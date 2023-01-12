Виктор Гончаренко: «Родной дядя – в Анадыре, у него российский паспорт. Двоюродный – в Киеве, у него украинский. Как относиться, когда родственники перестают общаться?»
Виктор Гончаренко поделился воспоминаниями о событиях после 24 февраля 2022 года.
«Первые дни все были на панике, и после объявления мобилизации тоже. Ко всему привыкаешь, к сожалению.
Тут вообще надо понимать, что я родился в Хойниках, а это недалеко от границы с Украиной. Там было много военной техники, ты не можешь от этого абстрагироваться.
Надо уметь отвлекаться. Хотя в жизни вообще все связано. У меня у двоюродной сестры российский паспорт, сама живет в Белгороде – недалеко от границы. Мой родной дядя живет в Анадыре – тоже паспорт России, а двоюродный дядя живет в Киеве – у него украинский паспорт.
Как к этому относиться, когда твои родственники перестают между собой общаться?» – сказал главный тренер «Урала».
Сменить одну пропаганду на другую-ну до чего гениально!🤡