Виктор Гончаренко: «Родной дядя – в Анадыре, у него российский паспорт. Двоюродный – в Киеве, у него украинский. Как относиться, когда родственники перестают общаться?»

поделился воспоминаниями о событиях после 24 февраля 2022 года.

«Первые дни все были на панике, и после объявления мобилизации тоже. Ко всему привыкаешь, к сожалению.

Тут вообще надо понимать, что я родился в Хойниках, а это недалеко от границы с Украиной. Там было много военной техники, ты не можешь от этого абстрагироваться.

Надо уметь отвлекаться. Хотя в жизни вообще все связано. У меня у двоюродной сестры российский паспорт, сама живет в Белгороде – недалеко от границы. Мой родной дядя живет в Анадыре – тоже паспорт России, а двоюродный дядя живет в Киеве – у него украинский паспорт.

Как к этому относиться, когда твои родственники перестают между собой общаться?» – сказал главный тренер « ».