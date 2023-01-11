Мартинес встретится с Роналду в ближайшее время. Он уже общался с португальцами из «Валенсии» и «Бетиса» в Эр-Рияде
Роберто Мартинес встретился с игроками сборной Португалии в Саудовской Аравии.
В среду «Валенсия» опубликовала фотографии встречи Мартинеса с Тьерри Коррейей и Андре Алмейдой в отеле в Эр-Рияде, где команда остановилась на время проведения Суперкубка Испании. Maisfutebol также сообщает, что Мартинес встретился с игроками «Бетиса» Руем Тиагу Силвой и Вильямом Карвалью.
Также ожидается, что новый главный тренер сборной Португалии встретится с Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».
В ближайшее время Мартинес посетит еще несколько мест, чтобы встретиться с другими португальскими игроками.
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