Жоау Феликс: «Челси» – одна из величайших команд мира, надеюсь помочь ей достичь целей»

высказался о переходе в «Челси».

Лондонский клуб арендовал 23-летнего полузащитника у «Атлетико» до конца сезона за 11 миллионов евро.

« » – одна из величайших команд в мире, и я надеюсь помочь ей достичь своих целей, поэтому я очень, очень рад быть здесь и очень воодушевлен возможностью сыграть на « », – сказал португалец.