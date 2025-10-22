  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Насри о реакции Энрике на критику Шевалье: «Против «Тоттенхэма», «Марселя» и «Страсбура» были ошибки – мы имеем право сказать об этом. Он талантливый вратарь, но ему нелегко в важных матчах»
4

Насри о реакции Энрике на критику Шевалье: «Против «Тоттенхэма», «Марселя» и «Страсбура» были ошибки – мы имеем право сказать об этом. Он талантливый вратарь, но ему нелегко в важных матчах»

Самир Насри не согласился со словами Луиса Энрике о критике Люки Шевалье.

Ранее главный тренер «ПСЖ» заявил: «Каждый год одно и то же, но я очень доволен. Я очень доволен Люкой Шевалье. Я думаю, вы уже не помните, сколько лет вы критиковали Джиджо Доннарумму. Я прекрасно помню! Вы убивали его последние четыре года».

«Да, но мы имеем право сказать, если что-то не так. Луис Энрике приятный [человек]. Мы не ставим под сомнение талант Люки Шевалье. Мы знаем, что он талантливый вратарь, потому что в «Лилле» его талант хвалили. Мы видели, как он перешел в гораздо более сильный клуб, чем «Лилль».

Сегодня мы вправе сказать, что они позволили уйти Доннарумме, который выиграл трофей лучшему вратарю мира. Шевалье заменил его, и пока что ему нелегко в важных матчах. Это не окончательный вывод, наоборот.

Это будет определяющим для «ПСЖ». Он лучше вписывается в философию Луиса Энрике, это точно, благодаря своей игре ногами. Но пока что в матчах с «Тоттенхэмом», «Марселем», «Страсбуром» были ошибки, и мы тоже имеем право сказать об этом», – заявил экс-полузащитник сборной Франции в эфире Canal+.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: French Football Weekly
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛюка Шевалье
logoЛилль
logoпремьер-лига Англия
logoСамир Насри
logoМанчестер Сити
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЛуис Энрике
logoтактика
logoМарсель
logoТоттенхэм
logoСтрасбур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»
7520 октября, 16:37
Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)
15420 октября, 14:01
Журналист L’Équipe о Сафонове: «Он не играет, так как «ПСЖ» хочет, чтобы Шевалье набрал опыт и лучше адаптировался к команде. Уход Матвея возможен, если Люке найдут достойного конкурента»
1719 октября, 10:30
«Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», а Сафонов – твердо второй номер, который выручит в случае чего». Журналист L’Équipe об иерархии вратарей в клубе
930 сентября, 15:50
Главные новости
«Динамо» вышло на «Зенит» в плей-офф Пути РПЛ Кубка, заняв 2-е место в группе с «Краснодаром», «Крыльями» и «Сочи»
2 минуты назад
«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»
410 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» забило 4 гола «Крыльям», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
60411 минут назад
Хет-трик Бабаева принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» – 4:0! Фомин забил прямым ударом со штрафного, гол Ахметова отменили
5012 минут назад
21-летний Бабаев сделал первый хет-трик в карьере – в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»
1120 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом», «Атлетик» – «Карабах»
7223 минуты назадLive
«Реал» или «Ювентус»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
39 минут назадТелеграм
Сперцян про конфликт с Ндонгом: «Сначала смешно было, а после заявления «Ахмата» понял, что что-то не так. Но мы разобрались. За что штраф – непонятно»
545 минут назад
Верховный суд Мадрида запретил «Реалу» строительство двух парковок возле «Бернабеу» и подземного тоннеля. Клуб и городской совет Мадрида оплатят 18 000 евро судебных издержек (El Diario)
746 минут назад
Джон Терри: «Возглавить «Челси» – моя последняя мечта. Когда играешь 22 года, ты на 100% узнаешь достаточно, чтобы стать тренером»
25сегодня, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Ахмат». 3:3 – Ндонг сравнял счет, команды бьют пенальти. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
АПЛ, Ла Лига и Серия А попросили ЕС принять законодательные меры для борьбы с пиратством
310 минут назад
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду: «Домашний хлеб – замечательный продукт, это хороший пребиотик, немножко его можно. Углеводы в рационе считают злом необоснованно»
15 минут назад
«Ростов» – «Пари НН». Сулейманов и Олусегун играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
324 минуты назад
«Зенит» – «Оренбург». Соболев, Жерсон и Латышонок в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1825 минут назад
Кубарси о класико: «Все четыре победы «Барсы» в прошлом сезоне были великими. «Реал» может создать проблемы, мы хотим стать первыми в таблице»
126 минут назад
Юрий Семин: «Три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов»
128 минут назад
Джейми Каррагер: «Хватаюсь за голову при каждом угловом «Арсенала». Весь мир знает, что будет гол. Я никогда ничего подобного в футболе не видел»
436 минут назад
Тренер «Айнтрахта» о «Ливерпуле»: «Приятно видеть, как Экитике идеально вписался в команду, ждем его в старте. Им очень не повезло с «МЮ», мы тоже бываем опасны – надеюсь на победу»
43 минуты назад
«Барса» заключила партнерское соглашение с Uber до 2027-го. Клуб будет получать 1 млн евро в год
459 минут назад