Тен Хаг о 3:0 с «Чарльтоном» в Кубке лиги: «Резервные игроки всегда должны быть готовы – таковы стандарты «МЮ». Сегодня мы снова это увидели»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Чарльтоном».
Манкунианцы выиграли матч 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 3:0 и вышли в полуфинал.
«Мы должны были попасть в полуфинал, и мы справились с задачей. Я думаю, что мы должны были снять все вопросы раньше, но в конце концов цель состояла в том, чтобы пройти дальше, так что мои комплименты команде».
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«Планировалось выпустить их на поле и поддерживать их ритм перед предстоящими играми.
Я не думаю, что мы многое позволяли соперникам, а если что-то и было, то у нас был Том Хитон.
Таковы стандарты нашей команды: резервные игроки всегда должны быть готовы, и сегодня мы снова это увидели. Они все были готовы выйти на поле и сыграть очень хорошо», – сказал тен Хаг.
Он надёжный защитник
Сидит и выходит когда нужно, и на три минуты и на две .
Не токсичный ☢️
Лишний раз не жалуется
Делает, что говорят
Такой игрок лишним не будет. Сезон длинный.
Полностью согласен.