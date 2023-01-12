«Коринтианс» хотят повысить отступные Педро до 80-100 млн евро. У «Зенита» приоритетное право выкупа игрока

« » хотят поднять сумму отступных за Педро.

Клуб намерен сохранить 16-летнего нападающего, преимущественное право выкупа которого получил «Зенит» в рамках соглашения по трансферу .

Поскольку соглашение Педро дос Сантоса действует до 2025 года, план «Коринтианс» состоит в том, чтобы продлить контракт в начале следующего года и повысить отступные, которые сейчас составляют 50 миллионов евро, до 80 млн евро.

А через год сумма отступных вингера может вырасти до 100 млн евро.