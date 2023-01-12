«Ас-саляму алейкум, Узбекистан». Роналду записали обращение к болельщикам с партнером по «Аль-Насру» Машариповым

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Узбекистан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жалолиддин Машарипов соцсети Футбол

Криштиану Роналду записал видеообращение к болельщикам из Узбекистана. 

Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов выложил совместное видео с португальцем. «Привет Узбекистану от Роналду 🇺🇿🇵🇹», – написал хавбек.  

«Ас-саляму алейкум («мир вам», эквивалент «здравствуйте» у мусульман – прим. Sports.ru), Узбекистан», – сказал Криштиану. 

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26 комментариев

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Decard Show
Ответ Великий Алонсо
Привет ригоберке передали.
Он является гражданином Таджикистана! Месяц назад у него в профилье был надпись Шириншо Шотемур, этот человек является национальным героем таджиков и ригоберка фанатеет от своего земляка видимо!
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Decard Show
Бесспорно этот видео будет сверх вирусным в узбекских интернет сегментах!!!
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usman703
Сейчас и тут будут обсирать Рона. Я сам хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ, но почему все по любому поводу теперь стебут Роналду? Дал салям- молодец
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Гамарджоба Генацвале
Тот случай, когда после этого видео сами узбеки узнали кто такой Жалолиддин Машарипов.
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Woootz
Брежнев приехал в Узбекистан.
Приветствует его толпа граждан:
- Салям алейкум!
Отвечает:
- Алейкум ассалам
И далее:
- Салям алейкум!
- Алейкум ассалам
- Салям алейкум!
- Алейкум ассалам
Вдруг кто-то кричит:
- Архипелаг ГУЛАГ!

Брежнев:
- Гулаг архипелаг
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Michael Boldyrev
Семерка и какая другая цыфирь.
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Michael Boldyrev
Ответ Pok_Toholo
Ты прямолинейный как железнодорожный рельс
... с желобком.
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Pixel 7 Pro.
Я никто в этой вселенной, чтобы жалеть Роналду, но мне безумно жаль, что фантастически талантливый игрок заканчивает свою карьеру таким образом. Не так надо уходить глыбам футбола.
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Роналду лучше
Роналдо поздоровался с Узбекистаном, Узбеки один из лучших народ в снг 👍👍👍👍👍👍👍👍
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Алексей Тарлыков
Ответ А. Мостовой
этот "неудачник" Месси выиграл чемпионат мира, пока твой роналду сидел на скамейке.
Какой ник, такие и комментарии
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Wiley Fox
Я услышал про Пакистан

Один миллиард индусов отписался от Роналду
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ress10
Ответ Великий Алонсо
Привет ригоберке передали.
Вы были бы с ним отличной парой
+13
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Антон Фалафель
Узпакистан🤣🤣🤣
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Pok_Toholo
Ответ А. Мостовой
этот "неудачник" Месси выиграл чемпионат мира, пока твой роналду сидел на скамейке.
Ты прямолинейный как железнодорожный рельс
+44
-3
+41
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Bartez1986
Пирсунбек Морганбаев: Алейкум асалям!
0
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Великий Алонсо
Привет ригоберке передали.
+15
-7
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А. Мостовой
Ответ SuperDubina
Вот оно истинное величие!!! у неудачника Месси есть хоть что-то подобное??
Комментарий скрыт
+2
-12
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GuruFutbola
Ответ Юрий Кечко
Казахи все таки впереди планеты всей
Согласен
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-4
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Юрий Кечко
Ответ GuruFutbola
Ахах, кринж знает откуда львиная доля его фанбоев родом)
Казахи все таки впереди планеты всей
+1
-3
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Юрий Кечко
Конкурс на самого красивого узбека в этом году можно не проводить
0
-4
-4
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SuperDubina
Вот оно истинное величие!!! у неудачника Месси есть хоть что-то подобное??
+38
-18
+20
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JavLon
Го в Чайхану плов будем есть
0
-1
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GuruFutbola
Ответ udiekemen
Ты вроде тоже оттуда)😂
Почему?
0
-3
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Niko [Ars]
А потом они вместе навернули плов и подули калик
+16
-1
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udiekemen
Ответ GuruFutbola
Ахах, кринж знает откуда львиная доля его фанбоев родом)
Ты вроде тоже оттуда)😂
+7
-4
+3
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