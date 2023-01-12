Кузнецов о Семаке в «Зените»: «Другой бы выиграл столько же с такими футболистами»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ.

– Семак – это стечение обстоятельств? Или он гений?

– Ну, другой столько же бы выиграл, если бы у него такие же футболисты были. Все зависит от уровня футболистов. Вот убери сейчас бразильцев из «Зенита» – что будет? Будет такая же команда, как и все, и конкуренция будет за первое место в чемпионате.

Вот еще – в «Спартаке» убери Промеса и ко. Все в таблице будут очко в очко идти, никто не будет отрываться.

– Ну, может так и интереснее будет.

– Посмотрите, как заиграл «Оренбург» после того, как взял аргентинцев – творят, забивают.

– А если так посмотреть – взяли Гончаренко в «Урал», заиграли же?

– Смотрите, вот они Каштанова взяли – человек в ЛФЛ играл. А он злой, как гад, всех кусает, забивает. Получается, нашли человека нашего, он был где-то. Почему он в ЛФЛ играл? Значит, что он кому-то был неугоден, – заявил Кузнецов.