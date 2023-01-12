Гончаренко о Fan ID: «Надо прислушаться к болельщикам и найти компромисс»

Теги премьер-лига Россия болельщики Урал Виктор Гончаренко Чемпионат.com Fan ID Футбол

Виктор Гончаренко поделился мнением о Fan ID.

– Сейчас тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс – упростить это все.

Понятно, что закон уже принят, его будут соблюдать – но люди же должны понимать, для чего это делается. Надо упростить эту ситуацию и облегчить жизнь.

– Какие у вас чувства, когда выводите команду на матч, а на трибунах сидят 2000 фанатов?

– Очень плохие. Надо идти друг другу навстречу, чтобы вернуть всех на стадионы, – сказал главный тренер «Урала».

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8 комментариев

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cleverman_1
Пусть убирает эти id. И вернут потраченные на это 800 млн.
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SMART789
какой здесь может быть компромисс? надо убирать тупое никому не нужное правило совершенно не обоснованное
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+3
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Петроград
Ответ pvh-82
В чем проблема сделать паспорт болельщика?
А в чём проблема не делать?
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Dead88 Poets
Ответ pvh-82
В чем проблема сделать паспорт болельщика?
Я приехал в Питер на выходные хочу на мячик я не обязан бегать по госуслугам... Это один из примеров
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pvh-82
В чем проблема сделать паспорт болельщика?
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-2
-2
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инок
Гончаренко не побоялся сказать правду! Fan ID навсегда
должны исчезнуть со всех наших стадионов.
+10
-1
+9
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Том Смит
Прислушайтесь ко мне, отмените фан-уйди и разрешите пиво.
+4
0
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artpal
Надо просто убрать фан-айди. Вот и весь компромисс. У полиции и так достаточно способов обеспечить безопасность на стадионе
+12
-1
+11
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