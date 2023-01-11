Жоау Феликс: «Челси» – одна из величайших команд мира, надеюсь помочь ей достичь целей»
Жоау Феликс высказался о переходе в «Челси».
Лондонский клуб арендовал 23-летнего полузащитника у «Атлетико» до конца сезона за 11 миллионов евро.
«Челси» – одна из величайших команд в мире, и я надеюсь помочь ей достичь своих целей, поэтому я очень, очень рад быть здесь и очень воодушевлен возможностью сыграть на «Стэмфорд Бридж», – сказал португалец.
К чему ты мне это пишешь?
так как Ауба хочет уйти оттуда
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