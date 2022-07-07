Капитан женской сборной Замбии не прошла тест на определение пола. Ее исключили из состава на Кубок Африки, хотя она играла на Олимпиаде

Капитан женской сборной Замбии не прошла тест на определение пола и была исключена из состава.

Нападающая Барбра Банда «по медицинским причинам» была исключена из числа участников женского Кубка Африки, который начался в минувшую субботу.

Причина отсутствия Банды на турнире – результаты ее анализа крови. Тест провела африканского футбола (CAF), и он выявил очень высокий уровень тестостерона в крови спортсменки.

«Все игроки должны проходить тест по определению пола – это требование CAF. К сожалению, Барбра не соответствовала критериям, установленным CAF. Жаль, что на турнире не будет одного из лучших наших игроков», – сказал президент Футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга.

При этом Банда выступала в составе женской сборной Замбии на Олимпиаде в Токио. Там она стала первой футболисткой, оформившей хет-трики в двух играх подряд. Отвечая на вопрос о том, как Барбра могла поехать на Олимпиаду, если до Кубка Африки ее не допустили, директор CAF по коммуникациям Люкс Септембер сказал: «Такого решения со стороны медицинского комитета CAF тогда не было».

По данным BBC Sport Africa, еще три футболистки сборной Замбии не прошли тест CAF на определение пола. Однако они предпочли не приезжать на турнир, и из-за этого их ситуации не были преданы огласке. В составе Замбии на турнире – 22 игрока, хотя в заявку можно включить 26 футболисток.

Также сообщается, что Банда попала в состав Замбии после того, как принимала лекарства, позволяющие понизить уровень тестостерона. Однако она все равно не смогла пройти тест.

«Я не могу рассказать вам о настоящих причинах отсутствия Барбры Банды на турнире. Будет лучше, если вы зададите этот вопрос CAF», – сказал тренер сборной Замбии Брюс Мвапе.