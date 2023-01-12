Виктор Гончаренко: «Сложно понять, как можно отказаться от гимна ЛЧ. Мы люди подневольные, но азиатский футбол с Россией не вяжется»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Урал Азиатская футбольная конфедерация Виктор Гончаренко Чемпионат.com Футбол

Виктор Гончаренко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна Лиги чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол. Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными.

Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», – сказал главный тренер «Урала». 

Что дал Казахстану переход в УЕФА? Например, «Тобол» даже в ЛК заработал больше, чем полуфиналисты азиатской ЛЧ (и это еще не все плюсы)

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

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35 комментариев

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bam bam
Ответ S1rAlex
глупости про то, что большинство беларусов болеют за росс клубы. Я даже скажу наоборот, на евро2021 подавляющее большинство на фан зоне болело против сборной рф
Толькі не кажы ім что братамі іх мы так сама не лічым )
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Anthony Hlyanov
Ответ Ёзя
Не нужно путать с беларусами змагаров-русофобов. Да есть такая прослойка процентов в 10, но такие есть даже в России. Вон например Смольянинов . В России их (псевдо либералов), правда, поменьше. Не сомневайтесь 70-80 % беларусов поддерживает СВО и Россию , ну и после своих клубов болеют ( те которые болеют футболом) за росс клубы. И неприятие Лукашенки никоим образом не сказывается на отношении к России. Провел опрос, просто беседуя, в гаражах, (разнообразный народ от работяг до професуры и от студентов до почти ханыг) опрашивал только мужчин из 150 (+/-) за Лукавого 9 человек. Все пенсионеры. За Украину 19 из 112 опрошенных. Споры иногда доходят до драк , но поножовщины еще не было.
Скажу тебе как белорус, 70-80 процентов за Украину. И не думай что мы ваше сво поддержим, хотите идти на тот свет ради дедушки и его друзей, вперёд
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masek
Ответ Roy Keane
Нравится как сейчас всё хейтят переход в Азию, мол летать далеко, уровень низкий. А как луч и ска хабаровск выходят, так им летать в Западную часть страны ок. То что переход в Азию даст толчок развитию футбола за Уралом и раньше Дальнем Востоке тоже никто не говорит, ведь тогда Зениты и Спартаки придут в упадок, а это не нужно сильным мира с его, мы лучше ограничимся и посмотрим как Зенит раз за разом не выходит из группы в ЛЧ, Спартак не может пройти отбор, и даже в группе Ле застревает, краснодар не может пройти загребское Динамо. Вот это лучше, чем азиатский футбол
Развитие футбола на Дальнем Востоке произойдет только если туда переедет столица и главное бизнес. Сам переход в АФК этого естественно не гарантирует. Причем не забывайте что в АФК внутри есть разделение на две части. И если мы туда перейдем, то видимо окажемся в западной (Где ОАЭ, Саудиты, Иран, но нет Японии, Кореи и Австралии). Соответственно, в случае попадания в азиакубки (насколько же убого звучит) Ска-Хабаровск или Лучу будет не особо ближе лететь на выезд.
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админ гандон
Ответ Ёзя
Лет через 25, когда в Европе начнут вводить шариат, все должно устаканиться.
думаешь так долго ждать ?
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Петроград
Ответ Roy Keane
Нравится как сейчас всё хейтят переход в Азию, мол летать далеко, уровень низкий. А как луч и ска хабаровск выходят, так им летать в Западную часть страны ок. То что переход в Азию даст толчок развитию футбола за Уралом и раньше Дальнем Востоке тоже никто не говорит, ведь тогда Зениты и Спартаки придут в упадок, а это не нужно сильным мира с его, мы лучше ограничимся и посмотрим как Зенит раз за разом не выходит из группы в ЛЧ, Спартак не может пройти отбор, и даже в группе Ле застревает, краснодар не может пройти загребское Динамо. Вот это лучше, чем азиатский футбол
Каким образом переход РФС в АФК даст толчок развитию футболаза Уралом?
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тралмейстер
Ответ Ёзя
Витя. Там дела мирового порядка, а ты со своим гимном ЛЧ. Вопрос стоит ( знаю генералы уговаривают Пу применить тактическое ядерное оружие) о жизни на планете. Футбол сейчас просто не имеет значения.
Он Вам лично за рюмочкой говорил?
Применять так к главным врагам и не тактическое.
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Ёзя
Ответ Good_Win
Комментарий удален модератором
Не нужно путать с беларусами змагаров-русофобов.
Да есть такая прослойка процентов в 10, но такие есть даже в России. Вон например Смольянинов . В России их (псевдо либералов), правда, поменьше.

Не сомневайтесь 70-80 % беларусов поддерживает СВО и Россию , ну и после своих клубов болеют ( те которые болеют футболом) за росс клубы.
И неприятие Лукашенки никоим образом не сказывается на отношении к России.

