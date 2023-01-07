«Марсель» купит Малиновского у «Аталанты» за 12 млн евро без учета бонусов
Руслан Малиновский продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Марсель». Французский клуб заплатит 12 миллионов евро без учета бонусов.
Сделка почти оформлена, клубы подпишут необходимые документы на следующей неделе. Игрок согласовал с «Олимпиком» долгосрочный контракт.
В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
Но у Гаспа тяжело играть, да и не давал он конкретно Малине оставляя на банке после классно проведенных матчей.
Скверный дед, теперь понятен его конфликт с Папу, да и по Мире видно, что без предоставляется шансов тяжело себя показать
Лига 1, конечно, не АПЛ, но в составе Марселя можно бороться за высокие места и играть в еврокубках, тогда как уделом того же Ремо Фройлера будет лишь борьба за выживание в составе Ноттингема.