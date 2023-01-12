Виктор Гончаренко: «Сложно понять, как можно отказаться от гимна ЛЧ. Мы люди подневольные, но азиатский футбол с Россией не вяжется»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол. Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными.

Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», – сказал главный тренер « ».

Что дал Казахстану переход в УЕФА? Например, «Тобол» даже в ЛК заработал больше, чем полуфиналисты азиатской ЛЧ (и это еще не все плюсы)

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным