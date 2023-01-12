Дмитрий Сычев высказался о том, можно ли сравнить с Зинедином Зиданом.

– Можно ли сравнить Овечкина с Зинедином Зиданом, с кем вы пересекались во Франции? Когда человек входит в помещение, и все встают. Вот такой масштаб для общества.

– Трудно сравнивать. Но Овечкин – величина огромная. Он ни с кем не сравним, стоит отдельно. Вообще за скобками.

Наверное, можно провести параллели с Месси и Роналду. Овечкин – примерно такая же глыба, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.