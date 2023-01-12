Арестован 17-летний школьник, пытавшийся ограбить вратаря «ПСЖ» Рико. Суд пройдет в мае

Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбления вратаря « ».

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Злоумышленник хотел ограбить дом . Футболист спугнул преступника, и тот сбежал, ничего не украв.

10 января полиция Парижа арестовала подозреваемого. Им оказался 17-летний ученик одной из школ 20-го округа французской столицы. Он был взят под стражу и дал признательные показания.

На следующий день дело рассмотрел судья по делам несовершеннолетних. Подростка отпустили на период дальнейшего проведения следствия, он будет оставаться под надзором правоохранительных органов.

Злоумышленник предстанет перед судом по этому делу в мае.