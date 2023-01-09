Уткин о Виалли: «Это самый недооцененный футболист в истории. Он был иконой стиля»

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Василий Уткин назвал Джанлуку Виалли самым недооцененным футболистом в истории.

Бывший форвард «Сампдории», «Челси» и «Ювентуса» скончался в 58 лет из-за рака поджелудочной железы.

«Джанлука Виалли был одним из самых невезучих людей в футболе. Он должен был стать главной звездой домашнего чемпионата мира. И не стал. 

Ему отчаянно не повезло. Он должен был стать лидером сборной Италии на домашнем чемпионате мира. Но не стал. Его перекрыла удивительная вспышка Баджо.

И это бы ладно. Баджо был редкостный игрок, ему проиграть не совестно. Тем более, тогда нападающих играло два. Но так вышло, что в год чемпионата мира, вот ровно в этот год, стрельнул парень, карьера которого несопоставима с Виалли. Но ровно в этот год. Силовой форвард. Сальваторе Скиллачи.

Виалли был гораздо более яркой личностью. Но летом 90-го Скиллачи его затмил.

Виалли не сдался. Он сделал карьеру в Англии. Посмотрите на его титулы! Он был одним из последних играющих тренеров Англии.

Я до сих пор думаю, что если б Италия в 90-м сделала на него тогда ставку, она бы выиграла. Но это был комплекс Паоло Росси. Это Росси задушил Виалли. Потому что он создал феномен забытого парня, который появился из ниоткуда и всех спас.

А Виалли был тащером. Это был его чемпионат. Он успешно составил бы пару что Баджо, что со Скиллачи. Это была лучшая команда. Они угрохали бы Аргентину, а если б Италия вышла в финал, ей бы любой соперник там был по барабану.  Ей нужен был вот такой лось. Тренер Адзельо Вичини не решился сделать на него ставку.

Баджо был слишком деликатен, а могучий Скиллачи был в лучшей форме, но не обладал масштабом личности. Виалли доказал всей последующей карьерой, какой мощной и цельной была его личность.  Он добился успеха в Англии с «Челси». Как игрок и играющий тренер. «Челси» тогда не был топ-клубом. А перед тем он играл вообще-то за «Сампдорию». И с ней он проиграл в Лиге чемпионов в финале в дополнительное время.

Джанлука был рожден, чтоб втащить на своих плечах, на своих могучих икрах, он был в расцвете своего здоровья, чтобы вынести тогда в полуфинале Аргентину с Марадоной. Да, я проверил, он играл.

Но Джанлуке было нужно доверие. Он его не получил. Его нужно было наделить полномочиями лидера.  Он потом нашел их сам. В клубах.

И еще он всегда шикарно одевался. Джанлука Виалли всегда был иконой стиля.

Это самый недооцененный футболист в истории. Ему не доверили его шанс», – написал журналист и блогер в своем телеграм-канале.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь

