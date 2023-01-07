Манчини о смерти Виалли: «После ухода Синиши я потерял еще одного брата. С его силой я пойду вперед, чтобы посвятить ему то, о чем мы мечтали всю жизнь»

высказался о Джанлуке Виалли.

Экс-форвард сборной Италии скончался вчера. Он с 2017 года боролся с раком.

Манчини рассказал, что в последний раз виделся с Виалли 29 декабря.

«Лука улыбался, мы шутили. Я сказал ему, что в «Сампдории» он зарабатывал больше меня, что президент платил ему больше, чем мне. Через несколько дней после прощания с Синишей я потерял еще одного брата. Маленького брата, как я любил его называть.

Мы познакомились, когда нам было по 16 лет, и больше уже не расставались. Весь путь мы прошли вместе. Молодежная сборная Италии, основная сборная, « », радости и боль, победы и поражения. Те два вечера на «Уэмбли». В один из них мы плакали от грусти и разочарования, это было много лет назад. Во второй раз мы плакали от радости. Нас словно соединила судьба. Джанлука был лучшим из нас. Совершенный нападающий, идеальный и смелый человек.

Я долго надеялся, что он станет президентом «Сампдории». Это стало бы невероятной историей. Быть его другом и партнером по команде было привилегией.

Он делал меня счастливым. Он сыграл решающую роль в победе на Евро. Игроки любили его. Джанлука был сильным. Он вкладывал в нас ту смелость, которую мы в себе даже не замечали. Благодаря ей он боролся с болезнью и оставался с нами до тех пор, пока мог.

После ухода Синиши я прощаюсь с еще одним братом. С его силой я пойду вперед, чтобы посвятить ему что-то важное, о чем мы мечтали всю жизнь», – сказал тренер сборной Италии для Corriere dello Sport.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь