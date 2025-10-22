АПЛ, Ла Лига и Серия А попросили ЕС принять законодательные меры для борьбы с пиратством

АПЛ, Ла Лига и Серия А обратились в ЕС по вопросу борьбы с пиратством.

Представители национальных чемпионатов, а также соответствующие потребительские ассоциации сегодня направили письмо исполнительному вице-президенту ЕС Хенне Вирккунену и еврокомиссару Гленну Микаллефу, в котором выразили серьезную обеспокоенность влиянием нелегальных прямых трансляций на их бизнес, потребителей и экономику, призвав Европейскую комиссию к срочным мерам по борьбе с аудиовизуальным пиратством.

34 подписанта письма потребовали принять законодательные меры в соответствии с предыдущими обязательствами Евросоюза, которые неоднократно поддерживались Европейским парламентом.

Эти меры должны гарантировать, что после получения сообщения о нарушении авторских прав контент должен быть удален как можно скорее, но не позднее чем в течение 30 минут. Также во всех государствах ЕС должны быть доступны распоряжения о динамической блокировке в режиме реального времени (включая блокировку IP-адресов) на всей территории ЕС, охватывающие зеркальные сайты и соответствующие домены. А посредники (включая платформы, хосты, VPN, CDN и магазины приложений) обязаны внедрить и поддерживать политику «Знай своего клиента».

Подписавшие соглашение стороны обязуются содействовать добросовестной конкуренции, инновациям и ответственности, предоставляя аналитические данные и технические предложения для содействия работе Еврокомиссии с целью принятия закона, защищающего правообладателей и аудиовизуальный контент от угрозы цифрового пиратства.