Джейми Каррагер: «Хватаюсь за голову при каждом угловом «Арсенала». Весь мир знает, что будет гол. Я никогда ничего подобного в футболе не видел»

Джейми Каррагер впечатлен тем, как «Арсенал» использует стандартные положения.

«Я болею за «Ливерпуль», но всякий раз, когда я смотрю матчи «Арсенала» и вижу, что он зарабатывает угловой, я хватаюсь за голову.

Я никогда ничего подобного в футболе не видел. Думаю, весь футбольный мир чувствует: стоит «Арсеналу» получить угловой – будет гол», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

«Арсенал» забил 50 голов после угловых в АПЛ с сезона-2022/23 – больше всех. 62 мяча с учетом штрафных – тоже лучший результат в лиге

Опубликовал: Александр Суряев
