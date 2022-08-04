Доходы «Ювентуса» от трансферов с 2000-го – 1579 млн евро. «Бенфика» – 2-я с 1408 млн, «Реал» – 5-й с 1345 млн, «Барса» – 8-я с 1318 млн (Transfermarkt)

Transfermarkt подготовил рейтинг клубов с наибольшим доходом от трансферов с 2000 года.

Список возглавляет с 1579 млн евро. В тройку также вошли два клуба из Португалии – «Бенфика» и «Порту».

В топ-15 клубов вошли:

1. «Ювентус» – 1579 млн евро;

2. «Бенфика» – 1408 млн евро;

3. «Порту» – 1355 млн евро;

4. – 1350 млн евро;

5. – 1345 млн евро;

6. «Монако» – 1343 млн евро;

7. «Интер» – 1334 млн евро;

8. – 1318 млн евро;

9. «Атлетико» – 1257 млн евро;

10. «Рома» – 1137 млн евро;

11. – 1110 млн евро;

12. «Боруссия Дортмунд» – 1036 млн евро;

13. «Аякс» – 1004 млн евро;

14. «Севилья» – 975 млн евро;

15. «Лион» – 963 млн евро.