Дмитрий Сычев: «Овечкин – величина огромная. Можно провести параллели с Месси и Роналду, примерно такая же глыба»

Теги Дмитрий Сычев Вашингтон Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Сычев высказался о том, можно ли сравнить Александра Овечкина с Зинедином Зиданом.

– Можно ли сравнить Овечкина с Зинедином Зиданом, с кем вы пересекались во Франции? Когда человек входит в помещение, и все встают. Вот такой масштаб для общества.

– Трудно сравнивать. Но Овечкин – величина огромная. Он ни с кем не сравним, стоит отдельно. Вообще за скобками.

Наверное, можно провести параллели с Месси и Роналду. Овечкин – примерно такая же глыба, – сказал бывший игрок сборной России по футболу. 

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27 комментариев

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Men77
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Ответ Isshin88
С Месси можно провести параллели с его истерикой после матча с Нидерландами. Оба неприятные персонажи…
Согласен, Месси вообще неприятный тип, еще и ЧМ выиграл в конце карьеры, редиска(
Если бы не он, наш Роналду однозначно был бы лучший, а так вечно второй(
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Kanonir152
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Ответ Bulat89
Наверное,Роналду,по способностям) Месси -Гретцки.
Овечкину тоже 37 и в тыкву он, слава богу, не превращается.
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Oleg
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Ответ dronick
Что ты завертелся? Спросил про медали ЧМ у Овечкина? Спросил. Я тебе ответил? Ответил. Ты облажался? Облажался. Что тебе ещё нужно?
Ну ответил и ответил, возьми с полки пирожок)
ЧМ в хоккее мусор.
Кубок Стэнли у Овечкина только один если не ошибаюсь.
Куда ему до великих, что Стэнли по нескольку раз брали а не просто забивали кучу мусорных голов?
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Bulat89
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Наверное,Роналду,по способностям)
Месси -Гретцки.
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Isshin88
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С Месси можно провести параллели с его истерикой после матча с Нидерландами. Оба неприятные персонажи…
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Игорь Климов
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Месси является Чемпионом Мира и стал MVP этого турнира, а Кринж7 никогда не станет чемпионом мира, и уж тем более не станет MVP турнира, так что это сравнение не уместно.
Овечкин великий хоккеист и сравнивать его нужно только с хоккеистами, но незачем его сравнивать с футболистами.
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dronick
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Ответ Oleg
Ну в хоккее ЧМ не весит ничего. В футболе это главная вершина.
Что ты завертелся? Спросил про медали ЧМ у Овечкина? Спросил. Я тебе ответил? Ответил. Ты облажался? Облажался. Что тебе ещё нужно?
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Oleg
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Ответ Isa Babaev
Овечкин Роналду в хоккее, то есть величина огромная, возможно топ 3 олл тайм в истории хоккея, где тут Сычев не прав?
Глянул для интереса рейтинги:
Такие ребята как Гретцки, Лемье, Хоу, Ор кубки Стэнли по нескольку раз брали.
У Овечкина один вроде или не?)
Наврят ли он топ 3 истории, не тянет.
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Oleg
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Ответ dronick
Лол. Ты спросил сколько у Овечкина медалей ОИ и ЧМ. Я тебе ответил. А ты сейчас съезжаешь. Это ты так решил, что в хоккее ОИ важнее? Итого: у Месси одна золотая медаль ЧМ, у Овечкина 3. Ови>Месси, ПО ТВОЕЙ же логике.
Ну в хоккее ЧМ не весит ничего.

