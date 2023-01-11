Жалобу «Эспаньола» на участие в матче с «Барселоной» Левандовского отклонили. Клуб подаст апелляцию

Жалоба «Эспаньола» на участие Роберта Левандовского в дерби была отклонена.

Напомним, клуб направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за участия в матче нападающего «Барселоны», ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в . Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации поляка, в результате чего он смог сыграть в этом матче.

Комитет по соревнованиям RFEF отклонил жалобу бело-синих. « » не согласен с этим решением и оспорит его в апелляционном комитете.