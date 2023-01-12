«Фламенго» подписал с Варелой предварительный контракт до конца 2025 года. Защитник арендован у «Динамо»

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Защитник «Динамо» подписал контракт с «Фламенго».

29-летний футболист сборной Уругвая Гильермо Варела заключил предварительное соглашение с бразильской командой до 31 декабря 2025 года.

В июле 2022 года «Фламенго» сообщил, что Варела перешел на правах аренды на год. «Динамо» заявило, что не согласовывало переход.

Контракт Гильермо с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

За «Фламенго» Варела провел 6 матчей. Его подробная статистика – здесь.

Гильермо Варела: «Я не сбежал из «Динамо», предупредил, что собираюсь уйти. Это проблема клуба и ФИФА, я должен заботиться о карьере»

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4 комментария

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psycho killer
Ответ Фут.Боль
Позорно сбежал из Динамо.
Сварерил
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Дядя Дрон
Надо тогда оформлять продажу этого продажного дэфа
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Фут.Боль
Позорно сбежал из Динамо.
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geezee
Не зря ушел, играешь часто, карьеру строишь
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