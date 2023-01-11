Сычев об МЧМ-2023: «Канадцы заслужили чемпионство, но оно не до конца настоящее. Им в любом случае хочется доказать превосходство перед Россией»

Теги Дмитрий Сычев ИИХФ молодежная сборная России НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Сычев считает чемпионство Канады на МЧМ-2023 заслуженным, но не до конца настоящим.

Молодежная сборная России по хоккею пропустила второй турнир подряд по решению ИИХФ. Канадцы обыграли сборную Чехии (3:2 ОТ) в финальном матче. 

– Ярким с точки зрения эстетики получился молодежный чемпионат мира по хоккею, где главной звездой стал канадец Коннор Бедард. Вам интересны такие турниры, где России нет, но спорт красив сам по себе?

– Смотря каждый матч, я ловил себя на мысли: блин, очень жаль, что получается такой неполноценный чемпионат. Потому что канадцам в любом случае хочется доказать свое превосходство перед Россией. Вот тогда будет все полноценно. Конечно, они заслужили чемпионство. Но мне кажется, оно не до конца настоящее. Потому что посмотрите, какой могла быть сборная России, какие у нас могли собраться имена…

– Мичков и Мирошниченко, Полтапов и Грудинин, Свечков и Гуляев…

– Да, мы могли бы составить конкуренцию кому угодно. Было бы очень интересно, и мировой хоккей от этого бы только выиграл.

– Хорошо, что в НХЛ не отстраняют россиян. В отличие от ИИХФ.

– Я не читаю прессу, и мне трудно сравнивать, почему ИИХФ делает одно, а НХЛ – другое. Трудно говорить объективно, не владея полностью информацией. Но, как я понимаю, НХЛ – коммерчески успешная лига, и там понимают, что они без лучших хоккеистов мира очень многое потеряют, – сказал бывший игрок сборной России по футболу. 

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9 комментариев

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Mikl_5555
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Ответ Kyancey
Нет слов, одни эмоции🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Дим, в каком ходу наши сборные по хоккею в последний раз вообще добивались успеха?
в мохнатом
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Алексей Барсуков
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Канада это уже давно вроде доказала, да в последнеие годы и Финляндия таже...Это нам надо доказывать а не им
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te quiero
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Ответ [Ingush]
Мужики, я в хоккее не очень разбираюсь, но так, чисто для себя, если собрать всех самых сильных игроков, какая сборная на данный момент сильнее?
Канада или США.
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te quiero
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ИИХФ - это спортивная организация, зависимая от политических решений. А НХЛ - это франшиза, они там деньги зарабатывают, в том числе на наших игроках, и терять эти деньги не хотят.
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[Ingush]
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Мужики, я в хоккее не очень разбираюсь, но так, чисто для себя, если собрать всех самых сильных игроков, какая сборная на данный момент сильнее?
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крок 58
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Да потому что НХЛ крутыши
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Ми Ша
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Хватит тешить себя
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Сергей Орлов
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Канада размотала бы наших вообще без проблем.
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Kyancey
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Нет слов, одни эмоции🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Дим, в каком ходу наши сборные по хоккею в последний раз вообще добивались успеха?
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