Из Эритреи с 2009-го сбежало свыше 60 игроков сборных – из-за репрессивного режима Афеверки. 5 футболисток команды U20, скрывшихся в Уганде в 2021-м, до сих пор прячутся

С 2009 года более 60 футболистов сборных Эритреи воспользовались шансом сбежать из страны.

Данную статистику приводит The Guardian, утверждая, что причиной являются действия репрессивного режима президента Исайяса Афеверки.

Одним из последних эпизодов стало бегство пяти футболисток сборной Эритреи U20. 2 ноября 2021 года они покинули расположение команды за несколько часов до начала игры в гостях у Уганды в рамках чемпионата КЕКАФА.

По данным британской газеты, девушки возрастом от 16 до 19 лет сейчас находятся в безопасности. Это первый случай бегства игроков женского пола.

В этом месяце специальный докладчик ООН по правам человека в Эритрее Мохамед Абдельсалам Бабикер опубликовал доклад, в котором отметил ухудшающуюся ситуацию в стране, выделив факты принудительного призыва в армию, произвольные аресты жителей, исчезновения и пытки. В докладе говорится, что дети в возрасте 14 лет вербовались для участия в конфликте с Эфиопией и что ситуация с правами человека в Эритрее продолжает вынуждать тысячи людей бежать в другие страны в поисках убежища.

Мужская сборная Эритреи в последний раз выходила на поле с января 2020 года – тогда состоялась товарищеская игра против Судана. В конце марта нынешнего года команда должна была принять участие в игре с Ботсваной в квалификации Кубка Африки, однако за три недели до встречи отказалась от нее без объяснения причин.

Эритрея – одна из беднейших стран Африки. Но когда-то местные клубы играли в чемпионате Италии