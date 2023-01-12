Кузнецов о Семаке в «Зените»: «Другой бы выиграл столько же с такими футболистами»
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ.
– Семак – это стечение обстоятельств? Или он гений?
– Ну, другой столько же бы выиграл, если бы у него такие же футболисты были. Все зависит от уровня футболистов. Вот убери сейчас бразильцев из «Зенита» – что будет? Будет такая же команда, как и все, и конкуренция будет за первое место в чемпионате.
Вот еще – в «Спартаке» убери Промеса и ко. Все в таблице будут очко в очко идти, никто не будет отрываться.
– Ну, может так и интереснее будет.
– Посмотрите, как заиграл «Оренбург» после того, как взял аргентинцев – творят, забивают.
– А если так посмотреть – взяли Гончаренко в «Урал», заиграли же?
– Смотрите, вот они Каштанова взяли – человек в ЛФЛ играл. А он злой, как гад, всех кусает, забивает. Получается, нашли человека нашего, он был где-то. Почему он в ЛФЛ играл? Значит, что он кому-то был неугоден, – заявил Кузнецов.
А сектанты пишут поо какие то ежегодные позоры , где они ???
Ну вот конкретный матч с бенфикой тот для меня позор , но в целом компания без этого матче была хорошая , 4 очка с Лионом , дома с бенфикой были ближе к 4-0 чем к 3-1( я тогда кстати понял что это роковой гол ) на выезде с рб равная игра , дома херовая
Но все перечёркивает тот матч с бенфикой, тлен и безволие
Рб подвёл да, но не самим же так слетать , осорио помню в конце хоты бы в ле мог вывести
Как показала практика при таких же результатах у спартаковцев экстаз, и воспоминания на годы вперёд
Может у этого гавна самолюбие взыграет и разрешит ему отвечать , хоты вряд ли
19/20 - 4,666 (20)
20/21 - 4,333 (19)
21/22 - 5,300 (20)
Но вот эти 0-3 безвольные от Бенфики как квинтесенция характера Семака для меня
В каком месте он не попадал в ЛЧ?
Я не считаю последнюю лч за позор , но с другим тренером считаю что взяли бы больше чем 5 очков
Почему Спартак который феерил в Европе в 90-е 1 раз вышел из группы лч, а позорный Зенит 3?
Почему позорный Зенит взял кубок уефа а Спартак полуфинала лишь достиг ?
Можешь не отвечать дура))) люблю стыдить фактами таких сыновей куртизанок )))