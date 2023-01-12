Дмитрий Сычев: «России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Дмитрий Сычев считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– В конце декабря казалось, что РФС вот-вот примет решение о переходе в Азию, но в итоге союз отложил этот вопрос. Стоит ли нам расставаться с УЕФА?

– Это очень сложный и глобальный вопрос. Чтобы в нем разобраться, надо учитывать все нюансы. Но мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе.

Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития. Потому что азиатский уровень – непростой для всей вертикали юношеского футбола.

– Нам надо до упору ждать, когда УЕФА решит возвращать российские команды в свои соревнования? Или обозначить для себя какой-то срок, после которого искать другие варианты?

– Не знаю. Но я верю в лучшее, – сказал бывший футболист сборной России. 

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2 комментария

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Николай Игнатьев
Слепота или глупость , или то и другое вместе. С Европой развод с неизвестной перспективой, и не надо говорить, что спорт в не политики.
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rigobersong
Сычев прав:) Вот это игроки были, даже Трогба под ним сидела на лавке:)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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