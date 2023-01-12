25 из 40 игроков сборной ДР Конго U17 не прошли тест на возраст. Команда снялась с отбора Кубка африканских наций

Теги происшествия Кубок Африки сборная ДР Конго чемпионат африканских наций BBC Футбол

25 из 40 игроков сборной ДР Конго U17 не прошли возрастное тестирование.

Команда была вынуждена сняться с отборочного турнира к Кубку африканских наций 2023 года среди молодежных команд.

В заявлении конголезской федерации футбола (Fecofa) говорится, что сборная была вынуждена отказаться от участия в турнире, поскольку «из 40 игроков, прошедших МРТ-тестирование, только 15 получили право на участие, а 25 не прошли тест». Также в заявлении сообщается, что из 15 прошедших тестирование игроков только пятеро смогли выполнить административные формальности, которые позволили бы им отправиться в Камерун на турнир.

Таким образом, в турнире смогут принять участие только 4 из 5 сборных. Дата начала турнира, намеченная на 12 января, также будет перенесена.

Финал Кубка африканских наций среди юношей до 17 лет состоится в Алжире в апреле текущего года.

Напомним, что ранее Камерунская федерация футбола (Fecafoot) объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. Затем еще 11 игроков не прошли тест.

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15 комментариев

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Overkiller
Ответ Валдис Пельш
Дрогба подъезжает
Дрогба ивуариец, а не камерунец.
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beerserk
Классика же
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G_Batigol
Правильно, зачем пожилых людей беспокоит по пустякам
+1
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Назар Игорь
Во многих африканских странах живущие в сельской местности матери отнимают младенцев от грудного вскармливания через 4-5 лет с момента рождения. Потом идут к местному главе племени и тот наугад пишет бумагу удостоверяющую факт рождения, вместо печати палец вымазанный углëм. Документ готов. А потом сорокалетние числятся 25 летними.
0
-1
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Гамарджоба Генацвале
Зато в U47 заявиться теперь можно.
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Amalfitano
Правильно сделали. В таких условиях невозможно играть. Ышь что придумали! Чтобы все не были младше 17 лет. В Африке плюс минус 3-4 года не считаются нарушением.
0
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Кирилл Голивец
Ответ Overkiller
А в сборной Камеруна U17 не прошли тест 21 игрок, сообщается что среди них были обнаружены Самуэль Это`О и Роже Милла.
Ждем Кот-д`Ивуар и Думбия. В Камеруне еще Джозефа Миналу забыли.
+2
0
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Валдис Пельш
Ответ Overkiller
А в сборной Камеруна U17 не прошли тест 21 игрок, сообщается что среди них были обнаружены Самуэль Это`О и Роже Милла.
Дрогба подъезжает
+4
-1
+3
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Overkiller
А в сборной Камеруна U17 не прошли тест 21 игрок, сообщается что среди них были обнаружены Самуэль Это`О и Роже Милла.
+29
0
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Thunder 63
Невероятно, что 15 все-таки прошли😏
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romanisti89
Да все африканские сборные так проверить, и можно прикрывать лавочку
0
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Cruel Snake
Тест максимально простой
На вопрос
... Малолетки на турнир приехали?
25 из 40 огрызнулись
+1
-4
-3
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Дмитрий9779
Специально пришли на тест чтобы определить сколько им лет.
+23
-1
+22
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МЯСО УРАЛА
Ответ x2dj8fx6q7
Все таки Лукаку 45 уже….
У лукаку - 45)
+3
-1
+2
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x2dj8fx6q7
Все таки Лукаку 45 уже….
+11
0
+11
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