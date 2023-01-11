Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года

встречался со своей новой девушкой задолго до расставания с Шакирой.

Поклонники колумбийской певицы заметили новую девушку Пике, Клару Чиа Марти, на интервью, которое бывший защитник «Барселоны» давал из дома по видеоконференции в Zoom еще в 2021 году, когда Шакира с детьми были в отъезде.

По информации Page Six, Шакира была «опустошена, узнав, что эта женщина явно чувствовала себя хозяйкой в доме, в котором они жили со своими детьми, и что этот роман длился намного дольше, чем она себе представляла».

и Жерар Пике объявили о расставании в июне 2022 года. Пара состояла в отношениях почти 12 лет и имеет двоих детей.