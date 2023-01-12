Арестован 17-летний школьник, пытавшийся ограбить вратаря «ПСЖ» Рико. Суд пройдет в мае

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Серхио Рико Футбол

Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбления вратаря «ПСЖ». 

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Злоумышленник хотел ограбить дом Серхио Рико. Футболист спугнул преступника, и тот сбежал, ничего не украв. 

10 января полиция Парижа арестовала подозреваемого. Им оказался 17-летний ученик одной из школ 20-го округа французской столицы. Он был взят под стражу и дал признательные показания.

На следующий день дело рассмотрел судья по делам несовершеннолетних. Подростка отпустили на период дальнейшего проведения следствия, он будет оставаться под надзором правоохранительных органов. 

Злоумышленник предстанет перед судом по этому делу в мае. 

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17 комментариев

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Vano from Tbilisi
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Ответ melowchi
Делайте ставки, господа
все на черное
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Добрый Ретроград
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Тайсон даже когда уже почти миллионэром был продолжал воровать вещи в присутственных местах.
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Павел Мельников
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Во Франции, Голландии и многих других странах не принято жить за трехметровыми заборами, вместо них часто используют декоративные ограждения. Иногда зеленые.
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Добрый Ретроград
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Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
В Германии, если ####да ####пая (не брат ты мне) изнасиловала белую женщину, то пожурят и отпускают.
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Виталий Кислицын
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Угадайте цвет его кожи с одной попытки🤡
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Иван Рыбаков
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Ответ Честный контроль
А 17-летний ученик в футбол не играет и наркотиками не торгует? А то Спартак заинтересован в трансфере.
Вряд ли. Для Спартака нужен иной профиль.
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Vitto
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Ответ IceBear27
А как же высочайший уровень жизни и безопасности цивилизованной Европы?
Пацан шёл к успеху не получилось не фартануло. (с)
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Иван Рыбаков
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Ответ IceBear27
А как же высочайший уровень жизни и безопасности цивилизованной Европы?
Это обычно измеряется в средне статистических показателях, а не по отдельным случаям. И если сравнить среднюю статистику в России и Европе, то на чьей она будет стороне, можете ответить?
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Честный контроль
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А 17-летний ученик в футбол не играет и наркотиками не торгует? А то Спартак заинтересован в трансфере такого рода талантов.
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Vitto
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Ответ Никого_нет
Араб или негр ?
Арабонегр. Например Мбаппе.
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Alex Legend
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Очевидно что в диктаторским режиме Макрона выбить признательные показания со школьника - плёвое дело
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Екн Лор
Комментарий удален
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dreamstep
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Интересно, какого же цвета преступник или ответ очевиден? Парень в 17 лет гангстером себя посчитал.
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Усатый КозлоБык ©
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Ответ melowchi
Делайте ставки, господа
Reon2005?🤡🤡🤡
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Никого_нет
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Араб или негр ?
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IceBear27
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А как же высочайший уровень жизни и безопасности цивилизованной Европы?
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melowchi
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Делайте ставки, господа
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Рустам Атаев
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Понять и простить
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