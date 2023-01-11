Мартинес встретится с Роналду в ближайшее время. Он уже общался с португальцами из «Валенсии» и «Бетиса» в Эр-Рияде

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Валенсия Бетис Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Андре Алмейда Вильям Карвалью Руй Тиагу Силва Тьерри Коррейя Футбол

Роберто Мартинес встретился с игроками сборной Португалии в Саудовской Аравии.

В среду «Валенсия» опубликовала фотографии встречи Мартинеса с Тьерри Коррейей и Андре Алмейдой в отеле в Эр-Рияде, где команда остановилась на время проведения Суперкубка Испании. Maisfutebol также сообщает, что Мартинес встретился с игроками «Бетиса» Руем Тиагу Силвой и Вильямом Карвалью.

Также ожидается, что новый главный тренер сборной Португалии встретится с Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

В ближайшее время Мартинес посетит еще несколько мест, чтобы встретиться с другими португальскими игроками.

Роналду посетил отель «Бетиса» перед их матчем с «Барселоной» в Суперкубке Испании

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Плешивая шестёрка 🤭👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Напоминает встречу Карпина с Дзюбой ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BAI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скажет что Криш призганная легенда, лидер и атлет. Что любой тренер мечтает с ним работать, но к сожалению в сборной на него не рассчитывают.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как этого физрука в сборную назначили? Золотое поколение? Леау Рамуш? Простите, пацаны, мы будем играть в навесы на араба
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот после этой встречи Кринжа7 с Мартинесом выяснится, красивый ли главный новый тренер сборной Португалии, или нет)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем этот балласт в сборной нужен?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И покажет Кринжу свою перчатку
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий