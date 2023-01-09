Уткин о Виалли: «Это самый недооцененный футболист в истории. Он был иконой стиля»

назвал Джанлуку Виалли самым недооцененным футболистом в истории.

Бывший форвард «Сампдории», «Челси» и «Ювентуса» скончался в 58 лет из-за рака поджелудочной железы.

«Джанлука Виалли был одним из самых невезучих людей в футболе. Он должен был стать главной звездой домашнего чемпионата мира. И не стал.

Ему отчаянно не повезло. Он должен был стать лидером сборной Италии на домашнем чемпионате мира. Но не стал. Его перекрыла удивительная вспышка Баджо.

И это бы ладно. Баджо был редкостный игрок, ему проиграть не совестно. Тем более, тогда нападающих играло два. Но так вышло, что в год чемпионата мира, вот ровно в этот год, стрельнул парень, карьера которого несопоставима с Виалли. Но ровно в этот год. Силовой форвард. .

Виалли был гораздо более яркой личностью. Но летом 90-го Скиллачи его затмил.

Виалли не сдался. Он сделал карьеру в Англии. Посмотрите на его титулы! Он был одним из последних играющих тренеров Англии.

Я до сих пор думаю, что если б в 90-м сделала на него тогда ставку, она бы выиграла. Но это был комплекс . Это Росси задушил Виалли. Потому что он создал феномен забытого парня, который появился из ниоткуда и всех спас.

А Виалли был тащером. Это был его чемпионат. Он успешно составил бы пару что , что со Скиллачи. Это была лучшая команда. Они угрохали бы Аргентину, а если б Италия вышла в финал, ей бы любой соперник там был по барабану. Ей нужен был вот такой лось. Тренер Адзельо Вичини не решился сделать на него ставку.

Баджо был слишком деликатен, а могучий Скиллачи был в лучшей форме, но не обладал масштабом личности. Виалли доказал всей последующей карьерой, какой мощной и цельной была его личность. Он добился успеха в Англии с «Челси». Как игрок и играющий тренер. «Челси» тогда не был топ-клубом. А перед тем он играл вообще-то за «Сампдорию». И с ней он проиграл в Лиге чемпионов в финале в дополнительное время.

Джанлука был рожден, чтоб втащить на своих плечах, на своих могучих икрах, он был в расцвете своего здоровья, чтобы вынести тогда в полуфинале Аргентину с Марадоной. Да, я проверил, он играл.

Но Джанлуке было нужно доверие. Он его не получил. Его нужно было наделить полномочиями лидера. Он потом нашел их сам. В клубах.

И еще он всегда шикарно одевался. Джанлука Виалли всегда был иконой стиля.

Это самый недооцененный футболист в истории. Ему не доверили его шанс», – написал журналист и блогер в своем телеграм-канале.

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