«МЮ» хочет, чтобы Вегорст дебютировал в матче против «Сити». Форвард прибудет в Манчестер сегодня
«Манчестер Юнайтед» хочет оформить трансфер Ваута Вегорста как можно скорее.
По информации Manchester Evening News, клуб хочет зарегистрировать нападающего до матча с «Манчестер Сити», чтобы тот смог дебютировать за клуб уже в этой игре.
Нидерландец вылетит в Манчестер сегодня, и к вечеру он должен пройти медосмотр. «Юнайтед» работает над оформлением последних деталей в сделке с «Бернли» и «Бешикташем».
Чтобы Вегорст смог принять участие в матче против «Сити», «МЮ» должен зарегистрировать его не позднее полудня завтрашнего дня.
Игра «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ состоится 14 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.
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