Гончаренко о Fan ID: «Надо прислушаться к болельщикам и найти компромисс»

поделился мнением о Fan ID.

– Сейчас тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс – упростить это все.

Понятно, что закон уже принят, его будут соблюдать – но люди же должны понимать, для чего это делается. Надо упростить эту ситуацию и облегчить жизнь.

– Какие у вас чувства, когда выводите команду на матч, а на трибунах сидят 2000 фанатов?

– Очень плохие. Надо идти друг другу навстречу, чтобы вернуть всех на стадионы, – сказал главный тренер « ».