Тен Хаг о 3:0 с «Чарльтоном» в Кубке лиги: «Резервные игроки всегда должны быть готовы – таковы стандарты «МЮ». Сегодня мы снова это увидели»

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон Чарльтон премьер-лига Англия Кубок английской лиги Кристиан Эриксен Каземиро Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Чарльтоном».

Манкунианцы выиграли матч 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 3:0 и вышли в полуфинал. 

«Мы должны были попасть в полуфинал, и мы справились с задачей. Я думаю, что мы должны были снять все вопросы раньше, но в конце концов цель состояла в том, чтобы пройти дальше, так что мои комплименты команде».

О выходе Рэшфорда, Эриксена и Каземиро

«Планировалось выпустить их на поле и поддерживать их ритм перед предстоящими играми.

Я не думаю, что мы многое позволяли соперникам, а если что-то и было, то у нас был Том Хитон.

Таковы стандарты нашей команды: резервные игроки всегда должны быть готовы, и сегодня мы снова это увидели. Они все были готовы выйти на поле и сыграть очень хорошо», – сказал тен Хаг.

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9 комментариев

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Алексей Толстюк
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Ответ А.В.Бубнов
Наконец-то в МЮ больше нет игроков, которые вызывали бы какое-либо отвращение. Все бьются, все любят клуб. Прям здоровая команда строится!
Эланга, игрок чисто для Эвертона.
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bzqkt6m4jz
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Ответ Lavinka
Магвайер .
Магвайер просто труп, при чём смешной😂 но он не отвратительный и не токсичный, так, чисто холодильник)
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Золотой Мяч 2020
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Ответ Under
Англоговорящий Твиттер не смотрел чемпионат мира?
а что не так? отыграл все матчи не хуже Нуньеса
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danilevich
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Ответ Lavinka
Магвайер .
Оставь кэпа в покое
Он надёжный защитник
Сидит и выходит когда нужно, и на три минуты и на две .
Не токсичный ☢️
Лишний раз не жалуется
Делает, что говорят
Такой игрок лишним не будет. Сезон длинный.
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А.В.Бубнов
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Ответ Lavinka
Магвайер .
В плане самоотдачи и личного отношения к клубу к нему нет претензий. Просто это игрок, который не совсем подходит команде с высокой линией защиты
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Lavinka
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Ответ А.В.Бубнов
Наконец-то в МЮ больше нет игроков, которые вызывали бы какое-либо отвращение. Все бьются, все любят клуб. Прям здоровая команда строится!
Магвайер .
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А.В.Бубнов
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Наконец-то в МЮ больше нет игроков, которые вызывали бы какое-либо отвращение. Все бьются, все любят клуб. Прям здоровая команда строится!
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Under
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Ответ Мистер Робот
Сейчас весь англоговорящий Твиттер разрывается «Пеллистри ТОП - оставить, а вот Элангу в аренду» Полностью согласен.
Англоговорящий Твиттер не смотрел чемпионат мира?
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Мистер Робот
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Сейчас весь англоговорящий Твиттер разрывается «Пеллистри ТОП - оставить, а вот Элангу в аренду»
Полностью согласен.
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