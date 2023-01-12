Кузнецов о Семаке в «Зените»: «Другой бы выиграл столько же с такими футболистами»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Дмитрий Кузнецов Оренбург Квинси Промес 2Drots Алексей Каштанов Медиафутбол

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ.

– Семак – это стечение обстоятельств? Или он гений?

– Ну, другой столько же бы выиграл, если бы у него такие же футболисты были. Все зависит от уровня футболистов. Вот убери сейчас бразильцев из «Зенита» – что будет? Будет такая же команда, как и все, и конкуренция будет за первое место в чемпионате.

Вот еще – в «Спартаке» убери Промеса и ко. Все в таблице будут очко в очко идти, никто не будет отрываться.

– Ну, может так и интереснее будет.

– Посмотрите, как заиграл «Оренбург» после того, как взял аргентинцев – творят, забивают.

– А если так посмотреть – взяли Гончаренко в «Урал», заиграли же?

– Смотрите, вот они Каштанова взяли – человек в ЛФЛ играл. А он злой, как гад, всех кусает, забивает. Получается, нашли человека нашего, он был где-то. Почему он в ЛФЛ играл? Значит, что он кому-то был неугоден, – заявил Кузнецов.

67 комментариев

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Lucky_077
Дебильное заявление. Сколько было у Семака бразильцев когда он первый титул брал? 1 - Эрнани. У чемпионского Локомотива с Семиным состав по именам был сопостовим тогда.
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В Питере Пять
Ответ Злодей Спб
Основные тезисы КБ и бледно-розовых сочувствующих: Уберите бразильцев из Зенита Уберите Семака из Зенита Уберите Газпром из Зенита А лучше просто уберите Зенит, он нам мешает гегемонить как в 90е.
Но если убрать Зенит, Спартак от этого первым не станет. Ну может пару раз. А так 4-9 места вместо 5-10.
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Дмитрий9779
А можно как-то про этот медиафутбол новости отключить,а то все эти Сибсканы и прочие Техники с тудротс со своей матершиной надоели.
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
С Бенфикой во втором тайме конечно ещё и непруха,первый гол срезка в руку(сейчас это не пенальти)второй-своячок от Азмуна,третий-промах мимо мяча Вано на линии штрафной ...Если честно то пандемийное соревнование дублей-пооудублей назвать полноценной ЛЧ сложно,но домашнее поражение от Брюгге...с Бетисом кстати хорошо сыграли,жаль,что опять наошибались дома,но имеем то что имеем.
Ну лч с брюгге это один из самых главных позоров российского футбола я считаю , но он такой один у Зенита
А сектанты пишут поо какие то ежегодные позоры , где они ???

Ну вот конкретный матч с бенфикой тот для меня позор , но в целом компания без этого матче была хорошая , 4 очка с Лионом , дома с бенфикой были ближе к 4-0 чем к 3-1( я тогда кстати понял что это роковой гол ) на выезде с рб равная игра , дома херовая

