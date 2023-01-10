Александр Медведев: «Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианс»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сделку с « ».

– В результате поездки в Бразилию и последовавших после этого переговоров с «Коринтианс» и игроками мы заключили контракт на 5,5 сезона с левоногим центральным защитником Робертом Ренаном. Сейчас он находится на сборах сборной Бразилии до 20 лет.

Кроме того, в «Зенит» приходит разносторонний полузащитник Ду Кейрос. Ему 22 года. Он второй по проведенному времени на поле за «Коринтианс» в прошлом сезоне. Может играть как на позиции под нападающими, так и на позиции опорника, и слева, и справа. Очень интересный футболист.

Кроме этого, «Зенит» получил преимущественное право выкупа молодого бразильского дарования Педро Энрике. Сейчас он тоже находится в сборной до 20 лет, несмотря на свой юный 16‑летний возраст. Если он будет играть так, как сейчас, мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся.

остается в составе «Зенита», по крайней мере, до весны. В свою очередь, вратарь Иван, который прекрасно проявил себя в «Зените», возвращается в Бразилию.

– Как оцените эту многоходовую сделку?

– Хочу отметить, что все эти переходы сбалансированы как со спортивной, так и с экономической точки зрения. У нас есть право на получение 50 процентов от следующего трансфера , также предусмотрены определенные экономические результаты при продаже Мантуана и Ивана. Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианс».

– Вратарь Иван возвращается в Бразилию. Вратарская бригада «Зенита» вновь будет нуждаться в пополнении?

– У нас сейчас есть Кержаков, Одоевский и Васютин. Двое последних восстановились после травм. Посмотрим, как они проявят себя на сборах. Три боевые единицы у нас есть, так что ко второй половине сезона, с учетом опыта и талантов Одоевского с Васютиным, готовы.

– Васютин окончательно вернулся из аренды в «Юргорден»?

– Он у нас на контракте и едет с «Зенитом» на сборы.

– Мантуан может остаться и после окончания сезона – этот вопрос не закрыт?

– Этот вопрос сейчас нет смысла и необходимости обсуждать. Он в составе «Зенита», по крайней мере, до конца сезона.

– Педро Энрике – это вложение в будущее?

– Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока.

Посмотрим, как он будет играть за сборную Бразилии до 20 лет. Ему, как я уже сказал, нет 18 лет. А значит, по действующим правилам, он может стать игроком « », когда ему исполнится 18 лет, а до этого еще 1,5 года, – заявил Медведев.