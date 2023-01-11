«Атлетико» направил в «Челси» запрос по Обамеянгу. Его обсуждали во время переговоров по Феликсу

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Хаким Зиеш Кристиан Пулишич Жоау Феликс Футбол

«Атлетико» хочет подписать форварда «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонцы получили запрос от «Атлетико» по поводу 33-летнего нападающего. Отмечается, что клубы обсуждали возможный переход форварда во время переговоров об аренде Жоау Феликса

Переход в «Атлетико» будет возможным вариантом для Обамеянга, если «Челси» захочет расстаться с ним зимой. Пока форвард недоступен ни для трансфера, ни для аренды.

Диего Симеоне попросил руководство «Атлетико» усилить атаку в связи с тем, что Жоау Феликс и Матеус Кунья, перешедший в «Вулверхэмптон», покидают команду.

Переход Феликса в «Челси» также может повлиять на будущее Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша, которые готовы сменить клуб. Их контракты рассчитаны до лета 2024 года.

Обамеянг, перешедший в «Челси» из «Барселоны» за 12 млн евро прошлым летом, не выходил в стартовом составе «синих» с 6 ноября. У него 3 гола в 15 матчах за клуб.

Полную статистику габонца можно изучить здесь.

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14 комментариев

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Febos_
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Ну теперь аренду Феликса считаю выгодным, потому что таким образом избавимся от абамеянга .
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Shuller18
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Ответ RedDevil1909
во Обамеянга болтает туда сюда)
Ага) по полгода в Англии и Испании))
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окечуква
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Да ну куда этого Обамеянга? Мало балласта в Атлетико, хотят ещё одно тело на довольствие посадить.
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Alar Asus
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Только не это!!! Этого не должно быть в Мадриде
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DolJun
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с одной стороны хорошо было бы избавиться от обамеянга, с другой стороны освободится девятый номер, который кто-то еще решит взять, что доказать что он не проклят. так что тут хз, может имеет смысл держать его до конца контракта чисто для этого.
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aseke
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Ну, разве что в связи со скорым уходом Симеоне. А так Обамеянг вообще не в стиле Атлетико, где все должны прессинговать и вступать в отбор.
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Грин Писец
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Обама пошел по рукам)
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Кукич
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Зиеш толковый игрок. В Испании или Италии может попилить еще 3-2 года
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Акира_1
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Ответ Пако
Обамеянг? Это джокер. Он не плох для любой из топ-команд.
Обамеянг раньше брал скоростью и резкостью, а какая там скорость в 34 года. Сейчас он будет баластом для любой топ команды, тем более в АПЛ.
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Пацанчик реальный
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Некоторых девушек самой древней профессии продавали не так часто как Обамейанга’
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Пако
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Обамеянг? Это джокер. Он не плох для любой из топ-команд.
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HellLight
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Это первая хорошая новость о Челси после абрамовича?
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Adil_K
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Лучше без форварда, чем с таким
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RedDevil1909
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во Обамеянга болтает туда сюда)
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