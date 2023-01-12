25 из 40 игроков сборной ДР Конго U17 не прошли тест на возраст. Команда снялась с отбора Кубка африканских наций

25 из 40 игроков сборной ДР Конго U17 не прошли возрастное тестирование.

Команда была вынуждена сняться с отборочного турнира к Кубку африканских наций 2023 года среди молодежных команд.

В заявлении конголезской федерации футбола (Fecofa) говорится, что сборная была вынуждена отказаться от участия в турнире, поскольку «из 40 игроков, прошедших МРТ-тестирование, только 15 получили право на участие, а 25 не прошли тест». Также в заявлении сообщается, что из 15 прошедших тестирование игроков только пятеро смогли выполнить административные формальности, которые позволили бы им отправиться в Камерун на турнир.

Таким образом, в турнире смогут принять участие только 4 из 5 сборных. Дата начала турнира, намеченная на 12 января, также будет перенесена.

Финал Кубка африканских наций среди юношей до 17 лет состоится в Алжире в апреле текущего года.

Напомним, что ранее Камерунская федерация футбола (Fecafoot) объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. Затем еще 11 игроков не прошли тест.