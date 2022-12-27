Ренан переходит в «Зенит» в рамках обмена с «Коринтианс» на Алберто. Контракт – на 5 лет

«Зенит» в рамках сделки по получит защитника «Коринтианс» .

По данным «РБ Спорт», 19-летний футболист присоединится к «Зениту» уже зимой и подпишет контракт сроком на 5 лет.

В рамках этой сделки «Коринтианс» получат права на нападающего Юри Алберто, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из «Зенита». Отмечается, что сине-бело-голубым будут принадлежать 50% прав на форварда.

Как сообщает Lance, из-за переговоров с «Зенитом» бразильский клуб отказался от предложения по Ренану на 12 млн фунтов, поступившего от английского клуба. Когда оно поступило, представители бразильца знали, что «Коринтианс» заинтересованы в обмене Роберта на Алберто, и не возражали против такого варианта.

Отмечается, что в рамках этой сделки состав « » пополнит и полузащитник Ду Кейрос. Предыдущий тренерский штаб « » был против ухода игрока, однако сейчас его готовы отпустить.

Генеральный директор «Зенита» сейчас находится в Бразилии. Он лично общался с руководством «Коринтианс» в последние дни, чтобы добиться осуществления сделки. Переговоры находятся на продвинутой стадии, осталось согласовать лишь некоторые детали. В частности, клубам предстоит договориться о проценте с последующей продажи Алберто, который сможет получить «Зенит».

По данным Lance, «Коринтианс» получат 100% прав на Юри и сохранят часть прав на Ренана и Ду Кейроса.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.

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