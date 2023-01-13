«Педро – самый перспективный форвард Бразилии после Эндрика. «Зенит» получил право на покупку большущего таланта». Журналист Алейшо о 16-летнем вингере

Фабио Алейшо высказался о вингере «Коринтианс» Педри.

– « » договорился с « » о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень!

Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть на молодежном чемпионате Южной Америки – то есть с ребятами гораздо старше.

Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после из «Палмейрас», которого купил «Реал», Педро – самый перспективный форвард Бразилии.

– Ничего себе.

– Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года.

Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него взял Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка.

Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта – Педро, – сказал журналист.

«Зенит» получил приоритетное право выкупа Педро у «Коринтианс» в рамках сделки по Юри Алберто.