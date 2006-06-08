Полузащитник Эден Азар перешел из в «Реал».

Трансфер 28-летнего бельгийца оценивается в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Базовая сумма сделки составляет 88,5 миллиона.

Бонусы, по данным The Telegraph, легко достижимы, «Челси» уверен, что получит всю сумму за хавбека.

Трансфер Азара, таким образом, стал рекордным для «Реала». Трансферный рекорд мадридского клуба до этого момента удерживал Гарет Бэйл, который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» за 85,3 млн фунтов.

Трансфер Азара в «Реал» – победа Грановской. «Челси» получит больше 88 млн фунтов