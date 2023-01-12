«МЮ» хочет, чтобы Вегорст дебютировал в матче против «Сити». Форвард прибудет в Манчестер сегодня

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет оформить трансфер Ваута Вегорста как можно скорее. 

По информации Manchester Evening News, клуб хочет зарегистрировать нападающего до матча с «Манчестер Сити», чтобы тот смог дебютировать за клуб уже в этой игре. 

Нидерландец вылетит в Манчестер сегодня, и к вечеру он должен пройти медосмотр. «Юнайтед» работает над оформлением последних деталей в сделке с «Бернли» и «Бешикташем». 

Чтобы Вегорст смог принять участие в матче против «Сити», «МЮ» должен зарегистрировать его не позднее полудня завтрашнего дня. 

Игра «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ состоится 14 января. Начало – в 15:30 по московскому времени. 

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30 комментариев

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Dmitry__HiLL
Ответ Sergey Kuznetsov
Лучшая замена Гакпо, очень продуманно!
Никакого отношения и сравнения с Гакпо здесь быть не может. Еще с вратарем сравни. Вегорст - это двухметровая шпала, центрфорвард. Гакпо -вингер.
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ress10
Как же жизнь меняется в лучшую сторону, после того, как тебя обматерил Месси
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ress10
Ответ Мистер Робот
На Месси косо смотрел на ЧМ, что тот его обматерил, теперь футболки такие продаются. 😂👍
Ke mera bobo
0
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Аоу Воу
Ответ REALITY
Что в нем такого что за него Хаг зацепился ?👀
Голландец
+1
0
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yurist Cherchesova
Каземиро на лавке посидел вначале, а этот сразу в старт что-ли?
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Мистер Робот
Ответ Under
Не ну старт это вообще жирно. С лавки ещё куда ни шло.
А прикинь, со старта и первым касанием в падении рабоной-биссеклетой через себя в девятку между ног Холланда😂👍
+2
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+2
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ZamoRano
Ответ cektor
странное усиление
Усиление?🤣🤣
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Игорь Ильин
Новости как будто Левандовски подписывают. Но даже сравнить не с кем. Разве, что с приглашением Рангика.
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-2
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Нголо Щербатски
Отлично! Просто будет царить в воздухе над переоцененными Стоунзом, Диашем, Акашками. Все равно у Сити нет вратаря. Еще и Рэш с Антони на флангах будут вертеть Кансело и Уокера). Про центр поля вообще молчу бетон Каземиро не заметит там никого)
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Under
Ответ Мистер Робот
Обалдеть, как сладкий сон, пылишь пылишь такой в Турции, бац и уже выходишь в старте против Сити.
Не ну старт это вообще жирно.
С лавки ещё куда ни шло.
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OldRedWhite
Ответ Мистер Робот
Обалдеть, как сладкий сон, пылишь пылишь такой в Турции, бац и уже выходишь в старте против Сити.
2 гола Сборной Аргентины и жизнь удалась )))
+1
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А.В.Бубнов
Уверен, если выйдет, то сразу отгрузит коррупционной пробирке
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ZamoRano
Так-то люк де Йонг на его фоне это Ван Бастен. И я не шучу.
+1
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Jenqa123
Ответ Кукич
Лысый тащит деревях голландских🤣
Это ты про Пепа и Аке?
+4
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Мистер Робот
Ответ REALITY
Что в нем такого что за него Хаг зацепился ?👀
На Месси косо смотрел на ЧМ, что тот его обматерил, теперь футболки такие продаются. 😂👍
+7
0
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мистер Робот
Обалдеть, как сладкий сон, пылишь пылишь такой в Турции, бац и уже выходишь в старте против Сити.
Прям как Чацкий с корабля на бал
+2
0
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Pavel Harriss
Это новый РВН?) Пореакции фанатов парень за пол года 30 выбьет)
0
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REALITY
Что в нем такого что за него Хаг зацепился ?👀
+4
0
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Sergey Kuznetsov
Лучшая замена Гакпо, очень продуманно!
0
0
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Niko [Ars]
Да уж
Из Вейгхорста уже какую-то мессию слепили
И это всё из-за негатива по Роналду и положительных результатов МЮ в последнее время
+3
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red hikkikomori
Желаю такого же дебюта как у Антони в матче с Арсеналом)
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Кукич
Лысый тащит деревях голландских🤣
+1
-5
-4
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Мистер Робот
Обалдеть, как сладкий сон, пылишь пылишь такой в Турции, бац и уже выходишь в старте против Сити.
+21
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Igor Shalamov
Хороший трансфер. Лучше чем арнаутович
+1
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Sevuska
Чтобы Пепа сразу В аут !
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