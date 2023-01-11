«Атлетико» направил в «Челси» запрос по Обамеянгу. Его обсуждали во время переговоров по Феликсу

«Атлетико» хочет подписать форварда « » Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонцы получили запрос от « » по поводу 33-летнего нападающего. Отмечается, что клубы обсуждали возможный переход форварда во время переговоров об аренде

Переход в «Атлетико» будет возможным вариантом для Обамеянга, если «Челси» захочет расстаться с ним зимой. Пока форвард недоступен ни для трансфера, ни для аренды.

Диего Симеоне попросил руководство «Атлетико» усилить атаку в связи с тем, что Жоау Феликс и Матеус Кунья, перешедший в «Вулверхэмптон», покидают команду.

Переход Феликса в «Челси» также может повлиять на будущее и , которые готовы сменить клуб. Их контракты рассчитаны до лета 2024 года.

Обамеянг, перешедший в «Челси» из «Барселоны» за 12 млн евро прошлым летом, не выходил в стартовом составе «синих» с 6 ноября. У него 3 гола в 15 матчах за клуб.

Полную статистику габонца можно изучить здесь.