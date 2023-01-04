«Эспаньол» предоставил комиссии доводы по ситуации с Левандовским. У «Барселоны» есть три дня на ответ
От «Барселоны» ждут аргументацию по приостановке дисквалификации Роберта Левандовского.
Ранее Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке трехматчевой дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).
Комиссия изучила доводы «Эспаньола» и дала каталонскому клубу три дня, чтобы представить свои доводы по сложившейся ситуации.
Кроме того, в среду Административный суд по делам спорта (TAD) рассмотрит желтые карточки, показанные польскому футболисту в матче против «Осасуны», после которого игрок был дисквалифицирован. Ранее TAD уже отклонял апелляцию «Барселоны» на бан Левандовского.
«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной» из-за участия Левандовского в дерби. Клуб направил письмо в RFEF
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