Но все перечёркивает тот матч с бенфикой, тлен и безволие
Рб подвёл да, но не самим же так слетать , осорио помню в конце хоты бы в ле мог вывести
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Павел Светлов
Ответ Burel
Ему газпром ещё платит 3 миллиона в год бюджетных денег ради понтов 😂 Хотя могли бы платить 300. Интересно, кто бы перехватил такого гения тренерского цеха ? 🤣
Уфу спокойно поднял бы обратно
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Назар Игорь
Ответ Юрий Кечко
Ну посижу в бане денька 3 Может у этого гавна самолюбие взыграет и разрешит ему отвечать , хоты вряд ли
Даже и не надейся, этот из категории "пукнул и в кусты"
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Скажем так,Семак очень спокойный тренер,и его главное качество для зенита,он ничего не портит,в отличае от Манчини и Луческу которые кординально хотели все сверху на голову превернуть и построить команду,он идет потихоньку,это +,ну а в сотльном коненчо не очень сильный тренер,магко говоря,что подтверждают Еврокубки,когда зенит встречается с командами по финансам ему не уступающим.
У Челси,Юве,Бенфики,Лиона,Атлетико ,Лейпцига,Боруссии бюджет больше чем у Зенита,у кого-то в 4-5 раз,у кого-то в 2-3,с Брюгге да,лажанулись.
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Назар Игорь
Кто такой Кузнецов, и что это за диковина медиафутбол?
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Woenpens
Как надоели уже эти оракулы.Семак, бразильцы, да если бы, да кабы...то и то, да если бы не трусы, да вот я....
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Павел Светлов
какие-то ошметки, а не интервью
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nikolai 75
Опровержения про Манчини и Луческу были ?
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Дмитрий9779
Ответ Юрий Кечко
Ну посижу в бане денька 3 Может у этого гавна самолюбие взыграет и разрешит ему отвечать , хоты вряд ли
Э не,не того поля "ягода".
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Юрий Кечко
Ответ kk.abb
Facts. Тренера гегемона судить по еврокубкам надо. А там 4 года позор за позором.
Из 4 все таки два раза вышел он в весну
Как показала практика при таких же результатах у спартаковцев экстаз, и воспоминания на годы вперёд
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Дмитрий9779
Ответ Юрий Кечко
Я и первую лч Семака не считаю за именно позор , там могли выйти и в плей офф если бы рб хер не начал пинать Но вот эти 0-3 безвольные от Бенфики как квинтесенция характера Семака для меня
С Бенфикой во втором тайме конечно ещё и непруха,первый гол срезка в руку(сейчас это не пенальти)второй-своячок от Азмуна,третий-промах мимо мяча Вано на линии штрафной ...Если честно то пандемийное соревнование дублей-пооудублей назвать полноценной ЛЧ сложно,но домашнее поражение от Брюгге...с Бетисом кстати хорошо сыграли,жаль,что опять наошибались дома,но имеем то что имеем.
0
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
Эх, жаль нажалуется на этот справедливый комментарий
Ну посижу в бане денька 3
Может у этого гавна самолюбие взыграет и разрешит ему отвечать , хоты вряд ли
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+4
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Александр Мельников
Лестер и Раньери доказал что не важно сколько звёзд! Важно чтобы был сплочённый коллектив и дружная команда!
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Дмитрий9779
Ответ Юрий Кечко
Хочу ответить пользователю Burel, потому что этот чм0шниk запрещает отвечать себе на комментарии Почему Спартак который феерил в Европе в 90-е 1 раз вышел из группы лч, а позорный Зенит 3? Почему позорный Зенит взял кубок уефа а Спартак полуфинала лишь достиг ? Можешь не отвечать дура))) люблю стыдить фактами таких сыновей куртизанок )))
Эх, жаль нажалуется на этот справедливый комментарий
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Мобильный Игорь ne tonet
Ответ Злодей Спб
Основные тезисы КБ и бледно-розовых сочувствующих: Уберите бразильцев из Зенита Уберите Семака из Зенита Уберите Газпром из Зенита А лучше просто уберите Зенит, он нам мешает гегемонить как в 90е.
забавно, что буквально вся страна ненавидет зенит за гегемонию, а ты упоминаешь только свиньев.
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Юрий Кечко
Ответ theDoctor
Так это потому что Зенит три года в ЛЧ не играл, лол. Он же главный поставщик очков в копилку всегда был. А потом всякие Боаши, Луческу и Манчини не смогли даже в ЛЧ пробиться "с таким составом, с которым кто угодно чемпионат выиграет".
Это боаш то в лч не пробился ? А я думал он там 15 очков в группе взял
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Burel
Ответ theDoctor
Так это потому что Зенит три года в ЛЧ не играл, лол. Он же главный поставщик очков в копилку всегда был. А потом всякие Боаши, Луческу и Манчини не смогли даже в ЛЧ пробиться "с таким составом, с которым кто угодно чемпионат выиграет".
в смысле не играл в ЛЧ ? а что он делал в этих сезонах. Хотя да.. Скорее не играл, а позорился
19/20 - 4,666 (20)
20/21 - 4,333 (19)
21/22 - 5,300 (20)
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Виктор
Ответ Дмитрий9779
О,прикольно Бирька(burel) на ветке исполняет😁Бирька,какого цвета СНИЛС?😁
Он не знает, что это такое. Сникерс знает, а до СНИЛС ещё не дорос.
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
Честно и справедливо,чивоуштут.В последней ЛЧ норм играли.
Я и первую лч Семака не считаю за именно позор , там могли выйти и в плей офф если бы рб хер не начал пинать
Но вот эти 0-3 безвольные от Бенфики как квинтесенция характера Семака для меня
+1
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0
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Виктор
Ответ theDoctor
Так это потому что Зенит три года в ЛЧ не играл, лол. Он же главный поставщик очков в копилку всегда был. А потом всякие Боаши, Луческу и Манчини не смогли даже в ЛЧ пробиться "с таким составом, с которым кто угодно чемпионат выиграет".
Ты про Боаша к чему вспомнил? Боаш выиграл чемпионство Кубок и Супер Кубок.
В каком месте он не попадал в ЛЧ?
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
Честно и справедливо,чивоуштут.В последней ЛЧ норм играли.
Норм , на 3 с плюсом
Я не считаю последнюю лч за позор , но с другим тренером считаю что взяли бы больше чем 5 очков
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Юрий Кечко
Хочу ответить пользователю Burel, потому что этот чм0шниk запрещает отвечать себе на комментарии
Почему Спартак который феерил в Европе в 90-е 1 раз вышел из группы лч, а позорный Зенит 3?
Почему позорный Зенит взял кубок уефа а Спартак полуфинала лишь достиг ?
Можешь не отвечать дура))) люблю стыдить фактами таких сыновей куртизанок )))
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