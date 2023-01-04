«Эспаньол» предоставил комиссии доводы по ситуации с Левандовским. У «Барселоны» есть три дня на ответ

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Футбол

От «Барселоны» ждут аргументацию по приостановке дисквалификации Роберта Левандовского.

Ранее Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке трехматчевой дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).

Комиссия изучила доводы «Эспаньола» и дала каталонскому клубу три дня, чтобы представить свои доводы по сложившейся ситуации.

Кроме того, в среду Административный суд по делам спорта (TAD) рассмотрит желтые карточки, показанные польскому футболисту в матче против «Осасуны», после которого игрок был дисквалифицирован. Ранее TAD уже отклонял апелляцию «Барселоны» на бан Левандовского.

«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной» из-за участия Левандовского в дерби. Клуб направил письмо в RFEF

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15 комментариев

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Ответ Пако
Предстоит плей-офф между юристами «Эспаньола» и «Барселоны».
А в судьях Мадрид, забавно :)
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Фёдор Кузнецов
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Ригоберка такой обидчивый,ответы себе закрывает)
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Пако
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Предстоит плей-офф между юристами «Эспаньола» и «Барселоны».
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артмаст
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Ответ DolJun
как это относится к тому, что блауграновый полит проект с помощью кабинета ничейку у первого барселонского вырвал?
Это барса вырвала то?
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артмаст
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Ответ rigobersong
Должун с ума сойдет:)
Но хейт барсы по расписанию
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DolJun
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Ответ rigobersong
Там Челси на 10м месте:)🤣🤣🤣
как это относится к тому, что блауграновый полит проект с помощью кабинета ничейку у первого барселонского вырвал?
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Матрёшка Ефросиьевна
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Ответ Никого_нет
Они не молчали, дискву только за день до матча суд приостановил
Ну тогда ситуация интересгая
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rigobersong
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Ответ артмаст
Впереди 2 матча с сити
Должун с ума сойдет:)
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артмаст
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Ответ rigobersong
Там Челси на 10м месте:)🤣🤣🤣
Впереди 2 матча с сити
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Никого_нет
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Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Эспаньол до матча почему молчали?
Они не молчали, дискву только за день до матча суд приостановил
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Эспаньол до матча почему молчали?
Не молчали, но дисквалификацию перенесли за день до матча, им нужно было время чтобы как-то подготовиться к делу
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rigobersong
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Ответ DolJun
впервые кабинет может сработать против барсы получается? ого, кажется на наших глазах происходят исторические события)
Там Челси на 10м месте:)🤣🤣🤣
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Гусеконь
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а Барса при чём тут если суд так решил и лига не против была?
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DolJun
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впервые кабинет может сработать против барсы получается? ого, кажется на наших глазах происходят исторические события)
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Матрёшка Ефросиьевна
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Эспаньол до матча почему молчали?
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