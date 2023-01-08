Малиновский переходит из «Аталанты» в «Марсель» за 10+3 млн евро. Подписание контракта – завтра
Руслан Малиновский переходит в «Марсель».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка закрыта. Малиновский перейдет из «Аталанты» в «Марсель» за 10 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонуса.
В понедельник полузащитник должен пройти медосмотр и подписать контракт.
В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
Надеюсь сможет вернуться на прежний уровень в Марселе