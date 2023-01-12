Виктор Гончаренко: «Родной дядя – в Анадыре, у него российский паспорт. Двоюродный – в Киеве, у него украинский. Как относиться, когда родственники перестают общаться?»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Политика Чемпионат.com Футбол

Виктор Гончаренко поделился воспоминаниями о событиях после 24 февраля 2022 года.

«Первые дни все были на панике, и после объявления мобилизации тоже. Ко всему привыкаешь, к сожалению.

Тут вообще надо понимать, что я родился в Хойниках, а это недалеко от границы с Украиной. Там было много военной техники, ты не можешь от этого абстрагироваться.

Надо уметь отвлекаться. Хотя в жизни вообще все связано. У меня у двоюродной сестры российский паспорт, сама живет в Белгороде – недалеко от границы. Мой родной дядя живет в Анадыре – тоже паспорт России, а двоюродный дядя живет в Киеве – у него украинский паспорт.

Как к этому относиться, когда твои родственники перестают между собой общаться?» – сказал главный тренер «Урала».

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35 комментариев

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Кокич
Ответ Антоха Картоха
Двоюродный дядя это кто вообще о_О??
Двоюродный брат отца или матери.
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Пинающий Достоинства
Ответ Антоха Картоха
Двоюродный дядя это кто вообще о_О??
Достаточно близкий родственник
0
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Месси из Сибири
Ответ Колбаскер тут
Более того, укры обвиняют всех свои родственников в России во всех их проблемах. И прекращают общаться именно с украинской стороны
негодуют украинцы, а зря, ты написал правду. Причём делают они это с 2014 года. На Украине гораздо более изощрённая и совершенная пропаганда нежели в РФ
0
-1
-1
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Месси из Сибири
Ответ Иван Шуткин
При чем здесь народ , наши атакуют Всу это по сути власть , обычных людей никто не трогает
А Украина на Донбассе обычных людей трогает или атакует российских наёмников?
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Месси из Сибири
Ответ Bashibuzuck
Как соблюдать нейтралитет, когда страна, в которой ты живешь воюет со страной, которую ты реально любишь? Больно это все, и на психику давит
если ты по-настоящему любишь Россию, никто у тебя не сможет её забрать, ни Зеленский, ни Байден
0
0
0
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Алексей Степанов
Ответ Антоха Картоха
Двоюродный дядя это кто вообще о_О??
Двоюродный брат отца или матери
+1
0
+1
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savik-A.M.
Ответ Антоха Картоха
Двоюродный дядя это кто вообще о_О??
Двоюродный брат мамы ( папы) , в чем вопрос то ?
+3
0
+3
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Антоха Картоха
Двоюродный дядя это кто вообще о_О??
+2
-1
+1
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Глеб Глебыч
Ответ Иван Шуткин
При чем здесь народ , наши атакуют Всу это по сути власть , обычных людей никто не трогает
обычные работяги, пошедшие в всу - конечно - та ещё власть. кем вообще надо быть, чтобы такое писать
+2
0
+2
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Глеб Глебыч
Ответ Иван Шуткин
При чем здесь народ , наши атакуют Всу это по сути власть , обычных людей никто не трогает
ты нормальный ? стёртые с лица земли города и сёла - это никого не трогают ? миллионы беженцев, потерявших всё - никого не трогают ? я уже не говорю о мирных жителях, убитых при обстрелах городов, только в мариуполе только официально больше трёх тысяч
+4
-4
0
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Евгений Сорока
Ответ Иван Шуткин
При чем здесь народ , наши атакуют Всу это по сути власть , обычных людей никто не трогает
типичный ванька
+14
-3
+11
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Гинер_ЦСКА
Даже не знал, что у него двоюродная сестра у нас в Белгороде живёт.
+1
-1
0
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Иван Шуткин
При чем здесь народ , наши атакуют Всу это по сути власть , обычных людей никто не трогает
+4
-10
-6
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Павел Васильев
К родному дяде, как к подневольному, а к двоюродному, как к свободному.
+2
-5
-3
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OldRedWhite
Ответ Pok_Toholo
И не надо общаться. Общайтесь с друзьями-единомышленниками, с бывшими одноклассниками и однокурсниками, будет что вспомнить. С родственниками зачем общаться, они выпали тебе по рандомному случаю.
«И враги человеку — домашние его» (Мф. 10:34-36)
0
0
0
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OldRedWhite
Ответ Поцелуй Оздоева
Вот бы и нынешний коньки отбросил
Прекратил играть в хоккей 🏒 ?
+1
-1
0
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Bashibuzuck
Кстати, Михалыч просил, чтобы его фамилию правильно писали, или вообще не упоминали🤨
+3
0
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MonkeyMeister
Ответ Pok_Toholo
И не надо общаться. Общайтесь с друзьями-единомышленниками, с бывшими одноклассниками и однокурсниками, будет что вспомнить. С родственниками зачем общаться, они выпали тебе по рандомному случаю.
А одноклассников и одногруппников ты прям сам подбирал себе?
+10
-1
+9
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Bashibuzuck
Ответ Крыс Пол
Нужно соблюдать нейтралитет, не давая кучке людей совершать апартеид, и всё будет хорошо.
Как соблюдать нейтралитет, когда страна, в которой ты живешь воюет со страной, которую ты реально любишь? Больно это все, и на психику давит
+13
-2
+11
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Сергей Орлов
Ответ OldRedWhite
Не задашь ! Последний Император Китая Пу И скончался в 1967 году…
В Куньлуне есть Пу)
+1
0
+1
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Bashibuzuck
Ответ Геннадий Туник
Очень просто.Для начала нужно попросить,чтобы не смотрели телевизор,а потом сказать,чтобы почаще читали сайты типа Медузы.
Врут и там, и там, а истина, она реально где-то посередине, но то, что происходит это реально очень плохо
+2
-5
-3
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Pok_Toholo
И не надо общаться. Общайтесь с друзьями-единомышленниками, с бывшими одноклассниками и однокурсниками, будет что вспомнить. С родственниками зачем общаться, они выпали тебе по рандомному случаю.
0
-8
-8
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Shadow1882
Он про футбол ничего не говорил вообще или спортс как и с Сусловым из Факела полностью игнорирует футбольные вопросы в интервью?
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Геннадий Туник
Очень просто.Для начала нужно попросить,чтобы не смотрели телевизор,а потом сказать,чтобы почаще читали сайты типа Медузы.
И слушать Радио Свобода, ага.
Сменить одну пропаганду на другую-ну до чего гениально!🤡
+13
-8
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Поцелуй Оздоева
Ответ OldRedWhite
Не задашь ! Последний Император Китая Пу И скончался в 1967 году…
Вот бы и нынешний коньки отбросил
+2
-4
-2
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