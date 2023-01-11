Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника Шакира соцсети девушки и спорт Футбол

Жерар Пике встречался со своей новой девушкой задолго до расставания с Шакирой.

Поклонники колумбийской певицы заметили новую девушку Пике, Клару Чиа Марти, на интервью, которое бывший защитник «Барселоны» давал из дома по видеоконференции в Zoom еще в 2021 году, когда Шакира с детьми были в отъезде.

По информации Page Six, Шакира была «опустошена, узнав, что эта женщина явно чувствовала себя хозяйкой в доме, в котором они жили со своими детьми, и что этот роман длился намного дольше, чем она себе представляла».

Шакира и Жерар Пике объявили о расставании в июне 2022 года. Пара состояла в отношениях почти 12 лет и имеет двоих детей.

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30 комментариев

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Анри Карлайл
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Ответ Emma Nevskaia
да и до расставания были слухи,что изменяет. Шакира молодец,что смогла уйти из отношений.Вск таки столько лет быть вместе и иметь детей - не каждая сможет.
Каждая разумная сможет, а невротичка - нет
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ЧИКО
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Да вы что? как он посмел? так долго не было об этом информации, что я подумал всё… Пике больше не с кем не встречается…..😂😂😂😂😂
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Balt
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Пике захотелось по-моложе. Видимо в душе подросток - с 45-летней тётей иметь секас у него вызывает какой-то подростовково-молодецкий страх.
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Juninho P.
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Фото в студию!
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Radik_2.0
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Шакира больше не на пике
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Гласящий Истину!
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Автор, открою тебе тайну, Пике даже сейчас, встречается с новой девушкой, о которой ни ты, ни Клара Чиа Марти, пока еще не знают. Так было, есть и будет!
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Валерий З.
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Ignazio DE Alter
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Пике наверное сфоткался с Шакирой и написал:
"Se queda"
"Она остаётся"
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GaiRic
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Это естественно, жена стареет , нужна еще одна помоложе
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..Егор Зуев..
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Ответ Yu123
Егорка, тут смеяться можно только с твоих аккаунтов
Ты кто такой, чудик?)
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Spaten
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Да какая судьба? По пьянке закрутилось и не выберешься!
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Yu123
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Ответ ..Егор Зуев..
А где смеяться?
Егорка, тут смеяться можно только с твоих аккаунтов
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Emma Nevskaia
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да и до расставания были слухи,что изменяет. Шакира молодец,что смогла уйти из отношений.Вск таки столько лет быть вместе и иметь детей - не каждая сможет.
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Burel
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его можно понять. С 45-летним карликом и так долго жил
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Goofts
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Пике слил жену, слил лучшего друга Месси, кто следующий?
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Alex Legend
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Неужели кому-то из мужиков это должно быть интересно?
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..Егор Зуев..
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Ответ GuruFutbola
Урыл 🤣
Мудрость какая-то получилась😂
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Добрый Ретроград
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Ну соска зачотная. Не сказать, что супер-красавица, но фигура - огонь.
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GuruFutbola
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Ответ ..Егор Зуев..
Странная констатация факта. Интересно, а ты про парня, снимающегося в видео для взрослых, так же пошутишь?
Урыл 🤣
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Lucky Z
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А что удивительного? Это и было причиной расставания вроде.
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AminO2
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Теперь Пике - пилот "МаКларин". Формула: один на один. Поздравления с 8-й Марти.
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..Егор Зуев..
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Ответ Flow market Victor Mercedes
От###сь от легенды!
И от его личной жизни!
На то она и ЛИЧНАЯ!
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Flow market Victor Mercedes
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От###сь от легенды!
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..Егор Зуев..
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я это не для смеха. Констатация факта
Странная констатация факта.
Интересно, а ты про парня, снимающегося в видео для взрослых, так же пошутишь?
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..Егор Зуев..
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Ну встречается и встречается, ну и что?
Это его личная жизнь
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