Малиновский переходит из «Аталанты» в «Марсель» за 10+3 млн евро. Подписание контракта – завтра

переходит в «Марсель».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка закрыта. Малиновский перейдет из «Аталанты» в «Марсель» за 10 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонуса.

В понедельник полузащитник должен пройти медосмотр и подписать контракт.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.