Гильермо Варела: «Я не сбежал из «Динамо», предупредил, что собираюсь уйти. Это проблема клуба и ФИФА, я должен заботиться о карьере»

рассказал о скандальном уходе из «Динамо».

Уругвайский защитник приостановил контракт с московским клубом, воспользовавшись правилом , и перешел во «Фламенго».

В июле сообщалось, что Гильермо ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб заявил, что не согласовывал его переход во и не заключал никаких соглашений.

Затем стало известно, что бело-голубые оштрафуют футболиста на месячную зарплату за пропуск игры с «Торпедо», перед этим писали про 30% июльской зарплаты.

– Почему ты решил уехать из России?

– Потому что, когда получаешь предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет».

Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как мне поступило предложение от «Фламенго».

– Как прошел твой последний день в «Динамо»? Почему говорят, что ты сбежал из клуба? Я так понимаю, тренер знал, что ты не будешь играть.

– Мой последний день в клубе был не перед игрой [против «Торпедо»] – я вернулся на следующий день после игры и рассматривал возможность воспользоваться новым правилом ФИФА.

– Ты разговаривал с партнерами по команде?

– В выходной для команды день, который был через два дня после игры, у нас был командный ужин, я попрощался со всеми.

– Как ты оцениваешь позицию клуба? Говорят, что тебя оштрафуют на 30% от зарплаты за июль.

– Я не буду говорить об этом, потому что отношусь с уважением.

Я могу себе представить, что уход легионеров – непростая ситуация, но это проблема между «Динамо» и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать по правилам ФИФА.

– Несмотря ни на что, тебе понравилось в России?

– Время в России было невероятным, у меня остались хорошие воспоминания, и ничто этого не омрачит. Ко мне всегда хорошо относились, и уважение всегда было взаимным с людьми клуба и болельщиками.

Я понимаю, что фанаты злятся, потому что они слышали только одну версию, но я не сбежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.

«Фламенго» мотивирует меня, но тут я также буду рядом с семьей, – сказал Варела в интервью Yahoo Sports.

Пропал Варела из «Динамо» – ночью тайно уехал с базы. Хотя неделю назад говорил, что останется