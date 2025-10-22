Насри о реакции Энрике на критику Шевалье: «Против «Тоттенхэма», «Марселя» и «Страсбура» были ошибки – мы имеем право сказать об этом. Он талантливый вратарь, но ему нелегко в важных матчах»
Ранее главный тренер «ПСЖ» заявил: «Каждый год одно и то же, но я очень доволен. Я очень доволен Люкой Шевалье. Я думаю, вы уже не помните, сколько лет вы критиковали Джиджо Доннарумму. Я прекрасно помню! Вы убивали его последние четыре года».
«Да, но мы имеем право сказать, если что-то не так. Луис Энрике приятный [человек]. Мы не ставим под сомнение талант Люки Шевалье. Мы знаем, что он талантливый вратарь, потому что в «Лилле» его талант хвалили. Мы видели, как он перешел в гораздо более сильный клуб, чем «Лилль».
Сегодня мы вправе сказать, что они позволили уйти Доннарумме, который выиграл трофей лучшему вратарю мира. Шевалье заменил его, и пока что ему нелегко в важных матчах. Это не окончательный вывод, наоборот.
Это будет определяющим для «ПСЖ». Он лучше вписывается в философию Луиса Энрике, это точно, благодаря своей игре ногами. Но пока что в матчах с «Тоттенхэмом», «Марселем», «Страсбуром» были ошибки, и мы тоже имеем право сказать об этом», – заявил экс-полузащитник сборной Франции в эфире Canal+.