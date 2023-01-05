Матеу Лаос не назначен на матчи 16-го тура Ла Лиги. Судья показал 31 желтую и 4 красных в трех последних играх
Матеу Лаос не назначен на матчи 16-го тура Ла Лиги.
Вероятно, это связано с его судейством в последних играх.
В предыдущем матче чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» (1:1) Лаос удалил с поля двух игроков – Жорди Альбу и Винисиуса Косту. Предупреждение получил в том числе и тренер «Барселоны» Хави.
В матче Кубка Испании между «Севильей» и «Линарес Депортиво» (5:0) красную карточку получил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.
Всего в последних трех матчах, включая игру 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной, Лаос показал 31 желтую и 4 красных карточки.
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