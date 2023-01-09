Колыванов о Миранчуке: «Есть все шансы заявить о себе громогласно в Серии А»

оценил игру хавбека за « ».

– На что сейчас можно списать низкую результативность Миранчука?

– Он же не чистый нападающий. В любом случае, он свою работу выполняет. В прошлом году Миранчук получил травму. Не надо его списывать со счетов.

Миранчук в новой команде, первый год в «Торино». Должен привыкнуть к партнерам. У Миранчука есть все шансы вырасти в хорошего футболиста и заявить о себе громогласно в итальянском чемпионате.

Понятное дело, что это непросто. Чемпионат достаточно сильный, где постоянно нужно быть в хорошем физическом состоянии, чтобы помогать команде добиваться тех результатов, которые они перед собой ставили.

У нас всегда все категорично оценивают. Миранчук – талантливый футболист. Он в «Аталанте» не так много играл. Он в основном выходил на замены.

Сейчас в «Торино» ему больше предоставляется шансов. После паузы на чемпионат мира он будет потихоньку набирать хорошую физическую форму и показывать тот футбол, который от него требуют.

– Можно ли спустя 2,5 года сказать, что Миранчуку подходит чемпионат Италии?

– Пока нельзя сказать, что он ему подходит. Контракт с «Аталантой» подписан до 2024 года. Еще время есть, чтобы заявить о себе. Тогда уже можно будет говорить, подошел ему этот чемпионат или не подошел. Он попал в «Аталанту», где были собраны футболисты под Лигу чемпионов.

Играть на топ-уровне – непросто. Дай бог, сейчас о себе заявит в «Торино» и 2023-2024 годы получатся для него яркими. Все мы на это надеемся, – сказал экс-форвард «Болоньи» и «Фоджи», а ныне главный тренер «Текстильщика».