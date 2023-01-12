«Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда есть и другие проблемы. Кого «МЮ» теперь будет винить, если проиграет пару матчей?» Энди Коул об уходе Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Энди Коул премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Энди Коул высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». 

«Я не буду говорить, что Роналду был проблемой, потому что в футбольном клубе проблемой может не только один человек. 

Говорят, что «Юнайтед» поступил фантастически правильно, избавившись от него, и теперь у них все в радужных тонах. Нет, я так не думаю, потому что проблемы были до того, как он приехал, и проблемы остаются после того, как он ушел – несмотря на их  победную серию.

Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы. Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить? Потому что, очевидно, больше не получится винить Роналду.

Роналду был невероятным игроком, и я хотел бы, чтобы ситуация разрешилась лучше», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Casinos En Ligne.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусеконь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
если до него лучше играли и после того как он ушёл тоже, то может проблема в нём и была?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red_devils
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ udiekemen
Пусть обыграют сильнейших, Ньюкасл в полуфинале кубка, и Сити..мне интересно способны ли они на это
сороки вдруг стали сильнейшими? и в каком полуфинале играть с сороками? может в финале? так и туда им так же как и юнайтед ещё выйти надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так Роналду еще не оскорблялили )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muse muse
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох уж эти перлы от бывших игроков МЮ, вызывающие фейспалм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Shalamov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владислав Харламов
Дак они вроде и перестали проигрывать..
Ага, играя с чарльтонами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Тоесть в маня мире фанатов фрукта Ливерпуль, Челси не топ клубы и обыграть их это ничего не значит?)
Так не тот ответ, Что если этих "топ-команд в этом сезоне могут обыграть любой из слабых команд в АПЛ"🤦🏻ну обычные фаны Мессье
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он никогда не виноват, не он хотел зашакалить гол Бруно и прыгал там в истерии, что именно он забил, он не бил ребенка аутиста, тот сам выронил телефон, он не говорил что никогда не перейдет в чемпионат низкого уровня как Хави, он не критиковал партнеров, он не сливал тренеров и т.д. Он никогда не виноват, запомните хейтеры это раз и навсегда!:))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а что сказать то хотел, кришедрот?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я-не-Я
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как это кого? Роналду же! Развалил команду и свалил!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ red_devils
а кого надо обыграть чтоб не писались глупости про аутсайдеров? сити ... и всё?
Пусть обыграют сильнейших, Ньюкасл в полуфинале кубка, и Сити..мне интересно способны ли они на это
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shoma Iziev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Те кто оправдывают Роналду теперь с нетерпением ждут когда МЮ начнёт проигрывать. Вот в чем разница между персофанами и болельщиками клуба
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ udiekemen
И тд? Ливерпуль на каком месте ща? А Челси на каком месте и в какой форме броо??
Тоесть в маня мире фанатов фрукта Ливерпуль, Челси не топ клубы и обыграть их это ничего не значит?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ udiekemen
Ну они за 8 игры обыграли только слабых команд, если смогут обыграть Сити, то молодцы, если нет, то это тот Мю
След 3 игри в апл дома Сити в гостях К.П и Арсенал если в этих играх они возмёт 4 очка будет успехам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red_devils
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ udiekemen
И тд? Ливерпуль на каком месте ща? А Челси на каком месте и в какой форме броо??
а кого надо обыграть чтоб не писались глупости про аутсайдеров? сити ... и всё?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из той же серии "а кто же будет забивать за МЮ, если уйдет Роналду?". Как мы видимо, забивать есть кому, и в итоге даже больше забивать стали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Ливерпуль, Челси, ТТХ и тд аутсайдеры?)))
И тд? Ливерпуль на каком месте ща? А Челси на каком месте и в какой форме броо??
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ага,вот как проиграют тогда и говори...с уходом криша игра наладилась это факт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Wekil Halylow
Календар посматри там аутсайдери и команди из низких дивизионав
Ливерпуль, Челси, ТТХ и тд аутсайдеры?)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кринжа винили потому что он играл хуже всех в команде.Все очень просто.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это же очевидно. Капитана Холодильника
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владислав Харламов
Дак они вроде и перестали проигрывать..
Ну они за 8 игры обыграли только слабых команд, если смогут обыграть Сити, то молодцы, если нет, то это тот Мю
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самое интересное что до Роналду ни МЮ ни Ювентус не испытывали особых сложностей.
Юве доминииовал в Серии А, играл в финале ЛЧ. МЮ брал 3 и 2 места в АПЛ, но все изменилось после подписания Роналду.
Чередой пошли увольнения теренеров, деградировала командная игра и результаты.

Но мы не будем обвинять Роналду, это все Магуайр, трава, погода и болбои.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тен Хаг в короткий срок преобразил МЮ когда ушел Криш. Успехов ему и команде в дальнейшем
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R3DMate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы."

Самую большу проблему решили, теперь и за другие можно взяться.

"Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить?"

Того, кто будет виноват, если таковые найдутся.

Что же происходит с бывшими игроками Юнайтед, которые достигали успеха благодаря принципу "ни один игрок не может быть выше клуба"? Отчего у всех рассудок затуманился?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Виновного всегда можно найти- это самое простое в любом деле.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий