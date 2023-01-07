Манчини о смерти Виалли: «После ухода Синиши я потерял еще одного брата. С его силой я пойду вперед, чтобы посвятить ему то, о чем мы мечтали всю жизнь»

Теги Сампдория Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Синиша Михайлович Джанлука Виалли Футбол

Роберто Манчини высказался о Джанлуке Виалли.

Экс-форвард сборной Италии скончался вчера. Он с 2017 года боролся с раком.

Манчини рассказал, что в последний раз виделся с Виалли 29 декабря.

«Лука улыбался, мы шутили. Я сказал ему, что в «Сампдории» он зарабатывал больше меня, что президент платил ему больше, чем мне. Через несколько дней после прощания с Синишей я потерял еще одного брата. Маленького брата, как я любил его называть.

Мы познакомились, когда нам было по 16 лет, и больше уже не расставались. Весь путь мы прошли вместе. Молодежная сборная Италии, основная сборная, «Сампдория», радости и боль, победы и поражения. Те два вечера на «Уэмбли». В один из них мы плакали от грусти и разочарования, это было много лет назад. Во второй раз мы плакали от радости. Нас словно соединила судьба. Джанлука был лучшим из нас. Совершенный нападающий, идеальный и смелый человек.

Я долго надеялся, что он станет президентом «Сампдории». Это стало бы невероятной историей. Быть его другом и партнером по команде было привилегией.

Он делал меня счастливым. Он сыграл решающую роль в победе на Евро. Игроки любили его. Джанлука был сильным. Он вкладывал в нас ту смелость, которую мы в себе даже не замечали. Благодаря ей он боролся с болезнью и оставался с нами до тех пор, пока мог.

После ухода Синиши я прощаюсь с еще одним братом. С его силой я пойду вперед, чтобы посвятить ему что-то важное, о чем мы мечтали всю жизнь», – сказал тренер сборной Италии для Corriere dello Sport.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь

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13 комментариев

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Данила Вишневский
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Она была в 19818-1920. Какие 120
А где я про сто двадцать писал?
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Splin
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Ответ Данила Вишневский
Испанка закончилась больше ста лет назад
Она была в 19818-1920. Какие 120
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Данила Вишневский
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Ответ Splin
Испанка, оценки составляют от 17,4 млн до 100 млн человек
Испанка закончилась больше ста лет назад
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Splin
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Ответ Данила Вишневский
Жизнь. Какой вирус за последние сто лет убил почти двадцать миллионов человек?
Испанка, оценки составляют от 17,4 млн до 100 млн человек
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Данила Вишневский
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Ответ Splin
Канал РенТВ?🤣🤣🤣
Жизнь. Какой вирус за последние сто лет убил почти двадцать миллионов человек?
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Splin
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Ответ Данила Вишневский
Открою секрет, с приходом в нашу жизнь ИИ и роботизации на примере ковида и войн готовится зачистка планеты, чтобы спасти ее для детей самых влиятельных людей Земли. Что-то вроде золотого миллиарда нас ждёт, вернее их.
Канал РенТВ?🤣🤣🤣
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Данила Вишневский
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Ответ Splin
Лучше все деньги, что тратятся на военщину, потратили на решение, как вылечиваться от этой дряни.....
Открою секрет, с приходом в нашу жизнь ИИ и роботизации на примере ковида и войн готовится зачистка планеты, чтобы спасти ее для детей самых влиятельных людей Земли. Что-то вроде золотого миллиарда нас ждёт, вернее их.
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Splin
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Ответ Deni Magician
Да уже и так знают как лечить,это не выгодно просто .
Ну тогда, кто при огромных деньгах, вылечивались бы, а фиг
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real19024ver
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Ответ Deni Magician
Да уже и так знают как лечить,это не выгодно просто .
Дадад, а ещё прививка от короновируса - это чипирование, шапочки из фольги помогают против инопланетян, а вышки 5g созданы для геноцида. Это мне знакомый рептилойд рассказал, честно-честно
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Deni Magician
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Ответ Splin
Лучше все деньги, что тратятся на военщину, потратили на решение, как вылечиваться от этой дряни.....
Да уже и так знают как лечить,это не выгодно просто .
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Bartez1986
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Ответ Мария Карпенко
Что-то у Роберто не очень дела в последний месяц
Все относительно. У двух его друзей дел уже нет...
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Splin
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Лучше все деньги, что тратятся на военщину, потратили на решение, как вылечиваться от этой дряни.....
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Мария Карпенко
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Что-то у Роберто не очень дела в последний месяц
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