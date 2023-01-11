рассказал о последнем разговоре с Джанлукой Виалли перед его смертью.

«Он сказал мне, что мы должны выиграть и что он будет с нами. Он точно будет рядом, и мы надеемся вскоре посвятить ему великую победу.

Я приезжал к нему в Лондон в декабре и был немного напуган. Он проснулся, мы посмеялись, пошутили вместе. Он сказал мне: «Я спокоен – будь спокоен и ты». Он меня подбодрил», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Rai 1.

пропустила два последних чемпионата мира. На последнем ее турнире, в 2014 году, она не вышла из группы.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь