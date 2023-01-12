Дмитрий Сычев: «Овечкин – величина огромная. Можно провести параллели с Месси и Роналду, примерно такая же глыба»
Дмитрий Сычев высказался о том, можно ли сравнить Александра Овечкина с Зинедином Зиданом.
– Можно ли сравнить Овечкина с Зинедином Зиданом, с кем вы пересекались во Франции? Когда человек входит в помещение, и все встают. Вот такой масштаб для общества.
– Трудно сравнивать. Но Овечкин – величина огромная. Он ни с кем не сравним, стоит отдельно. Вообще за скобками.
Наверное, можно провести параллели с Месси и Роналду. Овечкин – примерно такая же глыба, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.
Если бы не он, наш Роналду однозначно был бы лучший, а так вечно второй(
ЧМ в хоккее мусор.
Кубок Стэнли у Овечкина только один если не ошибаюсь.
Куда ему до великих, что Стэнли по нескольку раз брали а не просто забивали кучу мусорных голов?
Месси -Гретцки.
Овечкин великий хоккеист и сравнивать его нужно только с хоккеистами, но незачем его сравнивать с футболистами.
Такие ребята как Гретцки, Лемье, Хоу, Ор кубки Стэнли по нескольку раз брали.
У Овечкина один вроде или не?)
Наврят ли он топ 3 истории, не тянет.
В футболе это главная вершина.
Сколько у него медалей с ОИ?🤣
Но вообще лично у меня стойкая ассоциация Месси с Дацюком. Я вообще не интересуюсь хоккеем, но хайлайты с его игрой - это нечто, чистое искусство.
Так что никакая глыба из мира хоккея не прошла такой жесточайший конкурентный отсев, что пришлось пройти топовым футболистам на пути к своему величию.