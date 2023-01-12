«Коринтианс» хотят повысить отступные Педро до 80-100 млн евро. У «Зенита» приоритетное право выкупа игрока

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия сборная Бразилии U-20 деньги Педро дос Сантос Футбол

«Коринтианс» хотят поднять сумму отступных за Педро.

Клуб намерен сохранить 16-летнего нападающего, преимущественное право выкупа которого получил «Зенит» в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто.

Поскольку соглашение Педро дос Сантоса действует до 2025 года, план «Коринтианс» состоит в том, чтобы продлить контракт в начале следующего года и повысить отступные, которые сейчас составляют 50 миллионов евро, до 80 млн евро.

А через год сумма отступных вингера может вырасти до 100 млн евро.

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10 комментариев

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Саша Котляров
Ответ бускетс
Что то многовато
Ну да раньше мы за идею играли что бы не проиграть
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Сим Сим
У Зенита? У Газпрома. Зенит и Газпром близнецы-братья.
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-4
-4
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Eden Hazard
Смысл "права первой ночи" в том, что если другой клуб обратится с предложением выплатить клаусулу Коринтиансу, те извещают об этом Зенит. И если Зенит тоже соблаговолит выплатить, то переговоры с ним, другие клубы в листе ожидания, даже если предложили больше.
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Dmitry Family
Какой смысл в этом приоритетном праве? Типо если Челси захотят купить его за 60 лямов тут типо Зенит тоже решит заплатить 60 лямов, но игрок откажет Зениту и пойдет в Челси вот и всё ваши приоритетное право, в нем нету смысла
0
-2
-2
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Deca
Так и быть, отдадим им свою половину Юри Альберто
+19
-1
+18
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бускетс
Сейчас полетят комменты: Газпром обеспечит и тд
+5
-1
+4
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Nogoi89
Если они такие умные, что делают такие хитрые двухходовки, то должны понимать, что если никто не будет предлагать 50-80 млн, то и зенит не будет)
+7
0
+7
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Артур1010
В Бразилий походу тоже поняли что такое Газпром!
0
-7
-7
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Grishkevich
50 тыщ рублей
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бускетс
Что то многовато
0
-3
-3
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