«МЮ» хочет, чтобы Вегорст дебютировал в матче против «Сити». Форвард прибудет в Манчестер сегодня

« » хочет оформить трансфер Ваута Вегорста как можно скорее.

По информации Manchester Evening News, клуб хочет зарегистрировать нападающего до матча с «Манчестер Сити», чтобы тот смог дебютировать за клуб уже в этой игре.

Нидерландец вылетит в Манчестер сегодня, и к вечеру он должен пройти медосмотр. «Юнайтед» работает над оформлением последних деталей в сделке с « » и « ».

Чтобы Вегорст смог принять участие в матче против «Сити», «МЮ» должен зарегистрировать его не позднее полудня завтрашнего дня.

Игра «Манчестер Юнайтед» – « » в рамках 20-го тура состоится 14 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.