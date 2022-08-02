«Динамо» оштрафует Варелу на месячную зарплату за пропуск игры с «Торпедо»

«Динамо» оштрафует на всю зарплату за июль.

Иван Карпов корректирует появившуюся ранее информацию о штрафе для уругвайца в размере 30% от зарплаты за июль и пишет, что московский клуб оштрафует футболиста на всю июльскую зарплату. Такое наказание положено игрокам за прогул матча.

Варела самовольно пропустил матч 2-го тура Мир против «Торпедо» (4:0), хотя его контракт с еще не был приостановлен. Необходимые документы клуб получил лишь на следующий день после игры, поэтому у «Динамо» есть право оштрафовать Варелу на месячную зарплату.

Напомним, Варела тайно покинул расположение «Динамо» ночью перед игрой с «Торпедо».

Спустя несколько дней защитник перешел во на правах аренды. После этого «Динамо» сообщило, что «оставляет за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях».