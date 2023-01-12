«Ас-саляму алейкум, Узбекистан». Роналду записали обращение к болельщикам с партнером по «Аль-Насру» Машариповым
Криштиану Роналду записал видеообращение к болельщикам из Узбекистана.
Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов выложил совместное видео с португальцем. «Привет Узбекистану от Роналду 🇺🇿🇵🇹», – написал хавбек.
«Ас-саляму алейкум («мир вам», эквивалент «здравствуйте» у мусульман – прим. Sports.ru), Узбекистан», – сказал Криштиану.
Приветствует его толпа граждан:
- Салям алейкум!
Отвечает:
- Алейкум ассалам
И далее:
- Салям алейкум!
- Алейкум ассалам
- Салям алейкум!
- Алейкум ассалам
Вдруг кто-то кричит:
- Архипелаг ГУЛАГ!
Брежнев:
- Гулаг архипелаг
Один миллиард индусов отписался от Роналду