Провел опрос, просто беседуя, в гаражах, (разнообразный народ от работяг до професуры и от студентов до почти ханыг) опрашивал только мужчин

из 150 (+/-) за Лукавого 9 человек. Все пенсионеры.
За Украину 19 из 112 опрошенных.
Споры иногда доходят до драк , но поножовщины еще не было.
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Gustav Forsberg
"Мы люди подневольные"
выученная беспомощность
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Алексей Елистратов
Ответ Aleksander Naumow
Ну естествено Витя говорит по факту, тут и спорить не не нужно.
А че по факту? Наш футбол слабый, тащат легионеры. Я думаю, что если бы играли русские Ваньки - была бы хуже, чем у румынов лига. Люди вдохновляются зарубежом только одним Мирачуком - вот и весь российский футбол. Что есть РПЛ в УЕФА, что ее нет. Толком даже наш дутый чемпион с царями не может выйти из группы с колоссальными тратами. ЛЧ точно ничего не потеряет, а нашему футболу похеру где позориться.

ЛЧ начинается с ПО, 3 раза попасть туда за 20 лет - это что есть клубы в ЛЧ, что их нет.
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Алар
Белорусь в европейских кубках играет и ей это не грозит... пока)
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Ёзя
Ответ Millencolin
в том то и дело, что вопрос даже не в позиции УЕФА, а банальном нежелании европейских сборных и клубов с нами играть. и когда поменяется текущая конъюнктура предсказать очень сложно. после снятия бана, возможно, делу помогли бы пару технарей отказникам, но УЕФА на такое никогда не пойдет. поэтому про гимн ЛЧ я даже не знаю в какой перспективе мы можем говорить... 5, 10, 15 лет?
Лет через 25, когда в Европе начнут вводить шариат, все должно устаканиться.
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-1
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Артем Алмазов
Ответ Ёзя
какие к Вите претензии ? не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет
Ну, если ему не хватает ЛЧ😭 Хнык-хнык
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Millencolin
Ответ Орарайма
Мне кажется выбор не между тем где играть, а играть в Азии или нигде не играть Почти невозможно представить, что бы российские клубы играли с польскими или английскими клубами
в том то и дело, что вопрос даже не в позиции УЕФА, а банальном нежелании европейских сборных и клубов с нами играть. и когда поменяется текущая конъюнктура предсказать очень сложно. после снятия бана, возможно, делу помогли бы пару технарей отказникам, но УЕФА на такое никогда не пойдет. поэтому про гимн ЛЧ я даже не знаю в какой перспективе мы можем говорить... 5, 10, 15 лет?
0
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Ёзя
Ответ Артем Алмазов
Вперёд. Вновь возглавлять БАТЭ
какие к Вите претензии ?
не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет
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S1rAlex
Ответ Ёзя
Витя , как и большинство беларусов, смотрит ЛЧ и болеет за росс клубы. Смотреть Зенит - ФК УланБатор после Челси , Баварии, Ювентуса скучновато. Когда придет понимание, что или Азия, или Ничего возможно мнение поменяется.
глупости про то, что большинство беларусов болеют за росс клубы.
Я даже скажу наоборот, на евро2021 подавляющее большинство на фан зоне болело против сборной рф
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Ёзя
Ответ GaiRic
столицу тоже в азию /на восток/ перенесут?
Были такие предложения.
Москва уже давно рассадник русофобии.
Там иногда по 35 тыщщ собирается этих , которые - мы здесь власть. Прикольно было бы их оставить без бабла.
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Good_Win
Ответ Ёзя
Витя , как и большинство беларусов, смотрит ЛЧ и болеет за росс клубы. Смотреть Зенит - ФК УланБатор после Челси , Баварии, Ювентуса скучновато. Когда придет понимание, что или Азия, или Ничего возможно мнение поменяется.
Комментарий удален
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Иван Шуткин
Абсолютно Вэрно
+1
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+1
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GaiRic
столицу тоже в азию /на восток/ перенесут?
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Артем Алмазов
Вперёд. Вновь возглавлять БАТЭ
0
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Roy Keane
Нравится как сейчас всё хейтят переход в Азию, мол летать далеко, уровень низкий. А как луч и ска хабаровск выходят, так им летать в Западную часть страны ок.
То что переход в Азию даст толчок развитию футбола за Уралом и раньше Дальнем Востоке тоже никто не говорит, ведь тогда Зениты и Спартаки придут в упадок, а это не нужно сильным мира с его, мы лучше ограничимся и посмотрим как Зенит раз за разом не выходит из группы в ЛЧ, Спартак не может пройти отбор, и даже в группе Ле застревает, краснодар не может пройти загребское Динамо. Вот это лучше, чем азиатский футбол
+2
-2
0
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Сергей Ефимов
Либо Европа либо ничего!
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Ёзя
Ответ Михаил1970
А как Урал вяжется с Лигой чемпионов?
Витя , как и большинство беларусов, смотрит ЛЧ и болеет за росс клубы. Смотреть Зенит - ФК УланБатор после Челси , Баварии, Ювентуса скучновато.
Когда придет понимание, что или Азия, или Ничего возможно мнение поменяется.
+3
-6
-3
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Виталий Желтоусов
Такое ощущение что у нас есть выбор!!!???
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Виталий Желтоусов
Вы забыли что в Европе нас не будет минимум 5 лет, но Азия плохой вариант -- патовая ситуация. Даже если завтра сво закончится, то ничего не изменится.
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