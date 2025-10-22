Кубарси о класико: «Все четыре победы «Барсы» в прошлом сезоне были великими. «Реал» может создать проблемы, мы хотим стать первыми в таблице»

Пау Кубарси поделился ожиданиями от класико в Ла Лиге.

«Барселона» сыграет с «Реалом» 26 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги. Мадридский клуб лидирует в таблице после 9 туров, каталонцы отстают на 2 очка.

– О каком класико у вас остались самые приятные воспоминания в прошлом году?

– Для нас все сложилось удачно, и мы одержали четыре победы. Все они были решающими. Как приверженец «Барселоны» и человек, который любит цвета своей команды, я считаю, что все эти победы великие. Но из всех них, думаю, я бы выбрал победу в Суперкубке со счетом 5:2.

– Как считаете, несправедливо, что Флик не сможет принять участие?

– У нас хороший тренерский штаб, способный его подменить. Мы хотим, чтобы он помогал нам изнутри, а если не получится, то извне.

– Как думаете, сможете ли вы снова обыграть «Реал»?

– Мы сосредоточены на том, чтобы провести хорошую игру и заработать три очка. Мы хотим стать первыми в таблице, потому что это дало бы нам преимущество. Болельщикам нравится, когда мы забиваем по пять мячей, но мы спокойны. Мы хотим забить как можно больше голов и не пропустить.

В прошлом году мы сыграли великолепно. В этом году, как и всегда, команды что-то изменили. В том числе и мы. Мы должны следить за их действиями, потому что они могут создать нам проблемы, – сказал защитник «Барселоны».