Тен Хаг о 3:0 с «Чарльтоном» в Кубке лиги: «Резервные игроки всегда должны быть готовы – таковы стандарты «МЮ». Сегодня мы снова это увидели»

Главный тренер « » Эрик тен Хаг высказался о победе над «Чарльтоном».

Манкунианцы выиграли матч 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 3:0 и вышли в полуфинал.

«Мы должны были попасть в полуфинал, и мы справились с задачей. Я думаю, что мы должны были снять все вопросы раньше, но в конце концов цель состояла в том, чтобы пройти дальше, так что мои комплименты команде».

О выходе , и

«Планировалось выпустить их на поле и поддерживать их ритм перед предстоящими играми.

Я не думаю, что мы многое позволяли соперникам, а если что-то и было, то у нас был .

Таковы стандарты нашей команды: резервные игроки всегда должны быть готовы, и сегодня мы снова это увидели. Они все были готовы выйти на поле и сыграть очень хорошо», – сказал тен Хаг.