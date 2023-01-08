Малиновский переходит из «Аталанты» в «Марсель» за 10+3 млн евро. Подписание контракта – завтра

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Руслан Малиновский переходит в «Марсель».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка закрыта. Малиновский перейдет из «Аталанты» в «Марсель» за 10 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонуса.

В понедельник полузащитник должен пройти медосмотр и подписать контракт.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь

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12 комментариев

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Давид Agabekyan
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Ответ AC.Milan.Fan
Но ведь аж целых 15 матчей сыграл в этом сезоне, а тут сразу раз и продали всего за 10, очень странный этот Гасперини ...
Из них только 5 в основе. Зачем держать немолодого игрока на скамейке?
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Бухгалтер2021
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слабый игрок
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Дядя ТУРА
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Ожидал его в Апл! Сдулся
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AC.Milan.Fan
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Но ведь аж целых 15 матчей сыграл в этом сезоне, а тут сразу раз и продали всего за 10, очень странный этот Гасперини ...
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Фанат Аль-Насра
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Как-то быстро сдал
Надеюсь сможет вернуться на прежний уровень в Марселе
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Evgeny Trifonov
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Сгнобил старик Малиновского.
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AC.Milan.Fan
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Что то на самом деле очень дёшево его продали
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Alex Legend
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Ответ AC.Milan.Fan
Неожиданно, не поймёшь этого Гасперини, самодур ещё тот, но пушка классная у этого Малиновского ...
И на этом всё
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We are Arsenal
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Если не ошибаюсь такая сумма потому что контракт заканчивается.
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Zidane 21
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За такой короткий период потерял в стоимости лямов 25
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AC.Milan.Fan
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Неожиданно, не поймёшь этого Гасперини, самодур ещё тот, но пушка классная у этого Малиновского ...
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-2
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Никита Самарин
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Аталанте конечно его надо было на пике продавать, миллионов за 30. Ну а Марсель осуществил неплохую сделку, которая должна сделает его только сильнее.
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