Ренан переходит в «Зенит» в рамках обмена с «Коринтианс» на Алберто. Контракт – на 5 лет

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Юри Алберто Роберт Ренан Футбол

«Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто получит защитника «Коринтианс» Роберта Ренана.

По данным «РБ Спорт», 19-летний футболист присоединится к «Зениту» уже зимой и подпишет контракт сроком на 5 лет.

В рамках этой сделки «Коринтианс» получат права на нападающего Юри Алберто, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из «Зенита». Отмечается, что сине-бело-голубым будут принадлежать 50% прав на форварда.

Как сообщает Lance, из-за переговоров с «Зенитом» бразильский клуб отказался от предложения по Ренану на 12 млн фунтов, поступившего от английского клуба. Когда оно поступило, представители бразильца знали, что «Коринтианс» заинтересованы в обмене Роберта на Алберто, и не возражали против такого варианта.

Отмечается, что в рамках этой сделки состав «Зенита» пополнит и полузащитник Ду Кейрос. Предыдущий тренерский штаб «Коринтианс» был против ухода игрока, однако сейчас его готовы отпустить.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сейчас находится в Бразилии. Он лично общался с руководством «Коринтианс» в последние дни, чтобы добиться осуществления сделки. Переговоры находятся на продвинутой стадии, осталось согласовать лишь некоторые детали. В частности, клубам предстоит договориться о проценте с последующей продажи Алберто, который сможет получить «Зенит».

По данным Lance, «Коринтианс» получат 100% прав на Юри и сохранят часть прав на Ренана и Ду Кейроса.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.

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13 комментариев

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zzzeeerrrooo
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Ответ Матвей Суицидин
Про Ду Кейроса вообще нет инфы, он где-то в аренде играет? А составе Коринтианса не нашел такого игрока.
36 игр в серии А???
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Матвей Суицидин
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Ответ ЕгориЙ
Внимательно не следил за ситуацией. Может кто-то пояснить или дать ссылку на статью почему у Зенита такая чехарда случилась с бразильцами? Почему он только что купленных отдает в аренду, ему на замену предлагают других. Неужели этот бардак из-за СВО и личных причин у бразильцев?
Юри слинял после начала СВО, а его агент, чтобы не портить отношения с Зенитом, пытается все уладить, предлагая разные варианты. Мантуан и Иван явно не уровень основы Зенита. Посмотрим на этих теперь. Но обоим очевидно будет сложно, учитывая мощь Родриго и Барриоса на их позициях.
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Матрёшка Ефросиьевна
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Ответ ЕгориЙ
Внимательно не следил за ситуацией. Может кто-то пояснить или дать ссылку на статью почему у Зенита такая чехарда случилась с бразильцами? Почему он только что купленных отдает в аренду, ему на замену предлагают других. Неужели этот бардак из-за СВО и личных причин у бразильцев?
Бразильцы очень ненадёжные субъекты ( не все конечно).
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Матвей Суицидин
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Про Ду Кейроса вообще нет инфы, он где-то в аренде играет? А составе Коринтианса не нашел такого игрока.
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Hitgoe Himgob
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Ответ Blaumerc
Устроят карнавал в Питере. А так, если действительно за защитника давали 12 млн, уже неплохой обмен для Зенита. А там ещё полузащитник перспективный.
В АПЛ 12 миллионов за кого угодно могут дать
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Pozitive
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Ответ KompoTeam
Ренан Бресан на понижение идёт, а ведь когда-то за ГОМЕЛЬ играл, эх
https://userpic.fishki.net/2020/06/02/1274720/454876c438ea459f3a6a2420bcb91bc1.gif
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Ilya_Panchenko
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Ответ ЕгориЙ
Внимательно не следил за ситуацией. Может кто-то пояснить или дать ссылку на статью почему у Зенита такая чехарда случилась с бразильцами? Почему он только что купленных отдает в аренду, ему на замену предлагают других. Неужели этот бардак из-за СВО и личных причин у бразильцев?
Так и есть
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ЕгориЙ
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Внимательно не следил за ситуацией. Может кто-то пояснить или дать ссылку на статью почему у Зенита такая чехарда случилась с бразильцами? Почему он только что купленных отдает в аренду, ему на замену предлагают других. Неужели этот бардак из-за СВО и личных причин у бразильцев?
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ингибитор с ноги батр
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чЁ вы врете ?
все леги убегут из Зенита и спартак станет чемпионом
ну если не в этом сезоне то в следующим, или через два года, или через три, или ... короче спартак - пиченен.
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Гоша Петров
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Перспективный защитник и хороший опорник.Обмен выглядит намного интереснее того что было ранее с вратарем Иваном и Мантуаном.
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Blaumerc
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Устроят карнавал в Питере. А так, если действительно за защитника давали 12 млн, уже неплохой обмен для Зенита. А там ещё полузащитник перспективный.
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Рашпель793
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Если толковый парень, то отлично. Универсал в защите нужнее, чем нап. Да и Юрик раз уж уехал то лучше уж там пусть и играет дальше. Обиды какой-то и нет на него, так как особо и привыкнуть не успел.
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KompoTeam
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Ренан Бресан на понижение идёт, а ведь когда-то за ГОМЕЛЬ играл, эх
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