум еще на год – это наиболее подходящий вариант. Юрич ему доверяет. В клубе к нему хорошее отношение. Миранчук нашел там свое место. Если он хорошо закрепится в «Торино», никто ему не мешает потом перейти в более сильный клуб.

– Если из «Аталанты» уйдет Гасперини, стоит ли рискнуть Миранчуку вернуться?

– О том, что уйдет Гасперини, говорят уже не один год. Он немолодой специалист. В «Аталанте» поменялись собственники клуба, но спортивное руководство остается прежним. Думаю, что последние движения на рынке говорят, что доверие к Гасперини существует. Если его уход произойдет, то не в ближайший сезон, – сказал бывший скаут «Кальяри».