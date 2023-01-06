Президент «Коринтианс» подтвердил переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит» в обмен на Юри Алберто

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Юри Алберто Роберт Ренан Футбол

Президент «Коринтианс» подтвердил обмен с «Зенитом».

Дуилио Монтейро Алвес сообщил, что находящийся в аренде нападающий Юри Алберто продолжит выступать за бразильский клуб и вскоре должен подписать контракт на пять лет.

В российский клуб в рамках сделки перейдут полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан.

Президент «Коринтианс» отметил, что Ренан станет игроком «Зенита» в ближайшее время, а Ду Кейрос, 90% прав на которого принадлежат бразильскому клубу, перейдет в питерскую команду в середине года.

22-летний Кейрос может играть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также на правом фланге обороны.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом защиты.

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8 комментариев

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Дмитрий9779
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Ну вот,хорошее усиление,оба на уровне.Ду Кейроса предыдущее руководство Корринтианс не хотели отдавать.
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инок
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Зенит берет бразильцев так, как будто в ЛЧ европы
без отбора попал.
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pvh-82
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Как дрова на базаре меняют)))
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Plkhrdhh
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Ужасный провал менеджента Зенита. Не выцепить за центра топ 6 ни одного драфт пика - позор
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Иван Рыбаков
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Ответ freeman123
Смотрел обзоры, он крут! Типа Барриоса только в пас вперёд играет лучше
А как там со статистикой за последний сезон не знаете случайно?
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freeman123
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Ответ Иван Рыбаков
Про Ренана было давно слышно, а вот про Ду Кейроса вроде впервые говорят.
Смотрел обзоры, он крут! Типа Барриоса только в пас вперёд играет лучше
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Иван Рыбаков
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Про Ренана было давно слышно, а вот про Ду Кейроса вроде впервые говорят.
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Злодей Спб
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Ладно. Удалось с минимальными потерями разрулить историю с Альберто. Но третий нападающий всё равно нужен, даже если у Кассьерры пойдёт игра. И тем более нужен - если не пойдёт.
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