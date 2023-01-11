Манчини о последнем разговоре с Виалли: «Он сказал, что Италия должна выиграть ЧМ-2026 и что он будет рядом. Хотим посвятить ему великую победу»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу Джанлука Виалли ЧМ-2026 Футбол

Роберто Манчини рассказал о последнем разговоре с Джанлукой Виалли перед его смертью.

«Он сказал мне, что мы должны выиграть ЧМ-2026 и что он будет с нами. Он точно будет рядом, и мы надеемся вскоре посвятить ему великую победу.

Я приезжал к нему в Лондон в декабре и был немного напуган. Он проснулся, мы посмеялись, пошутили вместе. Он сказал мне: «Я спокоен – будь спокоен и ты». Он меня подбодрил», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Rai 1.

Италия пропустила два последних чемпионата мира. На последнем ее турнире, в 2014 году, она не вышла из группы.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь

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4 комментария

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Исмаил Магомедов
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Теперь я за Италию в 26м!
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Александра Александрова
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Там столько желающих будет , все таки чемпионат Европы это не чемпионат мира )
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Руди Фёллер
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Это была бы прекрасная история)
+3
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+3
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Nerazzurri-88
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И Бог его знает...Эти могут. На фоне кальчополи выигрывали. Потом катастрофа в 2018-м, и тут же победа в 2021-м. Можно представить, что Италия вопреки всему выиграет и в 2026 году. Причём с Манчини. Хотя в Америке Бразилия будет из кожи вон лезть.
+6
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+6
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