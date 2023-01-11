Жалобу «Эспаньола» на участие в матче с «Барселоной» Левандовского отклонили. Клуб подаст апелляцию

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Жалоба «Эспаньола» на участие Роберта Левандовского в дерби была отклонена.

Напомним, клуб направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за участия в матче нападающего «Барселоны», ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге. Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации поляка, в результате чего он смог сыграть в этом матче. 

Комитет по соревнованиям RFEF отклонил жалобу бело-синих. «Эспаньол» не согласен с этим решением и оспорит его в апелляционном комитете. 

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30 комментариев

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Kaloyan Yalamov
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Ответ Никита Гарин
Всё равно не понимаю. Как? Как человек, получивший красную - играет в следующей игре? Разбирательства о дисквалификации пусть идут, но после красной всегда одну пропускаешь, а вот срок самой дисквы уже устанавливают допом. Но тут как-то не так 🤯
На это есть суд, который после обращения может решить и постановить до выяснения обстоятельств. В жизни примерно так. Самое смешное, что если бы Лева не вышел, все равно игру бы не засчитали как одну из трех за красную, потому как он имел право играть по решению суда. ;) Он одну уже и пропустил, по решению суда, по закону иначе говоря.
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бек саидов
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Ответ corazón blanco
Мадрид никогда не выиграет Лигу Чемпионов с ВАР, в итоге очередной ушастый пополнил клубный музей Мадрида. Не надо искать кошку в тёмной комнате, тем более когда её там нет.
И ВАРом можно управлять оказывается. Достаточно ставить своего человека.
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бек саидов
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Ответ Никита Гарин
Всё равно не понимаю. Как? Как человек, получивший красную - играет в следующей игре? Разбирательства о дисквалификации пусть идут, но после красной всегда одну пропускаешь, а вот срок самой дисквы уже устанавливают допом. Но тут как-то не так 🤯
Оспорили красную , а не дисквалификацию. Так что не к чему придираться.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Muhammad Juraev
Ты сказал, Роналду бисексуал?!То есть ты признал, что он и по парням?😂
Может быть. Я точно не знаю
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Muhammad Juraev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У Роналду жена и дети. Так что он бисексуал получается. Похоже, ты все же испытываешь чувства ике мужчинам и к женщинам
Ты сказал, Роналду бисексуал?!То есть ты признал, что он и по парням?😂
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Muhammad Juraev
У меня ориентация как у твоего кумира, кришти)
У Роналду жена и дети. Так что он бисексуал получается. Похоже, ты все же испытываешь чувства ике мужчинам и к женщинам
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corazón blanco
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Ответ SEM WILSON
Перес опять в деле, этому старику поставили шлагбаум в виде ВАР а он уже по другому устраивает подл@нку какой же злой Фло😀
Мадрид никогда не выиграет Лигу Чемпионов с ВАР, в итоге очередной ушастый пополнил клубный музей Мадрида. Не надо искать кошку в тёмной комнате, тем более когда её там нет.
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Muhammad Juraev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты не отрицаешь, что ты гей? Хоть кто-то об этом сообщил на спортсе
У меня ориентация как у твоего кумира, кришти)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Muhammad Juraev
Спасибо хоть имя и фамилию правильно написал! С твоим то умом это было очень трудно..
Ты не отрицаешь, что ты гей? Хоть кто-то об этом сообщил на спортсе
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Перешёл Рубикон
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Клоунада 🤡
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Muhammad Juraev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Первый каминг аут на спортсе. Автор Мухаммад Джураев
Спасибо хоть имя и фамилию правильно написал!
С твоим то умом это было очень трудно..
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Muhammad Juraev
Ты вижу явно любишь говорить о рычагах и каждый раз это делаешь.. Хочешь я тебе свой рычаг предоставлю, будешь дёргать за мой рычаг раз так их любишь!
Первый каминг аут на спортсе. Автор Мухаммад Джураев
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Ashan Sorokin
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Ответ Никита Гарин
Всё равно не понимаю. Как? Как человек, получивший красную - играет в следующей игре? Разбирательства о дисквалификации пусть идут, но после красной всегда одну пропускаешь, а вот срок самой дисквы уже устанавливают допом. Но тут как-то не так 🤯
Причина Название клуба
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Muhammad Juraev
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Ответ Moscwow
Это называется рычаг
Ты вижу явно любишь говорить о рычагах и каждый раз это делаешь..
Хочешь я тебе свой рычаг предоставлю, будешь дёргать за мой рычаг раз так их любишь!
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Muhammad Juraev
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Ответ Никита Гарин
Всё равно не понимаю. Как? Как человек, получивший красную - играет в следующей игре? Разбирательства о дисквалификации пусть идут, но после красной всегда одну пропускаешь, а вот срок самой дисквы уже устанавливают допом. Но тут как-то не так 🤯
Если судить по честному как вы все любите, то красной то там и не было!
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OneMind
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Ответ Никита Гарин
Всё равно не понимаю. Как? Как человек, получивший красную - играет в следующей игре? Разбирательства о дисквалификации пусть идут, но после красной всегда одну пропускаешь, а вот срок самой дисквы уже устанавливают допом. Но тут как-то не так 🤯
Потому что Левандовскому вынесли дисквалификацию на 3 матча, и он по правилам должен пропускать 3 матча подряд, а не 1 сейчас, а потом ещё 2 накинут в любой период. Т.к. Барселона подала аппеляцию, то эта дисквалификация сдвинулась на время рассмотрения. Эспаньол просто попал под это время. Это не первый такой случай в футболе
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Эрик Оганезов
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Они настолько уверены что обыграют?
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SEM WILSON
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Со стороны болелов урал мадрид выглядит примерно так : невидишь на своем бревно замечаешь соринку в чужом. Сравня в эпоху без ВАР ореал как безнаказонна правил судейским корпусом - это всего лишь мелочь )) подумаешь один игрок участвовал и то очки поделили чтобы сосед невылетел из ла лиги .
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Moscwow
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Ответ Никита Гарин
Всё равно не понимаю. Как? Как человек, получивший красную - играет в следующей игре? Разбирательства о дисквалификации пусть идут, но после красной всегда одну пропускаешь, а вот срок самой дисквы уже устанавливают допом. Но тут как-то не так 🤯
Это называется рычаг
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psycho killer
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Надо терпеть и писать в Спортлото
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GuruFutbola
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Ответ SEM WILSON
Перес опять в деле, этому старику поставили шлагбаум в виде ВАР а он уже по другому устраивает подл@нку какой же злой Фло😀
Вар то поставили, а подручную бригаду не убрали, увы
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ljolik888
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Да лучше бы Лева и не сыграл. Во первых подготовка к матчу была без его участия и в последний момент на тебе . Во вторых сейчас бы остался только один матч без него . Ну и в третьих Эспаньел получил очко и пусть этому радуются !
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SEM WILSON
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Перес опять в деле, этому старику поставили шлагбаум в виде ВАР а он уже по другому устраивает подл@нку какой же злой Фло😀
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Barsa! bolshe chem klub
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Щенки из Конрелии уже не знают как выслужиться перед своими мадридскими хозяевами...

Надо ж тявкать чтоб кости в будку подкинули
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Пирс Морган
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Давид против Голиафа
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