«Марсель» купит Малиновского у «Аталанты» за 12 млн евро без учета бонусов

продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в « ». Французский клуб заплатит 12 миллионов евро без учета бонусов.

Сделка почти оформлена, клубы подпишут необходимые документы на следующей неделе. Игрок согласовал с «Олимпиком» долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.