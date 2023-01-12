Сычев об арене «Авангарда»: «Превосходно. Хоккейного стадиона лучше в России еще долго не будет»

Дмитрий Сычев считает, что в России долго не будет хоккейного стадиона лучше «G-Drive Арены».

– Как играющий в хоккей человек, можете оценить новую ледовую арену, где с осени играет «Авангард»?

– Я даже там играл как хоккеист по приглашению «Авангарда». В сентябре, незадолго до их первого матча в КХЛ, и в начале декабря в двух матчах. Участвовал и во многих активностях, поэтому посмотрел всю арену изнутри.

Просто превосходно там все. № 1 в России – это точно. Абсолютно по всем параметрам. Среди хоккейных точно, а с другими видами спорта я бы не стал сравнивать, поскольку с тем же футболом формат стадионов разный. Но это настоящий подарок для Омска.

Рад за омичей, которые получили такую арену. Думаю, лучше хоккейного стадиона в России еще долго не будет, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.