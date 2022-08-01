«Динамо» о Вареле во «Фламенго»: «Не согласовывали переход и не заключали никаких соглашений»

заявило, что не отдавало защитника Гильермо Варелу в аренду «Фламенго».

«В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что якобы перешел в бразильский клуб на условиях «аренды» из «Динамо» до мая 2023 года.

Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», – говорится в заявлении московского клуба.

Вчера объявил о переходе уругвайца на правах аренды. После этого «Динамо» сообщило, что «оставляет за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях».