Жалобу «Эспаньола» на участие в матче с «Барселоной» Левандовского отклонили. Клуб подаст апелляцию
Жалоба «Эспаньола» на участие Роберта Левандовского в дерби была отклонена.
Напомним, клуб направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за участия в матче нападающего «Барселоны», ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге. Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации поляка, в результате чего он смог сыграть в этом матче.
Комитет по соревнованиям RFEF отклонил жалобу бело-синих. «Эспаньол» не согласен с этим решением и оспорит его в апелляционном комитете.
С твоим то умом это было очень трудно..
Хочешь я тебе свой рычаг предоставлю, будешь дёргать за мой рычаг раз так их любишь!
Надо ж тявкать чтоб кости в будку подкинули