«Фламенго» подписал с Варелой предварительный контракт до конца 2025 года. Защитник арендован у «Динамо»
Защитник «Динамо» подписал контракт с «Фламенго».
29-летний футболист сборной Уругвая Гильермо Варела заключил предварительное соглашение с бразильской командой до 31 декабря 2025 года.
В июле 2022 года «Фламенго» сообщил, что Варела перешел на правах аренды на год. «Динамо» заявило, что не согласовывало переход.
Контракт Гильермо с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2023 года.
За «Фламенго» Варела провел 6 матчей. Его подробная статистика – здесь.
Гильермо Варела: «Я не сбежал из «Динамо», предупредил, что собираюсь уйти. Это проблема клуба и ФИФА, я должен заботиться о карьере»
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