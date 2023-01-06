Президент «Коринтианс» подтвердил переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит» в обмен на Юри Алберто
Президент «Коринтианс» подтвердил обмен с «Зенитом».
Дуилио Монтейро Алвес сообщил, что находящийся в аренде нападающий Юри Алберто продолжит выступать за бразильский клуб и вскоре должен подписать контракт на пять лет.
В российский клуб в рамках сделки перейдут полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан.
Президент «Коринтианс» отметил, что Ренан станет игроком «Зенита» в ближайшее время, а Ду Кейрос, 90% прав на которого принадлежат бразильскому клубу, перейдет в питерскую команду в середине года.
22-летний Кейрос может играть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также на правом фланге обороны.
19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом защиты.
без отбора попал.