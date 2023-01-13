«Педро – самый перспективный форвард Бразилии после Эндрика. «Зенит» получил право на покупку большущего таланта». Журналист Алейшо о 16-летнем вингере

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Эндрик Педро дос Сантос Футбол

Фабио Алейшо высказался о вингере «Коринтианс» Педри.

– «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень!

Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть на молодежном чемпионате Южной Америки – то есть с ребятами гораздо старше.

Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика из «Палмейрас», которого купил «Реал», Педро – самый перспективный форвард Бразилии.

– Ничего себе.

– Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года.

Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него взял Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка.

Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта – Педро, – сказал журналист.

«Зенит» получил приоритетное право выкупа Педро у «Коринтианс» в рамках сделки по Юри Алберто.

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12 комментариев

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Екн Лор
Ответ Aleksandr Danilov
То есть, бразильский клуб, зная это, заведомо упускает десятки миллионов евро ради Юры Альберта? Очень верится
Приоритетное право не гарантирует что он обязательно перейдёт в Зенит. Если Зенит предложит меньше, чем другой клуб, оно не будет действовать. Так и сам игрок может отказаться от перехода
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Garikus89
Как сладко поет, Ренан - будущее сборной, Педро - почти Неймар. Посмотрим, что из этого всего выйдет по итогу)
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Faust Doc
Мало ли в Бразилии этих Педров...
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Aleksandr Danilov
То есть, бразильский клуб, зная это, заведомо упускает десятки миллионов евро ради Юры Альберта? Очень верится
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Никого_нет
А если он откажется ехать в Зенит ? А если реально спргрессирует за эти годы и за ним топы в очередь выстроятся предлагая 50+ лямов ? Никакое право выкупа не поможет…
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GerbertS
Зениту еще и бесплатный пиар всего шлака который ему там втюхали продали пакетом
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ArtBro
Очередная жертва роспила. Возьмут на бюджетные деньги, через год или даже раньше уйдёт приостановив контракт и никто ничего сделать не сможет. Но только заинтересованные лица в доле, поделят подъёмные между собой и сейчас и после разрыва контракта.
Зачем их сейчас брать, если этот бан стоит и этот бан отличная схема и легальная, в любой момент - надоело, надо другой клуб искать где там больше предложат
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Злобный Конь
Таких талантов в Бразилии тысячи.
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damondiamond
1. Реал 2. Зенит - дальше все остальные
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василий иванов
если бы это было правдой, то европейские гранды давно бы забрали этого парня.
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Тир наза вр
Хм....мало ли в зените Педро (с)))
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Пепси пеналдувич
Отступные подняли, пургу нагнали. Если парень хотя бы 50% слов о нем оправдает, то это прекрасно.
Ренан в Бразилии уже готовая юниорская звезда вроде.
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