В футболе это главная вершина.
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Парень со двора Шмурнова
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Ответ Михо
Грецки. Великий гений. Бомбардир и ассистент одновременно лучший в истории, все сходится)
Мне кажется, не совсем корректный пример из-за разницы поколений. Это скорее Марадонна мне кажется)
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dronick
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Ответ Михо
Грецки. Великий гений. Бомбардир и ассистент одновременно лучший в истории, все сходится)
Месси не лучший бомбардир в истории😁
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dronick
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Ответ Oleg
В хоккее важнее олимпиада. Сколько у него медалей с ОИ?🤣
Лол. Ты спросил сколько у Овечкина медалей ОИ и ЧМ. Я тебе ответил. А ты сейчас съезжаешь. Это ты так решил, что в хоккее ОИ важнее? Итого: у Месси одна золотая медаль ЧМ, у Овечкина 3. Ови>Месси, ПО ТВОЕЙ же логике.
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Oleg
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Ответ Isa Babaev
Овечкин Роналду в хоккее, то есть величина огромная, возможно топ 3 олл тайм в истории хоккея, где тут Сычев не прав?
Сомневаюсь что его кто то, кроме российской аудитории, включит в топ 3.
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Oleg
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Ответ dronick
Овечкин трехкратный чемпион мира🤦
В хоккее важнее олимпиада.
Сколько у него медалей с ОИ?🤣
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dronick
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Ответ Oleg
Овечкин до статуса Роналду не дотягивает, куда ему до Месси, который Чемпион Мира и в футболе выиграл все. Забивает Овечкин уйму голов это одно, но что у него с кубками? Сколько медалей с ОИ или ЧМ? То то же) Да и хоккей не ровня футболу что бы конкурировать с величайшими игроками, которые по значимости и популярности убирают легенд музыки и кино.
Овечкин трехкратный чемпион мира🤦
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Михо
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Ответ Gustav Forsberg
а кто в хоккее Месси? Интересно знать! просто не интересуюсь хоккеем вообще
Грецки. Великий гений. Бомбардир и ассистент одновременно лучший в истории, все сходится)
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Kanonir152
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Ответ ErYn
Ох и на хрупкий же лёд ступил Дмитрий, что теперь будет, если он попадётся на глаза Шмурнову!
Дмитрий человек интеллигентный. Максимум пошлет Шмурнова в жопу.
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Парень со двора Шмурнова
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Ответ Gustav Forsberg
а кто в хоккее Месси? Интересно знать! просто не интересуюсь хоккеем вообще
Может, Кросби?)

Но вообще лично у меня стойкая ассоциация Месси с Дацюком. Я вообще не интересуюсь хоккеем, но хайлайты с его игрой - это нечто, чистое искусство.
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Мельников Михаил
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Профессионально в хоккей в мире играет раз в тысячу меньше спортсменов, чем в футбол.
Так что никакая глыба из мира хоккея не прошла такой жесточайший конкурентный отсев, что пришлось пройти топовым футболистам на пути к своему величию.
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Adriano Celentano
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Полностью согласен!
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ErYn
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Ох и на хрупкий же лёд ступил Дмитрий, что теперь будет, если он попадётся на глаза Шмурнову!
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Gustav Forsberg
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Ответ Isa Babaev
Овечкин Роналду в хоккее, то есть величина огромная, возможно топ 3 олл тайм в истории хоккея, где тут Сычев не прав?
а кто в хоккее Месси? Интересно знать! просто не интересуюсь хоккеем вообще
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Isa Babaev
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Ответ Oleg
Овечкин до статуса Роналду не дотягивает, куда ему до Месси, который Чемпион Мира и в футболе выиграл все. Забивает Овечкин уйму голов это одно, но что у него с кубками? Сколько медалей с ОИ или ЧМ? То то же) Да и хоккей не ровня футболу что бы конкурировать с величайшими игроками, которые по значимости и популярности убирают легенд музыки и кино.
Овечкин Роналду в хоккее, то есть величина огромная, возможно топ 3 олл тайм в истории хоккея, где тут Сычев не прав?
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Ёсик
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Ответ Oleg
Овечкин до статуса Роналду не дотягивает, куда ему до Месси, который Чемпион Мира и в футболе выиграл все. Забивает Овечкин уйму голов это одно, но что у него с кубками? Сколько медалей с ОИ или ЧМ? То то же) Да и хоккей не ровня футболу что бы конкурировать с величайшими игроками, которые по значимости и популярности убирают легенд музыки и кино.
чЁ за Месси ?
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Oleg
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