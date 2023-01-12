«Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда есть и другие проблемы. Кого «МЮ» теперь будет винить, если проиграет пару матчей?» Энди Коул об уходе Криштиану

высказался об уходе из « ».

«Я не буду говорить, что Роналду был проблемой, потому что в футбольном клубе проблемой может не только один человек.

Говорят, что «Юнайтед» поступил фантастически правильно, избавившись от него, и теперь у них все в радужных тонах. Нет, я так не думаю, потому что проблемы были до того, как он приехал, и проблемы остаются после того, как он ушел – несмотря на их победную серию.

Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы. Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить? Потому что, очевидно, больше не получится винить Роналду.

Роналду был невероятным игроком, и я хотел бы, чтобы ситуация разрешилась лучше», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Casinos En Ligne.