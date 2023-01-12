Виктор Гончаренко: «Сложно понять, как можно отказаться от гимна ЛЧ. Мы люди подневольные, но азиатский футбол с Россией не вяжется»
Виктор Гончаренко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна Лиги чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол. Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными.
Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», – сказал главный тренер «Урала».
Что дал Казахстану переход в УЕФА? Например, «Тобол» даже в ЛК заработал больше, чем полуфиналисты азиатской ЛЧ (и это еще не все плюсы)
Применять так к главным врагам и не тактическое.
Да есть такая прослойка процентов в 10, но такие есть даже в России. Вон например Смольянинов . В России их (псевдо либералов), правда, поменьше.
Не сомневайтесь 70-80 % беларусов поддерживает СВО и Россию , ну и после своих клубов болеют ( те которые болеют футболом) за росс клубы.
И неприятие Лукашенки никоим образом не сказывается на отношении к России.
Провел опрос, просто беседуя, в гаражах, (разнообразный народ от работяг до професуры и от студентов до почти ханыг) опрашивал только мужчин
из 150 (+/-) за Лукавого 9 человек. Все пенсионеры.
За Украину 19 из 112 опрошенных.
Споры иногда доходят до драк , но поножовщины еще не было.
выученная беспомощность
ЛЧ начинается с ПО, 3 раза попасть туда за 20 лет - это что есть клубы в ЛЧ, что их нет.
не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет
Я даже скажу наоборот, на евро2021 подавляющее большинство на фан зоне болело против сборной рф
Москва уже давно рассадник русофобии.
Там иногда по 35 тыщщ собирается этих , которые - мы здесь власть. Прикольно было бы их оставить без бабла.
То что переход в Азию даст толчок развитию футбола за Уралом и раньше Дальнем Востоке тоже никто не говорит, ведь тогда Зениты и Спартаки придут в упадок, а это не нужно сильным мира с его, мы лучше ограничимся и посмотрим как Зенит раз за разом не выходит из группы в ЛЧ, Спартак не может пройти отбор, и даже в группе Ле застревает, краснодар не может пройти загребское Динамо. Вот это лучше, чем азиатский футбол
Когда придет понимание, что или Азия, или Ничего возможно мнение поменяется.