Матеу Лаос не назначен на матчи 16-го тура Ла Лиги. Судья показал 31 желтую и 4 красных в трех последних играх

Теги сборная Нидерландов по футболу Барселона Севилья Эспаньол Ла Лига Кубок Испании Сборная Аргентины по футболу дисквалификации судьи ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Футбол

Матеу Лаос не назначен на матчи 16-го тура Ла Лиги.

Вероятно, это связано с его судейством в последних играх.

В предыдущем матче чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» (1:1) Лаос удалил с поля двух игроков – Жорди Альбу и Винисиуса Косту. Предупреждение получил в том числе и тренер «Барселоны» Хави.

В матче Кубка Испании между «Севильей» и «Линарес Депортиво» (5:0) красную карточку получил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.

Всего в последних трех матчах, включая игру 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной, Лаос показал 31 желтую и 4 красных карточки.

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21 комментарий

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Данияр Жумабекович
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Ответ Дмитрий Евсюков
Поставят на классико
Я бы на это посмотрел, чисто поржать
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Alexlagodny
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Не адекват походу.
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Пилипенко Дмитрий
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Тотал больше
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Манюшный
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Создан для Классико. Пеповская Барса, Реал Моуринью и Лаос = 🔥
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Игорь Климов
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Ответ corazón blanco
Кошмарный судья.
Мне вначале прочиталось - "карманный".
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Игорь Климов
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Лаос - это уровень максимум Сегунды.
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Гегенпрессинг Рангника
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Легенда Реала. Кашаи пост сдал этот принял. Вар ввели, а испанские беспредельщики остались. Барсу и реал тянут всю жизнь
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King_X
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Ответ человек-муравей человек-физрук
за тот беспредел что он устроил увольняют. но этого ручного пса никто не тронет. он сейчас где-нибудь на яхте прогуливает деньги из Мадрида
Из Мадрида😂😂😂
Главный фанат Месси и Барсы получает деньги из Мадрида, ну да))
Мож в последнем матче и чудил против Барсы, но еще бы, когда всю жизнь на них пахал, а кумир вдруг нож в спину воткнул
Лео ржал и давил на Лаоса весь матч с Голландией, а затем, поюзав его, опозорил на весь мир, сказав, что Лаос не уровень ЧМ
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бек саидов
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Берегут для эль класико
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Boni Jek
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Интересно, Лаос родом не из Лаоса
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Alexandr Donskoy
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Эта такая болезнь если не даст определенные количество карточек, то ни спать ни есть не сможет
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Рустам Атаев
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Лаос нарцисс
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инок
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Ещё с ЧМ все понятно было, что Лаос даже сегунду не должен судить.
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человек-муравей человек-физрук
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за тот беспредел что он устроил увольняют. но этого ручного пса никто не тронет. он сейчас где-нибудь на яхте прогуливает деньги из Мадрида
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Fooler
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Лаоса надо отправить судить в 3-4 дивизион,чтобы интерес поднялся
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corazón blanco
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Кошмарный судья.
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AminO2
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Голландская болезнь
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Северный болельщик
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Его бы лучше в Лаос отправить матчи судить. Полный неадекват
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Cops noob pley
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Ответ Дмитрий Евсюков
Поставят на классико
И на все другие важные матчи
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benjamin92
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Кугда уже дядюшка Перес его уволит?
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Дмитрий Евсюков
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Поставят на классико
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