Президент «Коринтианс» подтвердил переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит» в обмен на Юри Алберто

Президент « » подтвердил обмен с « ».

Дуилио Монтейро Алвес сообщил, что находящийся в аренде нападающий продолжит выступать за бразильский клуб и вскоре должен подписать контракт на пять лет.

В российский клуб в рамках сделки перейдут полузащитник Ду Кейрос и защитник .

Президент «Коринтианс» отметил, что Ренан станет игроком «Зенита» в ближайшее время, а Ду Кейрос, 90% прав на которого принадлежат бразильскому клубу, перейдет в питерскую команду в середине года.

22-летний Кейрос может играть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также на правом фланге обороны.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом защиты.