«Месси никогда бы не выиграл ЧМ в одиночку. Игрока делает команда – у Аргентины она была сильнее, вот и все». Волейболист Михайлов о Лео

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная России по волейболу Аль-Наср Эр-Рияд Зенит-Казань Максим Михайлов ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Максим Михайлов высказался об Аргентине и Лионеле Месси на ЧМ-2022.

«Месси – величайший благодаря победе на чемпионате мира? Я так не считаю, потому что всегда говорил и буду говорить, что игрока делает команда. Просто у Аргентины она была сильнее, а Месси отлично дополнял ее и дирижировал – вот и вся причина успеха. Один Месси никогда бы не победил на чемпионате мира, как и Роналду. Атмосфера, которая творится в сборной, и создает условия, чтобы игрок становился великим. Или не становился.

Честно, никогда не болел и не разделял ни Роналду, ни Месси, потому что это два великих игрока. Они просто разные. Месси заслуженно победил. Если бы победил Роналду, тоже было бы заслуженно», – сказал игрок сборной России по волейболу.

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30 комментариев

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Александра Александрова
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Ответ Просто Я
так отрабатывает, что входит в лидирующие позиции игроков, кто пешеходил больше остальных, на ровне с Левандовски) Хватит уже приписывать своему кумиру качества, которые его не характеризуют. Де Поль за него пахал.
У Месси отборов бывает , больше чем у многих защитников , поэтому не порите чушь , то что он мало бегает это не о чем не говорит , просто кто то играет головой , а кто то жо..ой !
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Дженнифер Коннелли
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Чтобы не случилось Роналду это настоящий .екс - символ в истории футбола! Самый богатый футболист в истории футбола! С одним словам он просто мечта у многих девушек и женщин!!!
Например Месси никогда не был в образце Геркулеса среди женщин! А Криштиану всегда им был и будет!
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Burel
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более пустой фразы сложно придумать
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yrok77
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Ответ Игорь Климов
Точно, я над этими шутками от фанаток этого Кринжа7 смеюсь без остановки после его бегства в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, вот где кринж)
Над тобой весь сайт смеется, Клинж
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yrok77
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Ответ Константин Симкин
Без Лео этой команды бы не было...
Думаешь....?
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yrok77
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Ответ احمد الي
Банальность озвучил человек... можно по иному сказать, что сегодняшняя Аргентина не выиграла бы ЧМ без Месси. А то, что Месси не выиграл бы в одиночку против 11 игроков, это очевидность.
Пенальти и другие игроки могут исполнять
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yrok77
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Ответ GuruFutbola
Месси отрабатывает на каждом участке поля и ведет команду вперед как дирижер, а не шакалит в штрафной удачный навес для замыкания Поэтому он и лучший
Даже во вратарской?
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yrok77
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Ответ Юрий Кечко
Щас тебе расскажут что все дело в 2.5 года разницы , про левые пенки, и вообще Криш больше всех теперь зарабатывает и самый красивый
Адекватные любители футбола такой ерундой не занимаются, в отличие от фанбоев Месси
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Игорь Климов
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Ответ Юрий Кечко
Щас тебе расскажут что все дело в 2.5 года разницы , про левые пенки, и вообще Криш больше всех теперь зарабатывает и самый красивый
Точно, я над этими шутками от фанаток этого Кринжа7 смеюсь без остановки после его бегства в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, вот где кринж)
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Юрий Кечко
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Ответ Игорь Климов
Так всегда побеждает только ВСЯ команда, но Лео Месси на этом ЧМ был лучшим игроком, а Кринж7 полностью провалился.
Щас тебе расскажут что все дело в 2.5 года разницы , про левые пенки, и вообще Криш больше всех теперь зарабатывает и самый красивый
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Игорь Климов
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Ответ Goofts
Я могу расстроить Михайлова, но в волейбол не возможно выйграть в одиночку, не говоря про футбол
Это точно!
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Игорь Климов
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Ответ Абдул Абакаев
команда была сильнейшая а вот состав только 6 7 по стоимости на этом ЧМ
Просто сборная Аргентины играла - один за всех и все за одного!
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Игорь Климов
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Так всегда побеждает только ВСЯ команда, но Лео Месси на этом ЧМ был лучшим игроком, а Кринж7 полностью провалился.
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Абдул Абакаев
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команда была сильнейшая а вот состав только 6 7 по стоимости на этом ЧМ
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Добрый Ретроград
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И швец, и жнец, и на дуде игрец)
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Rafa Mekhraliev
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Спасибо большое за такую важную информацию! А то мы не знали, что 1 в поле не воин. Хотя Месси воин с большой буквы!
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Добрый Ретроград
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Месси никогда бы не выиграл ЧМ в одиночку - просто гигант мысли)
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Просто Я
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Ответ GuruFutbola
Месси отрабатывает на каждом участке поля и ведет команду вперед как дирижер, а не шакалит в штрафной удачный навес для замыкания Поэтому он и лучший
так отрабатывает, что входит в лидирующие позиции игроков, кто пешеходил больше остальных, на ровне с Левандовски) Хватит уже приписывать своему кумиру качества, которые его не характеризуют. Де Поль за него пахал.
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Константин Симкин
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Без Лео этой команды бы не было...
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Александра Александрова
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Ответ Кирилл Голивец
Для меня главное открытие положительное этой Аргентины это опорники и восьмерки (Энцо, Де Пауль, Мак Аллистер, и все разные очень) и крайние защитники, причем Скалони сделал так, чтобы они органично играли в нужной системе. Сабелья в 2014 был близок с тем, что у него много играл работяга Энцо Перес, но та команда была все еще более зависима от большого количества топ-звезд и не так сбалансирована в плане переходов из обороны в атаку и наоборот. Остальные сборные Аргентины эпохи Месси даже нечего сравнивать с этой.
Какие были топ звезды в 2014 ? Вы что то путаете ))
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Spaten
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Вроде спортсмен, олимпийский чемпион, мог бы сказать что-нибудь со смыслом
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Goofts
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Я могу расстроить Михайлова, но в волейбол не возможно выйграть в одиночку, не говоря про футбол
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DolJun
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да ну, местные кулес говорят что выиграл лионель в одиночку. да чего скрывать, даже эми мартинес признавался, что ему не было бы смысла отбивать мячи, летящие в ворота, если бы на кону не стояла победа месси.
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احمد الي
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Банальность озвучил человек... можно по иному сказать, что сегодняшняя Аргентина не выиграла бы ЧМ без Месси.

А то, что Месси не выиграл бы в одиночку против 11 игроков, это очевидность.
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Александра Александрова
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Если такое понятие вклад в игру команды , он измеряется голевыми действиями и если ты капитан моральными моментами , до Месси Аргентина была без кубка Америки 24 года и 36 лет без чемпионата мира и тот факт , что эта команда готова была умирать за Месси и говорит о том , что он главный двигатель этой команды !
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