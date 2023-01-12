«Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда есть и другие проблемы. Кого «МЮ» теперь будет винить, если проиграет пару матчей?» Энди Коул об уходе Криштиану
Энди Коул высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
«Я не буду говорить, что Роналду был проблемой, потому что в футбольном клубе проблемой может не только один человек.
Говорят, что «Юнайтед» поступил фантастически правильно, избавившись от него, и теперь у них все в радужных тонах. Нет, я так не думаю, потому что проблемы были до того, как он приехал, и проблемы остаются после того, как он ушел – несмотря на их победную серию.
Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы. Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить? Потому что, очевидно, больше не получится винить Роналду.
Роналду был невероятным игроком, и я хотел бы, чтобы ситуация разрешилась лучше», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Casinos En Ligne.
Юве доминииовал в Серии А, играл в финале ЛЧ. МЮ брал 3 и 2 места в АПЛ, но все изменилось после подписания Роналду.
Чередой пошли увольнения теренеров, деградировала командная игра и результаты.
Но мы не будем обвинять Роналду, это все Магуайр, трава, погода и болбои.
Самую большу проблему решили, теперь и за другие можно взяться.
"Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить?"
Того, кто будет виноват, если таковые найдутся.
Что же происходит с бывшими игроками Юнайтед, которые достигали успеха благодаря принципу "ни один игрок не может быть выше клуба"? Отчего у всех рассудок затуманился?