«Марсель» купит Малиновского у «Аталанты» за 12 млн евро без учета бонусов

Теги Марсель Аталанта лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Руслан Малиновский Футбол

Руслан Малиновский продолжит карьеру в чемпионате Франции. 

Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Марсель». Французский клуб заплатит 12 миллионов евро без учета бонусов. 

Сделка почти оформлена, клубы подпишут необходимые документы на следующей неделе. Игрок согласовал с «Олимпиком» долгосрочный контракт. 

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь

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10 комментариев

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Atolik
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С Головиным заруба будет, с Месси и Неймаром. Норм вариант
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Ответ savik-A.M.
Что за бред о 12 миллионов , у него же контракт истекает через пол года
У него был контракт до 24 года, он сам лично говорил об этом в одном из интервью до старта ЧМ.
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Аталанта 2019-2021 в атаке с праймовыми Гомесом, Иличичем, Сапатой, Госенсом и выходящими на замену Муриэлем и Малиновским была прекрасна.
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Никого_нет
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Ответ Булат Григорьев
Руслан сдал как и Аталанта в целом, Марсель хороший вариант, чтобы перезагрузиться
Если только по статистике.
Но у Гаспа тяжело играть, да и не давал он конкретно Малине оставляя на банке после классно проведенных матчей.
Скверный дед, теперь понятен его конфликт с Папу, да и по Мире видно, что без предоставляется шансов тяжело себя показать
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Антибаскет Поповича
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Недурно.

Лига 1, конечно, не АПЛ, но в составе Марселя можно бороться за высокие места и играть в еврокубках, тогда как уделом того же Ремо Фройлера будет лишь борьба за выживание в составе Ноттингема.
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Kiryl Olshewski
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А вот это интересно! Руслан в лиге 1 вполне может зажечь!
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jameswowf
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Отличный игрок , мастер
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SeRgE23
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Как то сдал он. В предыдущем сезоне был намного интересней по статистике. И слухи отправляли в клубы из верхней части АПЛ. А сейчас в Марсель…
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savik-A.M.
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Что за бред о 12 миллионов , у него же контракт истекает через пол года
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Булат Григорьев
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Руслан сдал как и Аталанта в целом, Марсель хороший вариант, чтобы перезагрузиться
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