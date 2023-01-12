Сычев об Овечкине: «Мы живем в историческую эпоху, когда должен рухнуть рекорд Гретцки»
Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).
– Вам интересна гонка Александра Овечкина за рекордами НХЛ?
– Овечкин очень интересен всем в нашей футбольной семье. Мы постоянно говорим о его достижениях.
Интерес безграничный, и я думаю, что мы живем в историческую эпоху, когда должен рухнуть этот рекорд Гретцки. И мы все порадуемся за Сашу, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.
7 комментариев