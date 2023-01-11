«Месси никогда бы не выиграл ЧМ в одиночку. Игрока делает команда – у Аргентины она была сильнее, вот и все». Волейболист Михайлов о Лео

Максим Михайлов высказался об и на .

«Месси – величайший благодаря победе на чемпионате мира? Я так не считаю, потому что всегда говорил и буду говорить, что игрока делает команда. Просто у Аргентины она была сильнее, а Месси отлично дополнял ее и дирижировал – вот и вся причина успеха. Один Месси никогда бы не победил на чемпионате мира, как и Роналду. Атмосфера, которая творится в сборной, и создает условия, чтобы игрок становился великим. Или не становился.

Честно, никогда не болел и не разделял ни Роналду, ни Месси, потому что это два великих игрока. Они просто разные. Месси заслуженно победил. Если бы победил Роналду, тоже было бы заслуженно», – сказал игрок сборной России по волейболу.