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39 комментариев

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dzenga 1
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В этом случае полностью согласен с Уткиным!
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Slavick Nemkovsky
Если мы говорим про икону стиля, то Бекхэм. Если про превосходный вкус, то Пирло или Хави Алонсо
Бекхэм играл в стиле Виалли?
Отличные знания.
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AC.Milan.Fan
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Виалли ты навсегда с нами, легенда, очень тебя уважал! 👏👏👏
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Rassulio
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Виалли и Раванелли могли прям с поля на подиум выйти. Внешность позволяла. А фамилия и имя готовая торговая марка одежды. Звучит сразу стильно.
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AC.Milan.Fan
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Согласен с Васей, Виалли может быть и не был именно великим, но у него была очень сильная харизма, его любили все, и в Ювентусе и в Челси, очень хороший человек он был как личность, его любили все, легенда! ✊👏👏👏
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yesnil
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Ответ GrandLoG
Проблема в том, что Уткин никой не аналитик, он тролль. Ему всегда важно иметь непопулярное, противоположенное общественному мнение, даже если оно абсурдное
Возможно, но порой мужского в нем больше чем в других товарищах
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Я Гражданин Мира
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Ответ &_Bishep_&
Он с 1986 считался талантливым и перспективным, но мировой звездой так и не стал.
Вы знаете тогда много классных нападающих было .
В одном сб Италии их сколько было
Но так в целом да я свами согласен.
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v6vngyr2dh
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Могучий Скиллачи с ростом 175
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Vadim Slutsky
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Уткин - о Виалли: Кря-кря-кря! Я самый важный в истории! Смотрите, как умно говорю!!!
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&_Bishep_&
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Ответ Я Гражданин Мира
Обычный итальянский форвард. В Италии были такие форварды, много. Я бы его не считал бы форвардом мирового уровня
Он с 1986 считался талантливым и перспективным, но мировой звездой так и не стал.
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&_Bishep_&
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Что он несет? Италия начала домашний чемпионат мира с Виалли в роли главного форварда. Какая нехватка доверия? Но в первых двух матчах у него явно не пошла игра, за то выходивший на замену Скиллачи делал результат и с третьего тура стал играть в основе. И это оправдало себя, он забивал в каждом матче включая плей-офф. И где гарантия, что если сицилиец не забивал бы на этом ЧМ, то это обязательно стал бы делать Виалли? Бред. Или ладно, не повезло тут, а как на счет предыдущих и последующих ЧМ и ЧЕ?
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Slavick Nemkovsky
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Ответ А.Э.РАСИМ
Виалли действительно был игроком стиля. Даже не могу вспомнить еще одного великого с таким стилем. Есть один, но он не был гением. Речь об Уэдеке, если кто помнит.
Если мы говорим про икону стиля, то Бекхэм. Если про превосходный вкус, то Пирло или Хави Алонсо
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prist
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Ответ timur055
Уткин был хорошим комментатором, но плохим аналитиком. Скилаччи не начинал ЧМ в старте, но когда пошло у него было бы странно его менять, а Баджо это форвард другого стиля. Виалли начинал ЧМ в старте и не вина Скилаччи, что он его потерял, а говорить, что с ним бы обязательно выиграли это неуважение к другим игрокам Италии
Вот! Согласен полностью. И Скиллачи совсем не силовой форвард. Силовой это Виери
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Питер Пэн
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Ответ Владимир Владимир
Виалли - последний человек, поднявший кубок ЛЧ как капитан в составе Ювентуса. Ювентуса! Многого стоит.
По-моему в клубах он показывал куда более яркую и выдающуюся игру, чем в сборной
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G_Batigol
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Ответ Уся Ваткин
Уткин наверное не помнит, но первые дае игры на ЧМ-90 Виалли начинал в старте, но после нереализованного пенальти в матче с американцами (пробил в штангу), он был усажен на скамейку запасных. Так что некорректно говорить, что ему не дали шанса себя проявить.
он наверно и не смотрел матчи
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Emkafa
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Сборная Италии 1990 - был волшебной! Столько прекрасных игроков, было в её составе! Жаль, что в финал не вышли. Был бы эпичный матч, с лучшей немецкой сборной, на моей памяти.
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Владимир Владимир
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Виалли - последний человек, поднявший кубок ЛЧ как капитан в составе Ювентуса. Ювентуса! Многого стоит.
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Я Гражданин Мира
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Обычный итальянский форвард.
В Италии были такие форварды, много.
Я бы его не считал бы форвардом мирового уровня
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Safar Safar
Николья Уэдек из Нанта ,правильно ?
Да, он.
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bel01
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Виалли был очень крут и действительно несколько недооценён историей. Но вот эти рассуждения Васи - ни о чём.

Скиллачи выдавил Виалли из основы на ЧМ-90 совершенно заслуженно, так как лупил воротам как пушка, и забивал один блестящий победный для команды гол за другим. Виалли же наоборот - после тяжёлого сезона в топовом тогда чемпионате Италии (как и Ван Бастен, кстати) подошёл к турниру совершенно разобранным и транжирил один момент за другим. Это не "неудачливость" - это "не смог".
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Руслан Х
Нант с Уэдеком, Педррсом, Локо, Карембе после Спартака в сезоне 95-96 как раз вышел на Юве с Виалли
Помню.

И Виалли гол забил им.
А в конце поднял Кубок чемпионов.

Великий капитан, самый любимый итальянский футболист.

Ему за тот год могли бы и Золотой мяч отдать.
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Я Гражданин Мира
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Ответ PkA46
Уткин один из самых недооцененный экспертов прямо сейчас!
А мне кажется переоцененный экспертов.
Иногда такую чушь носить.
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Руслан Х
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Ответ А.Э.РАСИМ
Виалли действительно был игроком стиля. Даже не могу вспомнить еще одного великого с таким стилем. Есть один, но он не был гением. Речь об Уэдеке, если кто помнит.
Нант с Уэдеком, Педррсом, Локо, Карембе после Спартака в сезоне 95-96 как раз вышел на Юве с Виалли
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Я Гражданин Мира
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Ответ Safar Safar
Николья Уэдек из Нанта ,правильно ?
Могильшик Спартака и Текстильщика.
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PkA46
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Уткин один из самых недооцененный экспертов прямо сейчас!
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