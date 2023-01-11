Сычев об МЧМ-2023: «Канадцы заслужили чемпионство, но оно не до конца настоящее. Им в любом случае хочется доказать превосходство перед Россией»

Дмитрий Сычев считает чемпионство Канады на МЧМ-2023 заслуженным, но не до конца настоящим.

Молодежная сборная России по хоккею пропустила второй турнир подряд по решению ИИХФ. Канадцы обыграли сборную Чехии (3:2 ОТ) в финальном матче.

– Ярким с точки зрения эстетики получился молодежный чемпионат мира по хоккею, где главной звездой стал канадец Коннор Бедард. Вам интересны такие турниры, где России нет, но спорт красив сам по себе?

– Смотря каждый матч, я ловил себя на мысли: блин, очень жаль, что получается такой неполноценный чемпионат. Потому что канадцам в любом случае хочется доказать свое превосходство перед Россией. Вот тогда будет все полноценно. Конечно, они заслужили чемпионство. Но мне кажется, оно не до конца настоящее. Потому что посмотрите, какой могла быть сборная России, какие у нас могли собраться имена…

– Мичков и Мирошниченко, Полтапов и Грудинин, Свечков и Гуляев…

– Да, мы могли бы составить конкуренцию кому угодно. Было бы очень интересно, и мировой хоккей от этого бы только выиграл.

– Хорошо, что в НХЛ не отстраняют россиян. В отличие от ИИХФ.

– Я не читаю прессу, и мне трудно сравнивать, почему делает одно, а НХЛ – другое. Трудно говорить объективно, не владея полностью информацией. Но, как я понимаю, – коммерчески успешная лига, и там понимают, что они без лучших хоккеистов мира очень многое потеряют, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.