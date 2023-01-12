Сычев об Овечкине: «Мы живем в историческую эпоху, когда должен рухнуть рекорд Гретцки»

Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом .

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Вам интересна гонка за рекордами НХЛ?

– Овечкин очень интересен всем в нашей футбольной семье. Мы постоянно говорим о его достижениях.

Интерес безграничный, и я думаю, что мы живем в историческую эпоху, когда должен рухнуть этот рекорд Гретцки. И мы все порадуемся за Сашу, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.