Жоау Феликс: «Челси» – одна из величайших команд мира, надеюсь помочь ей достичь целей»

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о переходе в «Челси». 

Лондонский клуб арендовал 23-летнего полузащитника у «Атлетико» до конца сезона за 11 миллионов евро. 

«Челси» – одна из величайших команд в мире, и я надеюсь помочь ей достичь своих целей, поэтому я очень, очень рад быть здесь и очень воодушевлен возможностью сыграть на «Стэмфорд Бридж», – сказал португалец.

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31 комментарий

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GuruFutbola
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Ответ Apol
Гуречке не понравилось, что комментарий стали плюсовать и пожаловался)) Держи салфеточку, не плачь только
Зайди в ветку об Аубе и поставь минусы, боты не справляются
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GuruFutbola
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Ответ Apol
Гуречке не понравилось, что комментарий стали плюсовать и пожаловался)) Держи салфеточку, не плачь только
Ты о чем? Кто ты вообще
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Arthur Lavin
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Рома, они все прос...ли
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Apol
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Ответ GuruFutbola
Что?
Гуречке не понравилось, что комментарий стали плюсовать и пожаловался)) Держи салфеточку, не плачь только
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Gobinjo
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Всем конечно все равно, но боги - во что превратился спортс? Одна грязь, хейт, тупейшие однотипные недоштуки под каждой новостью и ноль конструктивных обсуждений собственно футбола. Желания заходить сюда все меньше и меньше.
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Артем_
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А Феликс сможет играть за Челси в ЛЧ?
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Benner
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челсе и великий в одном предложении звучит как анекдот))
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vrazrez
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Ответ Vy_Ao
Классное подпивание аристократов! Как влитой встанет в 4-4-3 Боэли.
4-4-3 ? Похоже я подостал от современных правил. Один вопрос : 3 вратаря или не одного?
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vrazrez
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Ответ инок
Атлетико всё-же нашли лохов в виде Челси. Поздравляю их)
Лучше не скажешь.
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Александра Александрова
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Челси самый великий , трусливый мешок в мире )
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MK Gamer
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Ответ AlainProst
Он уже 11 взял.
Ок
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инок
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Атлетико всё-же нашли лохов в виде Челси. Поздравляю их)
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The Best
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Ответ Bunyod Turgunov
По мне Хавертц и Феликс играют на одном позиции и в других позициях они лучше не играют. Зачем нужен был этот трансфер интересно
Феликс может сыграть на фланге (он играл на этой позиции в сборной Португалии) а у Челси два левых вингера травмированы,Зиеш тоже не блещет.
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Roman
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Ответ Vy_Ao
Классное подпивание аристократов! Как влитой встанет в 4-4-3 Боэли.
Подпивание... Вот это в точку!
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AlainProst
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Ответ MK Gamer
Как раз номер 9 возьмешь) так как Ауба хочет уйти оттуда
Он уже 11 взял.
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Andrew0425
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Ответ *MVP*
да будь он хоть Мбаппе, какой в этом смысл без опции выкупа?
Причём тут вообще опции выкупа? Почитай комментарий на который я ответил.
К чему ты мне это пишешь?
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KeriLLo
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Ответ Bunyod Turgunov
По мне Хавертц и Феликс играют на одном позиции и в других позициях они лучше не играют. Зачем нужен был этот трансфер интересно
Стиль игры у них разный
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*MVP*
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Ответ Andrew0425
Ну пик карьеры как у Пато прошёл,так и у Фалькао на момент прихода в Челси. А тут молодой перспективный игрок,у нас много травм и явно хуже чем те кто есть в наличии Феликс не будет
да будь он хоть Мбаппе, какой в этом смысл без опции выкупа?
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Grime Font
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Ответ udiekemen
С детства за Челси, а за такие деньги с рождения!!
За какие такие? Он будет получать сколько же сколько и в АМ
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Bunyod Turgunov
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По мне Хавертц и Феликс играют на одном позиции и в других позициях они лучше не играют. Зачем нужен был этот трансфер интересно
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MK Gamer
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Как раз номер 9 возьмешь)
так как Ауба хочет уйти оттуда
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GuruFutbola
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Ответ Apol
Бчк, иди дальше дергай рычаги)
Что?
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Apol
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Ответ GuruFutbola
Причем здесь ле? Речь о клубе борющемся за лк
Бчк, иди дальше дергай рычаги)
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SCHOKKKK
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Добро пожаловать в Челси, Фелиш👍
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человек-муравей человек-физрук
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Феликс сейчас: Челси одна из величайших команд в мире
Феликс через месяц: сказал Симеоне что готов вернуться любой ценой
+10
-7
+3
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