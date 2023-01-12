Сычев об Овечкине: «Мы живем в историческую эпоху, когда должен рухнуть рекорд Гретцки»

Теги Дмитрий Сычев Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Вам интересна гонка Александра Овечкина за рекордами НХЛ?

– Овечкин очень интересен всем в нашей футбольной семье. Мы постоянно говорим о его достижениях.

Интерес безграничный, и я думаю, что мы живем в историческую эпоху, когда должен рухнуть этот рекорд Гретцки. И мы все порадуемся за Сашу, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.

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7 комментариев

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BernardLama
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Ответ Los Galácticos
Когда Леброн побьет рекорд по очкам в НБА вот это будет историческое событие.
Кому интересна эта шляпа )
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BernardLama
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Ответ Шамиль Абдулпатахов
Много ещё забить нужно. Возможно и не догонит
Догонит , там осталось 85 шайб где то , + сезон еще не закончен и карьеру он еще пока не собирается завершать .
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Шамиль Абдулпатахов
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Много ещё забить нужно. Возможно и не догонит
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T622222
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4-5 лет не протянет
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здоровяк
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Потом Овечкин поедет в Геленджик бить рекорды еще одной легенды из другой НХЛ
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Los Galácticos
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Когда Леброн побьет рекорд по очкам в НБА вот это будет историческое событие.
+2
-7
-5
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Арсений Элин
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Да все будем рады за Александра если это случится! Кто если не он,тем более когда осталось не так уж и много!
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