«Фламенго» подписал с Варелой предварительный контракт до конца 2025 года. Защитник арендован у «Динамо»

Защитник «Динамо» подписал контракт с « ».

29-летний футболист сборной Уругвая Гильермо Варела заключил предварительное соглашение с бразильской командой до 31 декабря 2025 года.

В июле 2022 года «Фламенго» сообщил, что Варела перешел на правах аренды на год. «Динамо» заявило, что не согласовывало переход.

Контракт Гильермо с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

За «Фламенго» Варела провел 6 матчей. Его подробная статистика – здесь.

Гильермо Варела: «Я не сбежал из «Динамо», предупредил, что собираюсь уйти. Это проблема клуба и ФИФА, я должен заботиться о карьере»