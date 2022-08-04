Доходы «Ювентуса» от трансферов с 2000-го – 1579 млн евро. «Бенфика» – 2-я с 1408 млн, «Реал» – 5-й с 1345 млн, «Барса» – 8-я с 1318 млн (Transfermarkt)

Transfermarkt подготовил рейтинг клубов с наибольшим доходом от трансферов с 2000 года.
Список возглавляет «Ювентус» с 1579 млн евро. В тройку также вошли два клуба из Португалии – «Бенфика» и «Порту».
В топ-15 клубов вошли:
1. «Ювентус» – 1579 млн евро;
2. «Бенфика» – 1408 млн евро;
3. «Порту» – 1355 млн евро;
4. «Челси» – 1350 млн евро;
5. «Реал Мадрид» – 1345 млн евро;
6. «Монако» – 1343 млн евро;
7. «Интер» – 1334 млн евро;
8. «Барселона» – 1318 млн евро;
9. «Атлетико» – 1257 млн евро;
10. «Рома» – 1137 млн евро;
11. «Ливерпуль» – 1110 млн евро;
12. «Боруссия Дортмунд» – 1036 млн евро;
13. «Аякс» – 1004 млн евро;
14. «Севилья» – 975 млн евро;
15. «Лион» – 963 млн евро.