Ренан переходит в «Зенит» в рамках обмена с «Коринтианс» на Алберто. Контракт – на 5 лет
«Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто получит защитника «Коринтианс» Роберта Ренана.
По данным «РБ Спорт», 19-летний футболист присоединится к «Зениту» уже зимой и подпишет контракт сроком на 5 лет.
В рамках этой сделки «Коринтианс» получат права на нападающего Юри Алберто, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из «Зенита». Отмечается, что сине-бело-голубым будут принадлежать 50% прав на форварда.
Как сообщает Lance, из-за переговоров с «Зенитом» бразильский клуб отказался от предложения по Ренану на 12 млн фунтов, поступившего от английского клуба. Когда оно поступило, представители бразильца знали, что «Коринтианс» заинтересованы в обмене Роберта на Алберто, и не возражали против такого варианта.
Отмечается, что в рамках этой сделки состав «Зенита» пополнит и полузащитник Ду Кейрос. Предыдущий тренерский штаб «Коринтианс» был против ухода игрока, однако сейчас его готовы отпустить.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сейчас находится в Бразилии. Он лично общался с руководством «Коринтианс» в последние дни, чтобы добиться осуществления сделки. Переговоры находятся на продвинутой стадии, осталось согласовать лишь некоторые детали. В частности, клубам предстоит договориться о проценте с последующей продажи Алберто, который сможет получить «Зенит».
По данным Lance, «Коринтианс» получат 100% прав на Юри и сохранят часть прав на Ренана и Ду Кейроса.
19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.
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все леги убегут из Зенита и спартак станет чемпионом
ну если не в этом сезоне то в следующим, или через два года, или через три, или ... короче спартак - пиченен.